Irán humillado: cómo 30 años de estrategia estallaron en la cara del régimen

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, habla durante una reunión en Teherán, Irán. REUTERS

Era un típico Ali Khamenei: el hombre que toma las decisiones finales en Irán no quería tomarlas. El 27 de octubre, el líder supremo pronunció un discurso para referirse a los ataques aéreos israelíes contra instalaciones militares iraníes el día anterior. Fue un momento importante: nunca antes el estado judío había bombardeado abiertamente la república islámica, a pesar de su conflicto en la sombra que dura décadas. Sin embargo, las palabras de Khamenei fueron silenciadas. Los israelíes, prometió, entenderían el poder de Irán. Lo que eso significaba era algo que otros debían decidir: “Nuestros funcionarios deberían ser los que evalúen y comprendan con precisión lo que hay que hacer”, dijo. No fue un llamado a la calma, pero tampoco una declaración de guerra.

Esa indecisión ya no es sostenible. Los ataques aéreos israelíes del 26 de octubre, en represalia por un bombardeo de misiles balísticos iraníes el 1 de octubre, tuvieron una importancia que iba mucho más allá de su impacto militar. Señalaron el fracaso de la doctrina de seguridad nacional de Irán. La estrategia que Khamenei aplicó durante décadas se ha desmoronado, y el líder iraní de 85 años parece incapaz de trazar un nuevo rumbo.

El viejo camino implicaba evitar la elección entre ideología y pragmatismo que todos los regímenes ideológicos tienden a afrontar tarde o temprano. Aunque Irán no estaba en paz con sus vecinos, hasta hace poco tampoco estaba del todo en guerra con ellos. Rechazaba a Occidente –”muerte a Estados Unidos” era un principio básico de su ideología– al mismo tiempo que perseguía a Occidente, desesperado por un alivio de las sanciones económicas. No podía decidir si su programa nuclear descontrolado era un camino hacia una bomba o una moneda de cambio.

Revolucionario que fue encarcelado y torturado por la policía secreta del sha, Khamenei era, y sigue siendo, un ideólogo celoso. Considera que Occidente es decadente e insiste en que Irán debe tratar de volverse autosuficiente. Pero el Irán que llegó a liderar en 1989 acababa de salir de una brutal guerra de ocho años con Irak. El Estado estaba en quiebra. El propio Khamenei fue una elección controvertida para líder supremo: todavía no era ayatolá y la constitución tuvo que ser reformada antes de que pudiera asumir el cargo. Tenía muchos enemigos dentro de Irán.

Por eso, suavizó su ideología con pragmatismo. La economía necesitaba ser reconstruida, por lo que permitió a Akbar Hashemi Rafsanjani, quien fue presidente entre 1989 y 1997, buscar mejores relaciones con los estados árabes y Occidente. Pero tales aperturas nunca fueron permanentes. Para Khamenei, el compromiso era una jugada táctica: el destino seguía siendo el mismo, aunque el camino fuera zigzagueante.

La hostilidad hacia Estados Unidos e Israel ha sido una constante. Khamenei considera al primero como un enemigo implacable y cree que no sólo hay que destruir al segundo, sino que lo hará (afirma que Israel no sobrevivirá más allá de 2040). Bajo su liderazgo, Irán pasó décadas armando a milicias árabes, como Hezbollah en el Líbano. Debían servir como defensa avanzada de Irán (para mantener los conflictos lejos de sus fronteras) y como vanguardia de una futura batalla con Israel. Pero Khamenei se dio cuenta de que la batalla estaba en el futuro: habló de “paciencia estratégica”, una batalla multigeneracional para lograr sus objetivos.

Después se produjo una serie de acontecimientos que parecieron acercar mucho más esos objetivos. Tras la caída de Saddam Hussein, Irán creó formidables milicias en Irak. Hizo lo mismo en Siria después de la primavera árabe de 2011, y también profundizó sus vínculos con Hezbollah y los hutíes, un grupo rebelde chií en Yemen. Los oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la guardia pretoriana del régimen, empezaron a hablar de un puente terrestre que uniera a Teherán con el Mediterráneo.

Gran parte de esa acumulación coincidió con el largo mandato de Benjamín Netanyahu como primer ministro israelí. Aunque ahora es difícil recordarlo, en un tiempo se lo consideraba cauto en cuanto al uso de la fuerza militar. Trató de evitar el conflicto tanto con Hamás en Gaza como con Hezbollah en Líbano, y permaneció en gran medida inactivo mientras Irán aumentaba los arsenales de las milicias.

Mientras tanto, Barack Obama estaba ansioso por negociar un acuerdo nuclear con Irán. Después de una década de guerras desafortunadas en Oriente Medio, también lo estaban muchos estadounidenses. Incluso Donald Trump, pese a toda su hostilidad hacia Irán, en gran medida se contuvo. No tomó represalias cuando Irán derribó un dron estadounidense en 2019, o cuando eliminó la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudita unos meses después. El asesinato en enero de 2020 por parte de Estados Unidos de Qassem Suleimani, el general más famoso del CGRI, fue un hecho aislado.

Para Khamenei, esto puede haber parecido una validación. Quería perseguir sus objetivos ideológicos sin involucrar a Irán en una guerra. El caos regional y los enemigos vacilantes le permitieron hacerlo: Irán construyó una formidable fuerza de poder y se acercó directamente al umbral nuclear sin ser atacado; negoció con Estados Unidos incluso cuando sus milicias atacaron a Estados Unidos y sus aliados. El acto de equilibrio del líder supremo funcionó, hasta el 7 de octubre.

Cuando los militantes de Hamás cruzaron a Israel y masacraron a casi 1.200 personas, demostraron la falla en el uso de poderes para la defensa avanzada: los grupos extranjeros pueden tener intereses divergentes. No hay duda de que Khamenei apoyaba la idea de una guerra decisiva contra Israel, pero no el momento. Pero Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, no tenía tiempo para la “paciencia estratégica”.

Una estrategia que se había construido durante décadas se derrumbó en un año. Hezbollah había parecido formidable cuando luchó en Siria y tuvo escaramuzas en la frontera con un ejército israelí reticente, pero se doblegó ante un ataque israelí total. La brutalidad del ataque de Hamás el 7 de octubre convenció a Netanyahu de abandonar su anterior cautela, y Joe Biden, el presidente estadounidense, hizo sorprendentemente poco para contenerlo. En lugar de un escudo, los representantes de Irán se convirtieron en un lastre.

Ahora Irán necesita una nueva doctrina de seguridad. La pregunta inmediata es cómo podría recuperar cierta medida de disuasión. Una opción sería tratar de reconstruir sus milicias, pero eso significaría redoblar la apuesta por una estrategia fallida. Israel probablemente nunca volverá a ser tan tolerante con las milicias respaldadas por Irán en sus fronteras, y esas milicias pueden tener dificultades para recuperar su antiguo apoyo. Los habitantes de Gaza están furiosos con Hamás por haberlos arrastrado a una guerra, y muchos libaneses sienten lo mismo con respecto a Hezbollah. Incluso si pudieran reconstruirse, llevaría muchos años.

Una segunda opción sería que Irán aumentara sus propias capacidades. Podría tratar de fortalecer un ejército regular vaciado por décadas de sanciones y falta de inversión. En los últimos años ha tratado de adquirir aviones de combate Su-35 y sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia. Eso le daría cierta capacidad para proteger su espacio aéreo contra las incursiones israelíes.

Pero hay varios obstáculos para la acumulación militar. Uno es el suministro: la guerra de Rusia en Ucrania significa que no tiene muchos aviones de repuesto ni baterías de defensa aérea disponibles. Otro es el dinero. Irán ha tenido enormes déficits durante años. Y un escuadrón de nuevos aviones de combate sólo es tan bueno como los pilotos que los vuelan y las tropas que los apoyan. Israel ha demostrado que puede volar docenas de aviones a una distancia de hasta 2.000 kilómetros de su país y atacar objetivos precisos. Irán no puede igualar rápidamente esas capacidades.

En lugar de la fuerza aérea, Irán podría aumentar sus fuerzas de misiles, que han atacado a Israel dos veces este año. Israel tendría dificultades para defenderse de bombardeos sostenidos, porque tiene un número limitado de interceptores Arrow utilizados para derribar misiles balísticos (Estados Unidos envió su propio sistema de defensa aérea como respaldo). Pero lo que Irán construye, Israel lo puede destruir: entre sus objetivos en octubre había máquinas utilizadas para fabricar motores y combustible sólido para misiles balísticos. Será costoso y llevará mucho tiempo reemplazarlas.

Eso deja una tercera opción, que está ganando rápidamente apoyo en Irán: un disuasivo nuclear. Irán necesita apenas unos días para enriquecer suficiente uranio para una bomba (aunque necesitaría mucho más tiempo para construir una ojiva y colocarla en un misil). Pero una carrera por una bomba invitaría a más ataques de Israel y, tal vez, de Estados Unidos, y con varias de sus baterías de defensa aérea S-300 dañadas por los ataques de Israel en octubre, Irán no está en posición de defenderse de ellos.

Todas estas opciones suponen que Irán necesitará disuadir a Estados Unidos e Israel porque seguirá siendo hostil hacia ellos. Tiene otra opción: seguir una política exterior menos ideológica.

Eso sería un cambio de actitud vertiginoso. Pero Irán ya lo ha hecho antes. Si se examinan los discursos de Khamenei, se encontrará un montón de lenguaje colorido sobre los gobernantes de Arabia Saudita. Los ha descrito como un complot estadounidense-israelí para introducir una astilla en el corazón del mundo musulmán y ha prometido que la “venganza divina” caerá sobre la monarquía. En 2016, rompieron relaciones diplomáticas después de que unos alborotadores saquearan la embajada saudí en Teherán; tres años después se produjo el ataque a las instalaciones petroleras saudíes, respaldado por Irán.

Sin embargo, el año pasado, Khamenei permitió al presidente ultraconservador de Irán, Ebrahim Raisi, restablecer relaciones normales con el reino. La esperanza era que los vínculos con los saudíes y sus vecinos del Golfo pudieran traer más inversiones a Irán; también reducirían las críticas en los canales satelitales financiados por Arabia Saudita, una gran molestia para el régimen. La relación no es precisamente cálida. Sin embargo, un día antes de que Israel atacara Irán, la marina saudí realizó un ejercicio conjunto con su homóloga iraní; los saudíes fueron de los primeros en condenar los ataques aéreos de Israel.

Una política exterior más pragmática no molestaría a los iraníes, que están ampliamente insatisfechos con el enfoque de Khamenei. Durante años, un lema de protesta popular en Irán ha sido “ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán”. Una encuesta reciente reveló que el 78% piensa que la política exterior de Irán es una causa de sus problemas económicos, mientras que el 43% piensa que contribuye a las tensiones en la región (apenas el 18% piensa que las alivia). Dos tercios de los iraníes quieren normalizar las relaciones con Estados Unidos.

Hay mucho menos apoyo al reconocimiento de Israel, con apenas un 25% a favor, en comparación con un 67% en contra (aunque, en un estado policial, tal vez no todos se sientan cómodos respondiendo a una pregunta de ese tipo con la verdad por teléfono). Pero Irán no tendría que establecer vínculos con el estado judío, sino simplemente dejar de luchar contra él, como hicieron la mayoría de los estados árabes hace décadas.

Es difícil imaginar a Khamenei hablando de distensión, un repudio a la obra de su vida. Su sucesor decidirá si continúa una guerra elegida que ha empobrecido a Irán durante décadas y ahora lo ha puesto bajo ataque de un estado enemigo por primera vez desde los años 1980. Esa decisión nunca ha sido más urgente.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.