El estímulo de China es insuficiente, mientras se avecina un enfrentamiento con Trump

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión bilateral con el mandatario chino, Xi Jinping, durante la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 29 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los economistas dicen a veces que China sufre de las tres D: deuda, deflación y mala demografía. La elección presidencial de Estados Unidos agregó una cuarta: Donald Trump, quien ha amenazado con aplicar aranceles elevados a las exportaciones chinas cuando regrese a la Casa Blanca. Para contrarrestar estos peligros, los inversores esperaban que China anunciara un paquete de rescate fiscal decisivo después de una reunión legislativa el 8 de noviembre. Sin embargo, los líderes chinos parecen estancados en una postura cautelosa. Después de la reunión, el Ministerio de Finanzas dio a conocer un nuevo plan para abordar una de las D: la deuda. Pero no compartió nuevas medidas que lo ayudarían a combatir la deflación.

Lan Fo’an, el ministro de Finanzas de China, dijo que se permitiría a los gobiernos locales emitir bonos adicionales por valor de billones de yuanes para reemplazar deudas “ocultas” más riesgosas. Estos pasivos ocultos generalmente pertenecen a vehículos de financiamiento de gobiernos locales (LGFV, por sus siglas en inglés), empresas de infraestructura cuasi comerciales patrocinadas por autoridades municipales y provinciales. Según el banco Goldman Sachs, las deudas de los gobiernos locales ascendían a unos 60 billones de yuanes (8,6 billones de dólares) a finales de 2022, de las cuales aproximadamente una quinta parte eran de riesgo. Para refinanciar estas deudas, los gobiernos locales podrán emitir bonos por valor de hasta 10 billones de yuanes en los próximos cinco años.

Las deudas ocultas han sido una preocupación persistente para los gobernantes e inversores de China durante los últimos 15 años. Al no poder emitir muchos bonos propios, los gobiernos locales recaudaron dinero a través de LGFV. Lou Jiwei, el ministro de finanzas de China entre 2013 y 2016, intentó controlar estas deudas durante el primer mandato de Xi Jinping como presidente. Su enfoque sentó el precedente para la última iniciativa. Se permitió a los gobiernos locales vender más bonos (una obligación explícita) en lugar de la deuda implícita, fuera de balance, generada por los LGFV. “Abrir la puerta de entrada y cerrar la puerta de atrás”, como dijo Lou.

Desafortunadamente, la puerta de atrás siguió abriéndose cada vez que los gobiernos locales ambiciosos sintieron la necesidad de reactivar la economía. Sus deudas ocultas también se han vuelto más difíciles de sostener en los últimos años. La desaceleración económica de China ha afectado los ingresos fiscales y la caída del mercado inmobiliario ha socavado las ventas de terrenos, una fuente importante de dinero para los gobiernos locales. En respuesta, los funcionarios han recortado los servicios públicos, vendido activos estatales y acosado a las empresas para que paguen impuestos y tasas atrasadas. El ejemplo más notorio fue una multa de 66.000 yuanes impuesta a un tendero de la provincia de Shaanxi por vender 2,5 kilos de apio de mala calidad. El gabinete de China ha instado a las provincias más endeudadas a “romper las ollas y vender el hierro”, una versión pobre de vender la plata de la familia.

El gobierno central de China resiente la indisciplina financiera de las autoridades de nivel inferior, pero también teme las consecuencias de dejarlas quebrar. No ha permitido un impago explícito de un bono del gobierno local, incluidos los bonos emitidos por los gobiernos locales. Sin embargo, los rescates han sido a regañadientes y a menudo indirectos. Lan se refirió a la eliminación de las “minas terrestres” una por una. El plan anunciado el 8 de noviembre representa un esfuerzo preventivo para eliminar los riesgos, en lugar de una respuesta apresurada a las emergencias fiscales. Según Lan, esto permitirá que los funcionarios locales tengan tiempo y atención para dedicarse a otras cosas. Y como el coste de financiación de los bonos de “entrada directa” es inferior al de las deudas de riesgo de “entrada trasera”, el plan ahorrará a los gobiernos locales 600.000 millones de yuanes en pagos de intereses a lo largo de cinco años.

Eso es positivo, pero esos ahorros en los intereses representan menos del 0,1% del PIB esperado de China durante el próximo lustro. Los inversores esperaban medidas más generosas y más directas para impulsar el gasto y disipar la deflación. Se dice que el gobierno está considerando la posibilidad de conceder ayudas a los hogares más pobres y subsidios para los nacimientos. Podría ampliar un programa de canje similar al programa estadounidense de “dinero por chatarra”, que animaría a los consumidores a entregar sus viejos coches, frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y otros electrodomésticos a cambio de otros más nuevos y ecológicos. Algunas de estas medidas pueden aparecer en los próximos meses, pero los dirigentes chinos claramente no ven ninguna urgencia en anunciarlas todavía.

Los gobernantes de China pueden estar planeando guardar su munición fiscal para la batalla más grande que enfrentarán si Trump cumple su amenaza de iniciar una segunda guerra comercial más feroz. Los próximos grandes acontecimientos económicos en el calendario político de China son la conferencia de trabajo económico del partido a mediados de diciembre y la reunión de su legislatura de aprobación automática en marzo, cuando se anunciarán el presupuesto y la meta de crecimiento. Tal vez las intenciones de Trump estén más claras para entonces.

Pero el instinto de China de “guardar la pólvora seca” no es tan prudente como parece. La falta de estímulo está dejando a los recursos reales de China, su mano de obra y su capital, subempleados. Eso no es frugalidad; es derroche. La pólvora seca es un bien almacenable. El tiempo y la energía de la fuerza laboral china no lo son.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.