Trump, harto de Putin, ofrece armas y aranceles a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte en la Oficina Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Nathan Howard)

Tras su primera llamada postelectoral con Vladimir Putin en febrero, Donald Trump se deshizo en elogios sobre los “grandes beneficios” de un acercamiento con Rusia y parecía entusiasmarse con la perspectiva de visitar el Kremlin. El 14 de julio, perdió la paciencia al anunciar que Estados Unidos reanudaría el suministro de misiles de defensa aérea Patriot y otras armas, y amenazó con imponer aranceles secundarios del 100% a los países que comerciaban con Rusia si no se llegaba a un acuerdo de paz en 50 días. “Estamos muy descontentos con Rusia”, declaró Trump.

El anuncio se produjo durante una visita a Washington de Mark Rutte, secretario general de la OTAN. El presidente estadounidense elogió a los países europeos por aumentar su gasto en defensa. Pero, como siempre, hubo un giro trumpiano. Las armas para Ucrania serían adquiridas por aliados europeos, en lugar de ser donadas por EEUU o ser compradas a fabricantes con dinero estadounidense, como en el pasado. Miles de millones de dólares en fondos autorizados por el Congreso durante el mandato de su predecesor, Joe Biden, siguen sin utilizarse, pero parece poco probable que Trump los utilice. “No fue mi guerra; fue la guerra de Biden”.

En Ucrania, el alivio por la reanudación del flujo de armas se mezcló con la preocupación por el retraso de 50 días en la imposición de sanciones económicas, que se produce después de que Trump diera repetidamente dos semanas a Rusia para llegar a un acuerdo. Oleksandr Merezhko, un destacado miembro del partido parlamentario de Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, celebró la “buena noticia”. Sin embargo, advirtió que “estos 50 días podrían ser peligrosos para nosotros, porque Putin definitivamente los usará” para intensificar sus ataques. Los mercados petroleros se mostraron impasibles ante la amenaza de los aranceles, a pesar de que podrían afectar a países como China, India y Brasil. Esto sugiere escepticismo sobre su aplicación.

Un proyecto de ley bipartidista independiente que amenaza con aranceles secundarios del 500%, apoyado por más de 80 senadores, podría ahora avanzar en el Congreso. Sin embargo, también otorga a Trump amplia discreción para imponer o condonar sanciones. Trump considera los aranceles como un medio para lograr diversos objetivos, desde aumentar los ingresos nacionales hasta poner fin a las guerras en el extranjero, pero ha sido extremadamente variable en su toma de decisiones, anunciando repetidamente impuestos solo para negociar su eliminación parcial. Queda por ver cómo Trump coordinará estos nuevos aranceles con su guerra comercial más amplia; esto parecería chocar con sus intermitentes esfuerzos por atraer a India a una alianza contra China.

Un lanzador de un sistema de defensa antiaérea Patriot de las Fuerzas Aéreas de Ucrania (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En cuanto a las armas, a primera vista, el anuncio de Trump parece garantizar a Ucrania un flujo constante de equipo que solo Estados Unidos puede proporcionar, como el sistema Patriot para derribar misiles balísticos y de crucero. Esto ocurre justo cuando el flujo de asistencia militar prometido por Biden se está agotando. Sin embargo, Trump no especificó cuántas baterías e interceptores Patriot pondría Estados Unidos a disposición. Los sistemas de defensa aérea han escaseado a nivel mundial, sobre todo porque Estados Unidos empleó muchos de estos sistemas para ayudar a defender a Israel y Qatar de los misiles iraníes durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán. De hecho, en junio, el Pentágono suspendió brevemente el envío de sistemas Patriot y otras armas a Ucrania, supuestamente en espera de una revisión de las existencias estadounidenses (aunque no se dictó tal suspensión para Israel). Trump pronto la revocó.

Trump tampoco especificó qué otras armas proporcionaría Estados Unidos. Ha habido informes no confirmados que indican que podrían incluir armas de ataque profundo capaces de alcanzar Moscú. Biden suministró misiles ATACM con un alcance de unos 300 kilómetros. Para llegar a Moscú, a unos 500 kilómetros de distancia, Ucrania necesitaría el misil de crucero Tomahawk o el sigiloso JASSM-ER (con alcances de entre 800 y 1500 kilómetros o más, según las variantes). Es incierto si Trump se arriesgaría a tal escalada, incluso vendiéndolos teóricamente a países europeos en lugar de directamente a Ucrania. En cualquier caso, las armas de ataque terrestre de largo alcance también escasean.

En resumen, abundan las dudas. La asistencia militar podría no ser suficiente para detener el lento y agotador avance de las fuerzas rusas en el este de Ucrania. La actitud hacia Ucrania sigue siendo tibia, si no hostil, entre los partidarios del MAGA de Trump y en algunos sectores de su administración. Trump se negó a responder preguntas sobre qué haría si Rusia intensificara sus ataques. Rusia parece capaz de soportar operaciones sangrientas durante un tiempo, salvo que una crisis política o económica interna amenace a Putin. Hay pocas pruebas de que el líder ruso esté dispuesto a abandonar sus objetivos subyacentes: la anexión de más territorio ucraniano y lo que él llama abordar las “causas profundas del conflicto”. En el lenguaje del Kremlin, esto significa imponer neutralidad a Ucrania o reintegrarla a su esfera de influencia.

Trump podría dar un giro de 180 grados si, por ejemplo, le asustan las amenazas nucleares de Putin, se deja seducir por la promesa de flexibilidad en las negociaciones o se cansa del estancamiento militar. Aun así, parece que aún queda un trecho largo sobre lo que piensa de Rusia. En febrero, humilló públicamente a Zelensky durante una visita a la Casa Blanca y, durante un tiempo, cortó el flujo de armas e inteligencia. En abril, empezó a preguntarse si Putin estaba “siguiendo mi ejemplo” y amenazó con sanciones, pero concedió repetidamente a Rusia el beneficio de la duda. Meses de paciencia diplomática por parte de Ucrania, numerosos halagos de sus aliados europeos (en particular, Rutte), la discreta exhortación de los halcones del Congreso y, sobre todo, la obstinación de Putin contribuyeron a su aparente cambio de actitud. “Durante seis meses, el presidente Trump intentó convencer a Putin para que se sentara a la mesa de negociaciones. Los ataques han aumentado, no disminuido”, explicó Lindsey Graham, un senador de línea dura, en la cadena de televisión CBS la víspera del anuncio de Trump. “Uno de los mayores errores de cálculo de Putin es jugar con Trump”. El presidente se burló una vez de Zelensky por no tener “cartas” fuertes para negociar. Ahora ha decidido darle algunas nuevas, al menos por un tiempo.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.