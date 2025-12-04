The economist

Europa debe pagar para salvar a Ucrania

Estados Unidos no lo hará. La seguridad de Europa depende de que se acuerde cómo...

Europa respira aliviada. El 2 de diciembre, el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, mantuvo largas conversaciones sobre Ucrania con Vladimir Putin en Moscú, y no se logró gran cosa. Muchos esperaban que el equipo de Trump traicionara la soberanía ucraniana a cambio de acuerdos comerciales. El riesgo de un embrollo tan odioso parece haberse reducido un poco. Gracias a la presión de los líderes europeos y algunos republicanos sensatos, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, algunos de los peores elementos de un plan de 28 puntos ideado por Witkoff y su amigo del Kremlin, Kirill Dmitriev, se han descartado discretamente. Putin parece poco entusiasmado con la versión actual. Trump ahora dice que todo es un desastre. La diplomacia, como la guerra, seguirá su curso.

Pero si los gobiernos europeos creen que están exentos de responsabilidad, se equivocan. Primero, podría surgir otro pésimo pseudoplan de paz. Segundo, incluso si no surge, Ucrania necesitará un sólido apoyo militar y financiero en el futuro previsible, y este tendrá que provenir de Europa. Aún no está claro que los europeos lo comprendan.

Cuando Putin lanzó su invasión a gran escala y sin provocación, Europa actuó correctamente. La UE y otros países impusieron severas sanciones a Rusia y brindaron ayuda militar y financiera a Ucrania, prácticamente igual al apoyo de Estados Unidos. Pero ese frente unido dependía de que la Casa Blanca aceptara que no se debía recompensar la agresión territorial. Trump ha destruido ese consenso. Ahora, los 90.000-100.000 millones de dólares que cuesta cada año apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania, una carga que antes se repartía equitativamente, deben ser asumidos únicamente por Europa. Las matemáticas son brutales, como analizamos a principios de este año. Hasta que se alcance una paz duradera, Europa debe seguir pagando lo mismo que antes y luego encontrar 50.000 millones de dólares adicionales al año.

Rusia puede estar avanzando en el campo de batalla, pero lentamente y a un enorme coste en hombres y dinero. Así pues, Europa se enfrenta a tres tareas estratégicas. Primero, convencer a Putin de que no puede ganar, convenciéndolo de que Europa (cuya economía es diez veces mayor que la rusa) nunca abandonará a Ucrania. Segundo, tranquilizar a Ucrania. Tercero, demostrar a los partidarios de MAGA que Europa no es el bloque débil y oportunista que dicen ser. En estas tres tareas, Europa se está quedando corta.

Nada ilustra esto mejor que una disputa en la UE por unos 210.000 millones de euros (245.000 millones de dólares) de activos rusos congelados, gran parte de los cuales se encuentran depositados en una cámara de compensación en Bruselas. El G-7 acordó el año pasado utilizar los intereses generados por los activos congelados del invasor para apoyar a su víctima. Pero esto no es suficiente. Se suponía que una cumbre de la UE en octubre acordaría una forma más creativa de movilizar los activos, utilizando algunos de ellos para respaldar un “préstamo de reparaciones” a Ucrania, que solo se reembolsaría si Rusia paga una compensación por el daño infligido. Pero Bélgica quiere que otros países europeos compartan el riesgo de que Rusia pueda demandar para recuperar sus activos. Se muestran reacios. Esta semana, la Comisión Europea propuso una solución engorrosa que Bélgica ha rechazado hasta ahora.

Si Europa no quiere —o no puede— desplegar los activos congelados, deberá usar su propio balance, y pronto. Esto implica un endeudamiento común: eurobonos, bonos de autonomía estratégica, cualquier etiqueta políticamente aceptable. Ucrania necesita financiación plurianual predecible: un paquete de cuatro o cinco años con el que pueda contar para mantener su presupuesto a flote, fabricar estructuras y reconstruir centrales eléctricas. El actual enfoque gradual de Europa es lo contrario de estratégico. Obliga a Ucrania a vivir de una reunión de donantes a la siguiente; anima a Putin a esperar a que Occidente se retire; y ofrece argumentos a quienes, en el círculo íntimo de Trump, argumentan que Europa es incapaz de ejercer una política de Estado seria.

