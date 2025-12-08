Una crisis por el uso de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Londres es el escenario de la primera reunión importante de esta semana en la interminable sucesión de cumbres que ahora giran en torno a la guerra en Ucrania. Volodimir Zelensky volará para reunirse, el 8 de diciembre, con Friedrich Merz de Alemania, Emmanuel Macron de Francia y Sir Keir Starmer de Gran Bretaña. Los líderes del llamado E3 se han convertido últimamente en el eje principal de la toma de decisiones europea. Pero las decisiones más urgentes de esta semana sobre el futuro de Ucrania se toman en Bruselas, no como sede de las instituciones de la Unión Europea, sino como capital de Bélgica.

El 3 de diciembre, la Comisión Europea reveló una propuesta largamente esperada para utilizar activos rusos congelados, de los cuales unos 210 000 millones de euros (245 000 millones de dólares) se encuentran en Europa, para respaldar un préstamo a Ucrania, inicialmente de 90 000 millones de euros, pero con el tiempo quizás mucho más, que le permitirá financiar a su gobierno y su esfuerzo bélico durante al menos los próximos dos años. Sin más ayuda, se prevé que Ucrania se quede sin dinero en marzo o abril. Bélgica, donde se encuentran la mayoría de los activos, ha denunciado la idea desde el principio, y en las últimas semanas su oposición no ha hecho más que endurecerse. Que Ucrania obtenga su préstamo depende en gran medida de que los grandes países de la UE convenzan a los belgas de llegar a un acuerdo con la Comisión, en lo que se está convirtiendo rápidamente en una especie de lucha en jaula de Bruselas contra Bruselas.

No está claro qué podría cambiar la opinión de Bart De Wever, primer ministro de Bélgica. Su principal preocupación es que su pequeño país termine pagando los 185.000 millones de euros en activos rusos congelados que actualmente posee Euroclear, una cámara de compensación financiera con sede en Bélgica, si Rusia intenta recuperarlos tras el levantamiento de las sanciones. La UE afirma que su plan evita este problema: los bancos con activos rusos estarían obligados a prestar una cantidad equivalente a la UE (sin intereses), que a su vez la prestaría a Ucrania y sería responsable de reembolsar a los bancos. El bloque en su conjunto asumiría el riesgo.

La ingeniosa idea de la UE es que Rusia, en última instancia, tendrá que ceder sus activos para las reparaciones posbélicas a Ucrania, a fin de que se levanten las sanciones. Sin embargo, el Sr. De Wever teme que algún Estado miembro de la UE (quizás Hungría, prorrusa) pueda vetar la continuación de las sanciones sin las reparaciones rusas. Esto abriría la puerta a que Rusia exija la devolución de sus activos. Sin embargo, el plan imposibilitaría que cualquier país levantara las sanciones, al invocar una base diferente para su continuación —una cláusula de emergencia económica de la UE, nunca antes invocada en circunstancias tan complejas— que solo requiere una mayoría cualificada de los Estados miembros.

Sin embargo, al Sr. De Wever también le preocupa que Rusia pueda tomar represalias contra Bélgica de otras maneras. Y algunos expertos consideran dudosa la lógica legal del plan. No está claro que tener que cubrir el préstamo a Ucrania constituya en sí mismo una emergencia económica para la UE: asciende quizás al 1% del PIB del bloque. En cualquier caso, hasta ahora no ha logrado convencer al Sr. De Wever, quien argumenta que existen otros mecanismos de financiación para Ucrania, que implican financiación respaldada por el balance general de la UE. El primer ministro proviene de un partido de derecha, la Nueva Alianza Flamenca, que nominalmente apoya la secesión de Flandes. Su oposición a la propuesta de activos congelados de la Comisión es ampliamente popular en Bélgica. Cuando el Sr. De Wever se dirigió al parlamento sobre el tema el 4 de diciembre, ningún partido de la oposición se mostró en desacuerdo con él.

Los diplomáticos europeos temen que el Sr. De Wever se haya atrincherado tanto que le costará salir adelante. El Sr. Merz, el líder nacional aparentemente más entusiasta del plan de préstamos para reparaciones, viajó a Bruselas para cenar con el belga el 5 de diciembre, junto con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero hasta ahora, un acuerdo parece tan difícil de alcanzar como siempre. Estados Unidos presiona activamente en contra, argumentando que la devolución de los activos debería usarse como incentivo para inducir a Rusia a respaldar un acuerdo de paz. Si Europa no logra solucionar el problema pronto, Ucrania se verá amenazada por una verdadera crisis de liquidez.

La agenda de la reunión en Londres no se ha anunciado públicamente, pero es probable que se centre menos en el asunto de los activos congelados que en responder a los últimos cambios en la diplomacia estadounidense y rusa. Una fuente del gobierno ucraniano la calificó como un “club de apoyo” para los líderes ucranianos y europeos, quienes se han visto repetidamente perjudicados por las iniciativas estadounidenses en los últimos dos meses. Vladimir Putin rechazó la semana pasada la última versión estadounidense-ucraniana de una propuesta de paz, que le fue entregada durante una visita a Moscú por Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos. Los funcionarios europeos dudan si deben estar tranquilos ante la posibilidad de que Rusia cargue con la culpa del estancamiento en las negociaciones de paz o preocupados por lo que Estados Unidos pueda proponer a continuación.

La propuesta de utilizar activos rusos congelados para financiar un gran préstamo de la UE que proporcionará financiación a Ucrania durante los próximos años se ha convertido en una prueba crucial para la determinación europea. Por ahora, los gobiernos deben seguir aprobando el dinero con cargo a sus propios presupuestos, millones de euros a la vez. Solo la semana pasada, Alemania desembolsó 100 millones de euros para reparar la infraestructura energética de Ucrania y los Países Bajos enviaron 250 millones de euros para comprar armas. Los gobiernos del norte de Europa, que proporcionan dicha ayuda de forma desproporcionada, están cada vez más irritados porque la carga no se reparte entre todo el bloque.

Utilizando su razonamiento jurídico actual, la UE podría impulsar el plan de congelación de activos incluso sin el acuerdo belga, pero con el riesgo de una profunda división interna. La propuesta debe aprobarse en una cumbre prevista para el 18 de diciembre. De no prosperar, algunos gobiernos están considerando la emisión de deuda conjunta de la UE para proporcionar a Ucrania un préstamo puente. Hasta entonces, los líderes europeos se devanarán los sesos para encontrar la manera de convencer al Sr. De Wever de que acepte.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.