Meteorológicamente, Europa es un lugar de características intermedias. Los huracanes, monzones y tormentas de arena la pasan de largo. Pero, de un modo cada vez más alarmante, Europa destaca. Se está calentando más rápido que otros continentes. Desde mediados de la década de 1990, sus temperaturas medias han aumentado 0,53 °C por década, más del doble del promedio mundial de 0,26 °C. Este verano, los efectos han sido dramáticamente evidentes.

Olas de calor azotaron el norte de Europa en junio y el sur en agosto. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los incendios forestales en la Unión Europea habían quemado casi 10.000 kilómetros cuadrados hasta el 19 de agosto. Esto se compara con un promedio de 2.440 kilómetros cuadrados durante el mismo período desde 2006. Los incendios han arrasado franjas de los Balcanes, Chipre, Francia, Grecia, Portugal y España. Algunos han pasado peligrosamente cerca de grandes ciudades como Madrid, Oporto, Podgorica y Patras, la tercera más grande de Grecia. Al menos ocho personas han muerto, probablemente muchas más. Los países que luchan por salir adelante han solicitado ayuda un récord de 17 veces a través del mecanismo de protección civil de la UE, un sistema para coordinar la respuesta ante desastres.

En relación con su tamaño, Portugal ha sido el más afectado. El fuego ha consumido el 2,9% de todo el territorio del país: 2.600 km², más de lo que se quemó en toda la UE en el mismo período del año pasado. Otros 4.000 km² han sido devastados en la vecina España. Alrededor de 30.000 españoles se han visto obligados a abandonar sus hogares. Algunos incendios forestales son de intensidad explosiva, una nueva tendencia. “Hay zonas donde es imposible controlar los incendios con medios humanos”, declaró Margarita Robles, ministra de Defensa de España. “Solo el clima nos permitirá controlarlos”.

Con el descenso de las temperaturas y el pronóstico de lluvia, es posible que se haya superado la crisis. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre si los gobiernos central y autonómicos deben tomar medidas adicionales. En España, la inversión pública total en prevención de incendios se redujo a más de la mitad entre 2009 y 2022, según un grupo de presión de empresas forestales.

El calentamiento global convierte grandes zonas rurales europeas en leña. Pero no enciende la mecha. La ignición proviene de fenómenos naturales, generalmente rayos, o de la intervención humana. El estudio más reciente sobre las causas de los incendios forestales en Europa utilizó datos de 2016. De los incendios con causas conocidas (más de la mitad del total), se descubrió que tan solo el 4% se originó de forma natural. Los accidentes y la negligencia explicaron el 39%. Pero la razón principal, que representa el 57% de los brotes, fue que los incendios se iniciaron deliberadamente.

¿Por qué? A principios de la década de 2000, la policía forestal italiana, el Corpo Forestale dello Stato (CPS), un cuerpo que desde entonces ha sido absorbido por los Carabinieri semimilitarizados, realizó un estudio detallado basado en datos de 2001. La proporción de incendios atribuibles a incendios provocados fue del 60%, casi idéntica a las cifras de la encuesta posterior a nivel de la UE. El Servicio de Protección Civil (CPS) descubrió que solo uno de cada diez incendios había sido provocado por pirómanos u otras personas con trastornos mentales. La razón más común fue que el intento de desbrozar terrenos para pastos se había descontrolado. Otros incendios forestales se iniciaron de forma engañosa para que la zona quemada pudiera posteriormente reclasificarse para construcción.

Es evidente que existen razones para endurecer las sanciones por iniciar incendios y garantizar que las tierras devastadas por los incendios no puedan utilizarse posteriormente para pastoreo o construcción. También podría valer la pena reflexionar detenidamente antes de poner fin a la autonomía de fuerzas especializadas como el CPS.

