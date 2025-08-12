La leche de vaca, así como el petróleo ruso, alimentan la guerra comercial entre Estados Unidos y la India

Una mujer ordeña una vaca en una granja en las afueras de Jaipur, India. REUTERS/Anushree Fadnavis

Donald Trump tiene problemas con India por comprar petróleo a Rusia. Pero los aranceles del presidente estadounidense, que suman un total del 50% sobre muchas exportaciones indias y que entrarán en vigor a finales de este mes, no se limitan a la geopolítica. La agricultura y los productos lácteos han sido los temas más polémicos en las conversaciones de India con Estados Unidos, que fracasaron este mes. Y es precisamente en la agricultura que el igualmente combativo primer ministro indio, Narendra Modi, ha optado por contraatacar. “India nunca comprometerá el bienestar de sus agricultores, productores de leche y pescadores”, bramó en Delhi el 7 de agosto, un día después del anuncio de Trump.

Para políticos nacionalistas hindúes como Modi, la industria láctea tiene una importancia particular (la vaca es sagrada en el hinduismo). Pero también es una fuente de orgullo nacional, vista como un triunfo en la lucha contra la pobreza gracias a la formulación de políticas inteligentes, el avance tecnológico y la cooperación internacional. India es una superpotencia lechera. Durante casi tres décadas ha sido el mayor productor mundial y ahora representa aproximadamente una cuarta parte del total mundial. Sin embargo, desde la perspectiva de los socios comerciales de la India, en particular Estados Unidos, la industria parece resumir todos los problemas de la India. Es extremadamente ineficiente, está subvencionada, contamina (con todo ese metano) y está fuertemente protegida por altas barreras arancelarias y una desconcertante red de arcaicas barreras no arancelarias.

¿Es posible conciliar estas visiones diametralmente opuestas? La respuesta es crucial para la diplomacia comercial de la India. No solo Estados Unidos se queja del acceso al mercado indio. También es un punto de fricción en las negociaciones con la Unión Europea, y fue uno de los asuntos más espinosos en las negociaciones que culminaron en un acuerdo de libre comercio con Gran Bretaña, firmado el mes pasado. También podría haber sido la razón principal por la que India se retiró de un importante acuerdo comercial regional en 2019.

La producción lechera india aún se regodea en el esplendor de la “revolución blanca” iniciada en 1970. En aquel entonces, los indios ya contaban con más ganado que cualquier otro país, pero consumían un promedio de unos 100 mililitros de leche al día, muy por debajo de los estándares nutricionales recomendados. Parte de esa leche tenía que importarse. A principios de siglo, la India prácticamente había duplicado la disponibilidad de leche per cápita. Las prácticas lecheras se habían modernizado y el cruzamiento de ganado había impulsado la producción. Se ha establecido una red de decenas de miles de cooperativas que mejoran la distribución y la logística, financiadas con la venta de leche desnatada en polvo y mantequilla donadas por la Comunidad Económica Europea, precursora de la UE.

La producción ha seguido mejorando este siglo, pero la estructura de la industria permanece inalterada. La “Revolución Blanca 2.0”, lanzada por el gobierno el año pasado, no pretende reformarla, sino expandirla, con cooperativas que aumentarán la adquisición de leche en un 50% en cinco años. La producción seguirá dependiendo de decenas de millones de pequeños productores: familias con una vaca que pasta en su parcela, produce estiércol y orina para usar como fertilizante y proporciona leche a la familia, a veces con un excedente para vender.

Himanshu (quien solo usa un nombre), profesor de economía en la Universidad Jawaharlal Nehru de Delhi, señala que tanto Modi como Trump son muy pro-agricultores. Pero sus agricultores, incluidos los productores de leche, son muy diferentes. India cuenta con unos 200 millones de cabezas de ganado, de las cuales el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que 62 millones son vacas lecheras. Sin embargo, el rebaño promedio consta de menos de cuatro cabezas, y la superficie promedio de la tierra es de tan solo una hectárea. Una cifra ampliamente utilizada es que 80 millones de familias tienen una o más vacas o búfalos. Estados Unidos cuenta con tan solo 24 000 granjas lecheras, con un tamaño promedio de rebaño de unas 390 cabezas.

Las cooperativas garantizan a los ganaderos indios un comprador para su leche y les pagan bonificaciones cuando suben los precios. Unas cuantas se han convertido en grandes organizaciones nacionales, en particular Amul, de Gujarat, estado natal del Sr. Modi y su poderoso ministro, Amit Shah. El éxito del sistema de cooperativas agrícolas es tan alabado que, en julio, el Sr. Shah reveló planes para extenderlo a otros sectores como el turismo, el taxi y las energías renovables.

Aunque los indios estén orgullosos de sus vacas y de sus productores lecheros, deben admitir que ambos son, según los estándares internacionales, lamentablemente improductivos. La vaca estadounidense promedio produce aproximadamente siete veces más leche que su competidora india. India protege a sus productores lecheros con aranceles de importación comparables a los que el Sr. Trump impone ahora a los exportadores indios: 40 % para la mayoría de la mantequilla y el queso, y 60 % para la leche en polvo. Sin estas protecciones, afirma Shashi Kumar, director de Akshayakalpa, una empresa privada de lácteos orgánicos en el sur de la India que trabaja con 2200 pequeños agricultores, “las pequeñas explotaciones agrícolas colapsarán”.

Los negociadores de Trump no solo se oponen a los aranceles. India excluye las importaciones de todos los cultivos modificados genéticamente, excepto el algodón, y en el sector lácteo existe una prohibición de lo que se conoce como “leche no vegetal”, con el requisito de que los productos lácteos importados certifiquen que provienen de vacas que no hayan sido alimentadas con productos animales como la harina de huesos. Esta prohibición se suele criticar como una barrera no arancelaria disfrazada de nacionalismo hindú políticamente correcto. Vijay Sardana, abogado y agricultor, señala que, de hecho, se introdujo en 2003, cuando redactó la ley en respuesta a la alarma por la EEB (enfermedad de las vacas locas) en Europa.

Aun así, la percepción de que el gobierno indio utilizará cualquier táctica disponible para proteger a sus agricultores probablemente esté justificada. Harish Damodaran, editor de agricultura del periódico Indian Express, señala que en dos ocasiones en cuatro años los agricultores indios han rechazado los intentos de reforma. En 2021, sus prolongadas y enérgicas protestas en Delhi obligaron al Sr. Modi a derogar tres leyes que introducían reformas desregulatorias sensatas. El intento del Sr. Trump de imponer el cambio mediante la diplomacia podría resultar igualmente infructuoso.

