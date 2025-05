Cómo podría responder Europa si Trump impone aranceles del 50%

Donald Trump advirtió que podría imponer aranceles del 50% a la UE (REUTERS/Nathan Howard)

La tregua no duró mucho. El 23 de mayo, el presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 50% a las importaciones procedentes de la Unión Europea, más del doble de su amenaza anterior del 20%. “Nuestras conversaciones con ellos no están avanzando”, declaró. El bloque es “muy difícil de gestionar”. Si no se avanza, el arancel entrará en vigor el 1 de junio.

Los mercados volvieron a desplomarse como respuesta. Pero el anuncio de Trump supuso un duro golpe para los funcionarios europeos, que se habían mostrado cautelosamente optimistas. Según un memorando interno del 14 de mayo, al que tuvo acceso The Economist, creían que existía la posibilidad de una desescalada, ya que Estados Unidos había empezado a notar las consecuencias de la ofensiva arancelaria inicial del presidente.

Quizás fue la consulta sobre contramedidas lo que lo llevó al abismo. La UE ha estudiado opciones que podrían cubrir importaciones y exportaciones por valor de 100.000 millones de dólares anuales, que pretende imponer si las negociaciones fracasan. Estas incluyen medidas clásicas del siglo XX, como gravámenes a equipos de transporte estadounidenses, productos agrícolas y, como corresponde, a las montañas rusas. El bloque también planea restringir las ventas de productos químicos y chatarra que son apreciados por las fundiciones estadounidenses. Considerando la magnitud de los aranceles propuestos por Trump, especialmente los más recientes, estos solo representarían un contraataque modesto.

Ahora que Trump ha amenazado con imponer grandes aranceles, ¿cómo podría responder Europa? Aunque tiene un superávit de bienes con Estados Unidos, compra más servicios de los que vende. Por lo tanto, de forma más discreta, la UE ha estado considerando formas de represalia del siglo XXI. Trump se queja de las sanciones impuestas por la UE a los gigantes tecnológicos del país, pero el bloque podría ir mucho más allá. Los servicios digitales de Estados Unidos son un punto vulnerable.

Bajo una moratoria de la Organización Mundial del Comercio, las transmisiones electrónicas están exentas de aranceles; intentar imponerles gravámenes directamente sería una pesadilla burocrática y legal. Esto deja tres opciones: restricciones técnicas, nuevos impuestos y la intensificación de las investigaciones legales.

Empecemos por las restricciones. Stéphane Séjourné, vicepresidente de Mercado Interior de la Comisión Europea, quiere introducir cláusulas de “Compra Europea” para sectores sensibles. De hecho, algunos países ya están reconsiderando su exposición a los proveedores estadounidenses de nube digital. Dado que pronto publicará un reglamento para la nube, la UE podría endurecer sus políticas. Microsoft ha intentado calmar las preocupaciones europeas anunciando “cinco compromisos digitales”, que incluyen ayudar a construir infraestructura y proteger la privacidad.

El almacenamiento de datos es otro factor a considerar. La política de transferencia de datos es fruto de un tortuoso intercambio entre tribunales y legisladores; el acuerdo actual depende de que Estados Unidos mantenga sólidos estándares de protección. La decisión de la administración Trump de expulsar a miembros demócratas de una junta de supervisión de la privacidad y de exigir que las agencias federales sometan decisiones importantes a la aprobación presidencial podría justificar una reevaluación. Max Schrems, activista y abogado que ha derribado dos acuerdos anteriores, argumenta que las acciones de Estados Unidos son suficientes para que la UE suspenda el acuerdo incluso antes de que los tribunales la obliguen. Sin embargo, cualquier medida tendría un coste considerable. «Repatriar grandes cantidades de datos y los servicios asociados sería muy disruptivo», señala Zach Meyers, del Centro de Regulación en Europa, un grupo de expertos.

Una segunda opción sería gravar los servicios digitales. Estos impuestos suelen gravar los ingresos publicitarios cuando superan un umbral. Representan un intento de eludir el hecho de que las empresas tecnológicas registran beneficios en jurisdicciones con baja tributación, y no donde se crea valor o se realizan ventas. El problema es que, al igual que los aranceles, estos impuestos perjudican a los consumidores. Dominika Langenmayr, de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, y Rohit Reddy Muddasani, de la Universidad de Economía y Negocios de Viena, han estudiado las comisiones de Amazon y han descubierto una importante repercusión en otros vendedores, quienes a su vez cobran más a los compradores.

Esto nos lleva al enfoque de las molestias legales. El 23 de abril, la comisión impuso a Meta y Apple multas de 200 y 500 millones de euros, respectivamente, por infringir la Ley de Mercados Digitales del bloque, una legislación relativamente nueva que combate las conductas anticompetitivas. La decisión sobre Alphabet es inminente. La UE podría aumentar las multas en el futuro, una vez que la DMA esté más consolidada. El proyecto de ley hermano de la DMA, la Ley de Servicios Digitales, cuyo objetivo es prevenir el contenido dañino y la desinformación, es otra posible arma. Ya se ha utilizado para perseguir a X, la red social de Elon Musk.

Los responsables políticos europeos se mostrarían reacios a politizar lo que consideran remedios puramente legales. En realidad, ninguna de sus opciones es muy atractiva. Pero sabrán que China presionó al Sr. Trump para que diera marcha atrás prometiéndoles represalias dolorosas. Los funcionarios europeos ahora considerarán con qué podrían amenazar, con la esperanza de no tener que cumplirlas. El Sr. Trump ha iniciado una danza incómoda, y en realidad bastante estúpida.

