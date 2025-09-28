The economist

¿Qué sucede cuando Ucrania deja de luchar?

Fuerzas rivales se enfrentarán en combate

Un hombre camina bajo una
Un hombre camina bajo una bandera ucraniana en una calle de Kiev (REUTERS/Thomas Peter)

“Estamos excepcionalmente cerca del final”, dijo Keith Kellogg, enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, en una reciente conferencia en Kiev. Mientras Rusia lucha por completar su conquista de la región suroriental del Donbás en Ucrania, ambos países se acercan a los límites de lo que es posible lograr por medios militares. El ánimo en cada país muestra poco entusiasmo por continuar la lucha. Las tasas de deserción son altas en ambos. Un 58% de los rusos aceptaría un alto el fuego sin condiciones previas, según una encuesta de Russian Field, aunque es posible que Vladímir Putin no preste mucha atención. De manera similar, un 59% de los ucranianos, según el Ukraine Rating Group, aceptaría un compromiso que implique la pérdida de territorio de facto, si eso conlleva un alto el fuego. Pocos creen que habrá una paz formal; pero muchos esperan una pausa que podría durar entre seis meses y seis años.

Así que la pregunta interesante es, cada vez más, no cuándo se detendrán los combates, sino qué sucede después. La percepción de éxito o fracaso depende menos del territorio y más de la capacidad de prevenir un nuevo ataque y de la estabilidad de la política interna en Ucrania. “Lo importante no es solo dónde está la línea [del alto el fuego], sino qué hay detrás de esa línea y qué hay en la cabeza de las personas”, dice Valery Zaluzhny, excomandante de las fuerzas armadas de Ucrania y ahora su embajador en Londres.

Desde que el señor Putin atacó por primera vez a Ucrania en 2014, su objetivo era evitar que una nación eslava afín se separara y se uniera a Occidente. Para Occidente, atraer a Ucrania a su órbita era una prueba de su propia superioridad. Como escribió Henry Kissinger, ex secretario de Estado estadounidense, una semana después de la anexión rusa de Crimea: “Con demasiada frecuencia, la cuestión ucraniana se plantea como un enfrentamiento: si Ucrania se une al Este o al Oeste”. La única manera de que Ucrania sobreviva y prospere, argumentaba, es no unirse a ninguno, sino servir de puente entre ambos; y citaba a Finlandia, un país próspero y en ese momento aún no miembro de la OTAN.

En febrero de 2022, el señor Putin voló ese puente, con la esperanza de eliminar la opción de que Ucrania alguna vez abandonara la esfera rusa. En mayo de 2023, Kissinger, quien se había opuesto firmemente a invitar a Ucrania a unirse a la OTAN, dijo a The Economist que, tras haberla armado hasta los dientes, Occidente ya no tenía más opción que incorporar a Ucrania a la alianza, porque dejar a Ucrania como el país mejor armado de Europa, sin anclaje ni restricciones, era peligroso.

La guerra, predijo, terminaría con ambos bandos insatisfechos con el resultado. “Así que, por la seguridad de Europa, es mejor tener a Ucrania en la OTAN, donde no pueda tomar decisiones nacionales sobre reclamaciones territoriales”. Imaginaba una Ucrania fortalecida e independiente, estrechamente vinculada a Europa.

Pero dos años después, la perspectiva de que Ucrania quede anclada en las estructuras de seguridad y económicas occidentales parece mucho menos segura. La membresía en la OTAN prácticamente ha sido descartada. El presidente Donald Trump ha trasladado la responsabilidad de Ucrania a Europa. Niall Ferguson, historiador de la Hoover Institution, dice que “la gente todavía está tratando de asimilarlo, pero Trump ha sacado a Estados Unidos del guion. Es la guerra de Europa”.

Y aunque las economías europeas son diez veces el tamaño de la rusa, “no se ganan guerras con el PIB, se ganan convirtiendo el PIB en [material] militar, y apenas estamos comenzando este proceso”, dice Radek Sikorsky, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia.

Las posibilidades de que Ucrania se una pronto a la Unión Europea también parecen más dudosas, ya que la política y la opinión pública en los principales Estados miembros pasan del entusiasmo al cansancio. Al inicio de la guerra, el 75% de los polacos apoyaba la membresía de Ucrania en la OTAN. Ahora, el 53% se opone, mientras que la proporción de partidarios ha caído al 34%. El ánimo también está cambiando en Ucrania. Cuatro años de guerra le han dado más confianza y han confirmado su identidad, dando lugar a la idea de Ucrania como una nueva potencia intermedia, inclinada hacia Occidente pero no alineada. La mayoría de los ucranianos (52%) prefiere la financiación y el armamento constantes de las fuerzas ucranianas a la presencia de tropas extranjeras en su territorio (35%), según el Ukraine Rating Group. “Con las alianzas cambiando, no deberíamos ser la frontera de nadie, sino velar por nuestros intereses no como un proyecto anti-Rusia, sino como el proyecto Ucrania”, dice Yulia Mostovaya, editora de ZN.ua, un periódico digital.

¿E pluribus unum?

Como explica Yaroslav Hrytsak, historiador radicado en Leópolis, Ucrania ha sido durante mucho tiempo una democracia más por defecto que por diseño institucional. Sus libertades no se basaban en tribunales independientes ni en el parlamento, sino en el pragmatismo de los grupos de poder, la diversidad de las regiones, la debilidad del estado central y, quizás sobre todo, la capacidad de su pueblo para unirse en momentos de crisis. La versión musculosa de la democracia ucraniana le ha servido bien en tiempos de guerra, pero la deja vulnerable en tiempos de paz.

Así que existen muchos riesgos. Las unidades más eficaces del país son ejércitos semiautónomos con sus propios recursos y lealtades financieras, mediáticas y políticas. En tiempos de guerra, estos se alinean para luchar contra el enemigo. Pero una vez que cesen los combates, y en ausencia de un proceso político que funcione bien, podrían volver a perseguir sus propios intereses. El sentimiento de haber sido defraudados por los aliados ya está alimentando el resentimiento hacia Occidente. Los desacuerdos sobre el idioma y la identidad podrían alimentar el nacionalismo. Las preguntas sobre la conducción de la guerra, la corrupción y la desigualdad podrían llevar a ajustes de cuentas. El arduo trabajo de la verdadera reforma, dice el señor Hrytsak, está por delante.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyVladimir Putin

