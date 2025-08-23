The economist

Europa está en llamas

Se están estableciendo nuevos récords de devastación

Guardar
Los incendios de Oia, Vilaboa
Los incendios de Oia, Vilaboa y Carballedo obligan a desalojar a 100 personas

Meteorológicamente, Europa es un lugar de características intermedias. Los huracanes, monzones y tormentas de arena la pasan de largo. Pero, de un modo cada vez más alarmante, Europa destaca. Se está calentando más rápido que otros continentes. Desde mediados de la década de 1990, sus temperaturas medias han aumentado 0,53 °C por década, más del doble del promedio mundial de 0,26 °C. Este verano, los efectos han sido dramáticamente evidentes.

Olas de calor azotaron el norte de Europa en junio y el sur en agosto. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, los incendios forestales en la Unión Europea habían quemado casi 10.000 kilómetros cuadrados hasta el 19 de agosto. Esto se compara con un promedio de 2.440 kilómetros cuadrados durante el mismo período desde 2006. Los incendios han arrasado franjas de los Balcanes, Chipre, Francia, Grecia, Portugal y España. Algunos han pasado peligrosamente cerca de grandes ciudades como Madrid, Oporto, Podgorica y Patras, la tercera más grande de Grecia. Al menos ocho personas han muerto, probablemente muchas más. Los países que luchan por salir adelante han solicitado ayuda un récord de 17 veces a través del mecanismo de protección civil de la UE, un sistema para coordinar la respuesta ante desastres.

En relación con su tamaño, Portugal ha sido el más afectado. El fuego ha consumido el 2,9% de todo el territorio del país: 2.600 km², más de lo que se quemó en toda la UE en el mismo período del año pasado. Otros 4.000 km² han sido devastados en la vecina España. Alrededor de 30.000 españoles se han visto obligados a abandonar sus hogares. Algunos incendios forestales son de intensidad explosiva, una nueva tendencia. “Hay zonas donde es imposible controlar los incendios con medios humanos”, declaró Margarita Robles, ministra de Defensa de España. “Solo el clima nos permitirá controlarlos”.

Con el descenso de las temperaturas y el pronóstico de lluvia, es posible que se haya superado la crisis. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre si los gobiernos central y autonómicos deben tomar medidas adicionales. En España, la inversión pública total en prevención de incendios se redujo a más de la mitad entre 2009 y 2022, según un grupo de presión de empresas forestales.

El calentamiento global convierte grandes zonas rurales europeas en leña. Pero no enciende la mecha. La ignición proviene de fenómenos naturales, generalmente rayos, o de la intervención humana. El estudio más reciente sobre las causas de los incendios forestales en Europa utilizó datos de 2016. De los incendios con causas conocidas (más de la mitad del total), se descubrió que tan solo el 4% se originó de forma natural. Los accidentes y la negligencia explicaron el 39%. Pero la razón principal, que representa el 57% de los brotes, fue que los incendios se iniciaron deliberadamente.

¿Por qué? A principios de la década de 2000, la policía forestal italiana, el Corpo Forestale dello Stato (CPS), un cuerpo que desde entonces ha sido absorbido por los Carabinieri semimilitarizados, realizó un estudio detallado basado en datos de 2001. La proporción de incendios atribuibles a incendios provocados fue del 60%, casi idéntica a las cifras de la encuesta posterior a nivel de la UE. El Servicio de Protección Civil (CPS) descubrió que solo uno de cada diez incendios había sido provocado por pirómanos u otras personas con trastornos mentales. La razón más común fue que el intento de desbrozar terrenos para pastos se había descontrolado. Otros incendios forestales se iniciaron de forma engañosa para que la zona quemada pudiera posteriormente reclasificarse para construcción.

Es evidente que existen razones para endurecer las sanciones por iniciar incendios y garantizar que las tierras devastadas por los incendios no puedan utilizarse posteriormente para pastoreo o construcción. También podría valer la pena reflexionar detenidamente antes de poner fin a la autonomía de fuerzas especializadas como el CPS.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

Temas Relacionados

IncendiosEuropaincendios en Europa

Últimas Noticias

Las “garantías” de seguridad para Ucrania son peligrosamente confusas

El presidente estadounidense afirma que un acuerdo está “al alcance de la mano”, aunque Putin exige concesiones territoriales y rechaza un alto el fuego inicial. Europa impulsa su propia fuerza de defensa, mientras Ucrania insiste en que la única garantía real son sus propias armas

Las “garantías” de seguridad para

Cómo los hackers con inteligencia artificial roban miles de millones de dólares

Es un momento de auge para las empresas de ciberseguridad

Cómo los hackers con inteligencia

Putin mantiene su estrategia para desestabilizar a Occidente y socavar el apoyo a Ucrania

Apuesta por un avance militar o por un arreglo negociado por Trump

Putin mantiene su estrategia para

Zelensky sobrevivió a una nueva ronda de discusiones estratégicas con Trump en la Casa Blanca

Estados Unidos dejó entrever que ofrecerá garantías de seguridad a Ucrania

Zelensky sobrevivió a una nueva

El Uruguay liberal y el derecho a morir

¿Podría su enfoque extenderse a América Latina?

El Uruguay liberal y el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a 6 personas que

Detuvieron a 6 personas que quisieron ingresar a la cancha de Independiente horas después de la clausura

Clima primaveral en el AMBA: así estará el fin de semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

INFOBAE AMÉRICA
El Tribunal Supremo de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de los opositores Añez, Camacho y Pumari

Lula pidió más fondos para los países de la región amazónica de cara a la COP30

Volodimir Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”