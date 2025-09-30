El repunte del mercado bursátil chino podría perjudicar su economía

Un guardia de seguridad se encuentra en el edificio de la Bolsa de Valores de Shanghái en el distrito financiero de Pudong en Shanghái, China. REUTERS/Aly Song

Algunos lo llaman 9/24 para abreviar. El 24 de septiembre del año pasado, las autoridades chinas decidieron impulsar un repunte en el moribundo mercado bursátil. El banco central, con el respaldo de los reguladores financieros, recortó los tipos de interés y los requisitos de reserva bancaria. También facilitó a las empresas la recompra de acciones y a los inversores institucionales el apalancamiento de sus balances. Los mercados captaron la indirecta. «Comprar de todo», aconsejó David Tepper, gestor de fondos de cobertura estadounidense.

Un año después, el Shanghai Composite, un índice que incluye prácticamente todo lo que se puede comprar en la Bolsa de Shanghái, ha subido alrededor de un 40 %. El repunte se vio impulsado inicialmente por la promesa de estímulo fiscal y el entusiasmo por la inteligencia artificial local. Más recientemente, ha cobrado impulso gracias a los esfuerzos del gobierno por desincentivar las guerras de precios y otras formas de competencia ruinosa, que, si bien benefician a los consumidores, perjudican los beneficios sobre los que los accionistas tienen la última palabra. El mes pasado, el índice superó los 3800 puntos por primera vez en diez años. Pero el objetivo final del gobierno no era simplemente reactivar el mercado. Esperaba que este también ayudara a reactivar la economía. Desafortunadamente, la economía se ha negado a captar la indirecta.

Los altos precios de las acciones pueden impulsar la riqueza y la moral de los accionistas, lo que podría animarlos a gastar —lo que los economistas denominan el “efecto riqueza”. Las altas valoraciones también pueden brindar a las empresas los medios y la motivación para expandir sus negocios. Además, un mercado bursátil dinámico y dinámico mejora la situación de los corredores, intermediarios y bancos que gestionan las compras de acciones y las financian. Sus servicios, aunque intangibles, forman parte de la economía.

La recuperación bursátil parece haber incrementado el apetito por el riesgo de los hogares. Tras años acumulando efectivo, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ahora acumulan depósitos bancarios a un ritmo menos decidido. Mientras tanto, el número de nuevas cuentas de compraventa de acciones abiertas desde el 24/9 en Shanghái podría superar los 30 millones para finales de septiembre. Los optimistas hablan con optimismo de un “cambio tectónico” de los depósitos a las acciones. Antes del inicio del repunte, solo el 12% de los depositantes urbanos se mostraban inclinados a realizar más inversiones, según la encuesta trimestral del banco central. En el primer trimestre de este año, ese porcentaje había subido hasta el 14%, aunque ha bajado un poco desde entonces.

El mercado de valores no es solo un barómetro de la economía; también forma parte de ella. Las instituciones financieras que atienden al mercado, ofreciendo préstamos con margen, cuentas de corretaje, etc., contribuyen al PIB. En ocasiones, tienen un impacto significativo en el crecimiento. Durante la burbuja bursátil de 2015, estas actividades se dispararon. La rotación de acciones aumentó más del 900% en el segundo trimestre de 2015. Una mujer en Wuhan fue apodada “viuda bursátil” tras quejarse en línea de haber perdido a su esposo por su obsesión con el trading. Sin embargo, aunque contribuyó negativamente a algunos matrimonios, este repunte de la actividad financiera impulsó al sector a crecer un 23% en términos nominales en el segundo trimestre de 2015, en comparación con el año anterior. Representó alrededor del 16% del crecimiento económico ese año.

En esta ocasión, el mayor volumen de operaciones ha tenido un impacto más moderado en el PIB: el sector financiero ha crecido solo un 4% en términos nominales en lo que va de año, en comparación con el año anterior. Una razón es la disminución de las comisiones de los corredores, lo que reduce el valor registrado de los servicios que prestan. La comisión promedio ha disminuido de aproximadamente el 0,08 % en 2014 a aproximadamente el 0,02 % en la actualidad, según Lu Ting, del banco Nomura. El auge de la negociación bursátil también se ha visto eclipsado por las escasas ganancias de los bancos chinos, que aún dominan el sector.

Otros paralelismos con 2015 preocupan al gobierno. El repunte del año pasado ya ha durado más que la burbuja más frenética de hace una década. La financiación de márgenes (acciones compradas con dinero prestado de los corredores) ha superado el récord de 2015. Un corredor aumentó los requisitos de margen el mes pasado, limitando el apalancamiento que sus clientes podían asumir. Los reguladores también han instado a los bancos a investigar el uso indebido de otros préstamos para la compra de acciones, según la agencia de noticias Bloomberg. Afirma que se ha advertido a las plataformas de redes sociales que no den demasiada publicidad al mercado alcista.

Es comprensible que el gobierno tema otra burbuja. Este temor podría retrasar nuevos recortes en los tipos de interés o en los requisitos de reserva por parte del banco central. Pero la vacilación también conlleva riesgos. La deflación sigue arraigada: los precios de fábrica llevan 35 meses cayendo interanualmente. La inflación de precios al consumidor se volvió negativa en agosto. La desaceleración económica podría agravarse si las exportaciones flaquean y persiste la crisis inmobiliaria. El banco central inició el repunte bursátil hace un año con la esperanza de impulsar la economía. Sería irónico que el temor de las autoridades a lo que han desatado perjudique a la economía más de lo que la recuperación la ha beneficiado.

