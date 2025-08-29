La fallida aventura africana de Vladimir Putin

El presidente ruso Vladimir Putin estrecha la mano de su homólogo interino de la República de Malí, Assimi Goita, durante una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú (Pavel Bednyakov/REUTERS)

A principios de agosto, más de 200 cajas de manuscritos llegaron a Tombuctú, la ciudad de Malí famosa por su antigua tradición académica. Los documentos fueron resguardados en 2012 para protegerlos de los yihadistas. Para la junta gobernante, que tomó el poder tras un golpe de Estado en mayo de 2021, y para el Grupo Wagner, la compañía de mercenarios rusa que llegó unos meses después, la devolución de los manuscritos es una prueba de éxito. Alegan que la inseguridad que ha afectado a Malí durante más de una década, y que Occidente supuestamente hizo demasiado poco por detener, finalmente está siendo abordada.

La realidad es otra. La seguridad en Malí, como en el resto de la región del Sahel —donde se han producido varios golpes de Estado en los últimos años—, está empeorando. A diferencia de otros países africanos en los que han operado, como Sudán y la República Centroafricana, los rusos no han logrado enriquecerse mediante la explotación de minerales. Pero sus métodos brutales han generado tensiones dentro del ejército maliense. Estas salieron a la luz el 11 de agosto, cuando decenas de soldados, incluidos generales que habían criticado a Wagner, fueron depurados. La saga recuerda que, pese a todas las preocupaciones sobre la intervención rusa en África, su enfoque tiene graves limitaciones.

El ascenso al poder de Assimi Goïta, el presidente “interino” que este año extendió su mandato hasta, al menos, 2030, fue inicialmente bien recibido por los malienses hartos de la creciente violencia de yihadistas y separatistas. Muchos se sintieron atraídos por su promesa de afirmar la soberanía de Malí tras décadas de influencia francesa. Su junta acusó a Francia y a una misión de paz de la ONU de ser reticentes al combate, y esperaba que Wagner estuviera más dispuesto a luchar y a obedecer las órdenes del mando maliense.

Los rusos lograron algunos triunfos iniciales. En 2023 ayudaron al ejército a recuperar el control de Kidal, una ciudad del norte del país. Sin embargo, ese fue un punto culminante. Según el grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), las muertes vinculadas a yihadistas en Malí promediaron 3.135 por año entre 2022 y 2024, frente a 736 por año durante la década anterior. Este año, casi 2.000 personas ya han sido asesinadas, lo que indica una tendencia al alza. JNIM, la principal red yihadista en el Sahel, está ampliando su influencia. En los últimos meses ha atacado centros económicos como Kayes, una localidad en la ruta hacia Dakar, la capital portuaria de Senegal.

No toda la responsabilidad recae en Wagner. La seguridad ya era precaria antes de su llegada. Actualmente, unos 2.000 combatientes rusos operan en Malí, en comparación con aproximadamente 5.000 tropas francesas desplegadas en el Sahel en el punto álgido de una misión antiyihadista liderada por Francia, que comenzó a retirarse en 2021, y 12.000 cascos azules de la ONU antes del golpe de Estado. La violencia islamista es aún más grave en el vecino Burkina Faso, donde hay pocos efectivos rusos desplegados.

Sin embargo, la forma en que opera Wagner no se adapta a la lucha contra el terrorismo, según explica un informe publicado el 27 de agosto por The Sentry, un grupo estadounidense de investigación. Matar a civiles malienses, al parecer, no es una estrategia eficaz para ganarse a la población. Las fuentes de información se han secado. Durante el último año, el 80% de las muertes de civiles fueron causadas por soldados malienses o por Wagner, y no por JNIM, según señala ACLED.

“Simplemente matan a las personas [que sospechan] sin verificar primero”, afirmó un soldado a The Sentry. El informe sostiene que Wagner administra “prisiones al aire libre” al sitiar pueblos que consideran que albergan yihadistas. Los rusos también han apoyado a una milicia acusada de limpieza étnica. Cada vez más, separatistas y yihadistas están colaborando entre sí contra Wagner y el ejército maliense.

Nadie contrata mercenarios rusos por su apego a la Convención de Ginebra. Pero Wagner ha generado malestar en gran parte del ejército maliense. Según el informe de The Sentry, el grupo es racista hacia los malienses, toma equipos del ejército sin permiso y desobedece órdenes. Los rusos reciben prioridad en las evacuaciones, lo que aumenta el descontento en las filas militares. Un oficial del ejército dijo a The Sentry que Wagner “es peor que los franceses, creen que mis hombres son más tontos que ellos. Pasamos de la sartén al fuego”. Además, Wagner parece ser una fuerza de combate mediocre: el año pasado, 84 rusos fueron asesinados por rebeldes separatistas en una batalla, después de que una tormenta de arena dejara fuera de acción el apoyo aéreo.

Tampoco ha logrado Wagner imponerse en la minería en el segundo mayor productor de oro de África. La junta ha rechazado solicitudes de transferir grandes minas de oro gestionadas por empresas occidentales. En cambio, el régimen ha utilizado la presencia rusa para obtener más ingresos de la industria que aporta más de la mitad de los impuestos. “Assimi y su equipo no son tontos. No rechazamos a un invasor para abrir la puerta a otro, como hicieron en la República Centroafricana”, afirmó un funcionario del ministerio de Minería. Los intentos de Wagner de controlar el sector “artesanal” de menor escala también han fracasado. Inicialmente se pagaba con el presupuesto de seguridad de Malí; hoy, el Estado ruso podría estar cubriendo al menos parte de los costos.

Aunque hay poco interés en el retorno de las élites políticas aliadas a Francia, depuestas hace cinco años, los soldados purgados por quejarse de los rusos reflejaban el sentir de la población. “Yo fui uno de los malienses que creía firmemente que esta presencia rusa cambiaría algo”, dice un académico. “Hoy estoy realmente decepcionado”. Un obrero en Bamako, la capital, considera que “perdieron el 80% de su popularidad porque no pueden gobernar un país… el tejido social se desmorona día tras día”.

No está del todo claro si las tensiones serias alcanzan a la cúpula de la junta, lo que abre la posibilidad de otro golpe de Estado. Algunos analistas sugieren que Goïta busca diversificar sus alianzas alejándose de Rusia, mientras que Sadio Camara, el ministro de Defensa, mantiene vínculos más estrechos con los rusos. Estados Unidos podría apostar por lo mismo: la administración Trump envió funcionarios a Bamako y otras capitales regionales para discutir la posibilidad de asistencia en seguridad y acuerdos minerales. Turquía, proveedora de drones, ejerce una influencia creciente sobre Goïta, y los países del Golfo también están activos en la región.

Esto revela un problema para Rusia. El atractivo de Wagner radicaba en su disposición a combatir en batallas que Occidente o la ONU se negaban a enfrentar. Pero dos años después de la muerte de Yevgeny Prigozhin, su figura emblemática, el Kremlin ha comenzado a controlar al grupo. En junio, su presencia en Malí fue renombrada como Cuerpo de África, con una línea de responsabilidad más clara hacia Moscú. Esto implicó, tácitamente, un reconocimiento de las limitaciones de Wagner. La junta podría preguntarse por qué confiar en una Rusia más cauta, cuando podría fortalecer vínculos con Estados Unidos o con potencias medias emergentes. Cuando se trata de armas por contrato, los gobiernos africanos no necesitan renovar sus “arrendamientos”.

