Prácticos y cómodos: cuáles son los seis monoambientes más caros de la Ciudad de Buenos Aires

En varios casos se le hacen algunas divisiones en tabiquería o modular para que el dormitorio tenga mayor intimidad

Entre las opciones que ofrece el Real Estate, se encuentran los monoambientes, el tipo de propiedad que es para habitarla por pocos o una sola persona. Muchas veces son utilizados por algún profesional que además prefiere residir en el lugar.

Son de reducidas dimensiones. Tal como lo advierte su nombre, se tratan de aquellas viviendas compuestas por un solo ambiente, en el cual, la mayoría de las veces se encuentran integrados el living, cocina, comedor y dormitorio.

Habitualmente tienen entre 40 y 60 m2 en promedio, y tientan a los jóvenes, o los bohemios, también son del gusto de artistas, psicólogos, contadores públicos, arquitectos, entre otros rubros, en donde puedan trabajar desde el hogar con todo conectado y al alcance de la mano, incluida la cama para descansar.

Según los expertos, en estos espacios surgidos también en Europa (sobre todo en Londres, París, Berlín y Madrid) y varias partes de Nueva York, en Estados Unidos, no puede faltar un sillón confortable que forme parte de la decoración.

Actualmente en Buenos Aires, hay más de 6.000 monoambientes en venta, aquí se brinda un listado con 6 de los más cotizados que se ofrecen en diferentes portales especializados.

1-Petrona Eyle al 400-USD 380.000

De 64 m2, está ubicado en el dique 2 de Puerto Madero, en el barrio porteño más joven, en la zona que remodeló el Grupo Faena que lidera el empresario Alan Faena. Dispone de una cochera y por expensas se pagan 45.000 pesos.

El baño todo de mármol de carrara

Daniel Marchesi, bróker de Situar Propiedades, que lo comercializa, destacó a Infobae, que, “dentro del público que compra este tipo de unidades, están los extranjeros que delegan la gestión para alquiler temporario en dólares y también fueron buscados por residentes durante el período duro de la cuarentena por personas que los ocupan con destino de establecer su estudio profesional o como vivienda”.

Dormitorio con pisos de lapacho que fueron pulidos hace poco

El monoambiente que se vende está dentro de las residencias privadas del Faena Residence y comparte servicios del hotel que allí también opera.

Por esta razón, quien lo pueda adquirir, puede acceder a servicios como gimnasio, el spa, el pool bar abierto al público y la piscina exterior con su corona que la caracteriza, otros dos restaurantes, el cabaret con sus shows y el living con su barra de tragos.

La cocina está integrada al living

Las residencias cuentan con una conserjería que es independiente de la del hotel. También se ofrece room service.

El monoambiente lleva 7 meses en venta en el mercado, “recibe el sol de mañana y su diferencial es la ubicación en el sector de silos, donde antiguamente se almacenaban los granos del edificio El Porteño construido en 1902. Los arcos característicos del exterior, le dan una personalidad exclusiva y única a la unidad”, dijo Marchesi.

Con finas terminaciones en los revestimientos

El estado de la unidad es apto para habitarlo, recientemente se pulieron y plastificaron los pisos originales de lapacho y fueron pintados a nuevo. El revestimiento de baños en su totalidad como la mesada de la cocina son de mármol de carrara.

Según los expertos, el mercado de monoambientes en Puerto Madero tiene demanda, porque permite al comprador hacerse de un espacio de pocos metros cuadrados y estar en un punto muy cotizado.

Marchesi amplió que, “es un barrio de negocios. Hay monoambientes desde los USD 150.000 hasta los USD 400.000 en SLS Puerto Madero (del grupo del empresario Jorge Pérez, con fuerte impronta en el Real Estate e inversiones en Miami, Estados Unidos) en el dique 1″.

Con toilette en el dormitorio

Desde el sector, informan, que si los metros cuadrados de la unidad lo permiten, hay propietarios que siguen eligiendo la subdivisión, dando privacidad al dormitorio, sin embargo otros eligen mantener la planta original. Depende del uso que le vayan a dar.

2-Pacheco de Melo al 2900-USD 320.00

Se trata de un monoambiente diferente, que incluye un parque propio con césped en pleno barrio de Recoleta, muy próximo con el Hospital de Agudos Bernardino Rivadavia, con 72 m2.

Es un monoambiente que fue reciclado por completo, posee una columna en su interior, característico por la antigüedad de la construcción

Graciela María Vitteli, titular de la inmobiliaria homónima que lo comercializa, puntualizó a Infobae, que, “además, la propiedad tiene otro ingrediente extra, porque tiene un espacio ideal para estudio o atelier, algo no habitual en este tipo de unidades y en plena ciudad”.

El mercado está difícil, reconocen voces especializadas, pero el escenario de monoambientes es distinto. La demanda es otra, porque no los buscan tanto los inversores, sino más el usuario final. De hecho, si son unidades antiguas, de más de 40 años, al reciclarse cobran mucho valor y conservan un diseño único.

Con pérgola y jardín, algo inusual para un monoambiente bien urbano

“Este tiene un jardín, en un pulmón importante de manzana, con columnas y un precio alto que lo justifica por el metraje cubierto y descubierto. La relación superficie y precio va con la distribución que tiene la propiedad”, aclaró Vitteli.

Está planteado con pisos de cemento alisado. La cocina semi integrada la trajo el arquitecto que lo remodeló y la compró en Italia, perteneció a un barco, algo original, provista con alacenas de calidad, espacio para heladera y anafe eléctrico y horno.

La cocina con anafe eléctrico, fue traída desde Italia por el arquitecto que lo recicló y anteriormente era parte de un barco

Todo unificado con living comedor y dormitorio, con columna de cemento, con amplios ventanales y jardín de 130 m2 con frondosa vegetación, pérgola, estanque, baulera y lavadero en un costado con su puerta y techado.

Con amplio ventanal que conecta al jardín y el atelier al fondo de la unidad

“Otro aspecto que debe remarcarse es que está próximo con las avenidas Las Heras y Santa Fe, con muy buenas conexiones de transporte”, apuntó la comercializadora.

3-Avenida Las Heras al 1900-USD 195.000

Es una propiedad de 62,70 m2, apta profesional ubicada en Recoleta, que fue remodelada íntegramente por sus dueños antes de publicarla para la venta. También cuenta con salida a un patio y por expensas se pagan 7.000 pesos.

Con patio y muy luminoso

Nahuel Achával, coordinador residencial de Toribio Achával, quien lo comercializa, dijo a Infobae, que, “actualmente funciona como un consultorio doble con ventanales al patio. Pero tranquilamente por las características edilicias y por cómo fue reciclado es ideal para una pareja sin hijos o solos y solas que sepan apreciar vivir en un espacio armonioso y reducido, con todo el confort moderno”.

Está en una zona de mucha accesibilidad

La unidad tiene baño completo, cocina y hall como sala de espera. Ideal para varios rubros o para vivienda. Servicios individuales.

Como está formulado hoy, dispone de sala de espera

Da al contra frente, por lo cual no es ruidosa, y “tiene las condiciones que privilegian los profesionales que deseen trabajar y residir allí”, agregó Achával.

Con patio propio

Está en un inmueble de aproximadamente 12 años y el patio tiene 9 x 7 metros, un lugar que es de utilidad en esta época del año, sobre todo para disfrutar de noches agradables cuando hay altas temperaturas.

Es apto profesional

4-Juncal al 4500-USD 175.000

Este monoambiente es a estrenar, de 47 m2, con posibilidad de dividir en dos espacio. Se edificó en un inmueble con doble frente de 11 pisos, en Palermo Nuevo, cerca de la calle Godoy Cruz, y a pocas cuadras de las avenidas Santa Fe y Del Libertador, como también de Bullrich y Sarmiento.

A estrenar, listo para habitarlo

Cynthia Edenburg, bróker de Miranda Bosch Real Estate & Art, la comercializadora, comentó a Infobae, que, “suelen consultar muchos los padres para comprárselos a sus hijos que estudian en alguna universidad y trabajan, siendo un paso importante. Se independizan y acceden a su primer departamento a partir de una edad que promedian los 25 años”.

Una cocina pequeña pero con todo el confort moderno

Varios de esos clientes son del interior del país o bien de CABA, y que entre los aspectos fundamentales, priorizan zonas seguras o en edificios que tengan cobertura las 24 horas.

“Los jóvenes interesados, valoran que los monoambientes estén en zonas con oferta gastronómica, centros comerciales y buena conectividad con medios de transporte”, añadió.

Entre los amenities posee piscina en el nivel superior del edificio

Desde el sector, justifican que siguen vigentes, no pasaron de moda, y es una opción más económica. La oferta que se presenta es de edificios con diseños modernos, minimalistas, con muebles funcionales, que se adapten a la dinámica de quién vive permitiendo transformar los espacios acorde a la utilidad.

La distribución es ideal para pocos habitantes

Edenburg, explicó, que, “el mobiliario es clave y el aprovechamiento del espacio tiene que estar muy estudiado. El monoambiente requiere de ingenio, buen gusto y diseño, analizando correctas las divisiones que permitan luminosidad y privacidad en cada espacio. El balcón es importante, brinda una sensación de mayor amplitud, al igual que los ventanales.

Con parrilla y SUM

Los amenities o espacios comunes toman importante relevancia generalmente se presentan en el último piso, con pileta, gimnasio, parrilla, SUM, entre otras áreas, y las cocheras no son la prioridad, el costo de una cochera es un valor que pesa en la decisión de compra.

5-Avenida Cerviño al 4600-USD 155.000

Este monoambiente a diferencia de otros, cuenta con dos baños, ubicado en un piso alto, por lo cual posee gran luminosidad y una distribución en L, que también puede emplearse como dos ambientes.

Área de ingreso al inmueble

Tiene 46,10 m2, y da al contra frente, con una antigüedad de 9 años. Desde el sector, reconocen, que estas propiedades de menores metros cuadrados deben decorarse para no saturar el espacio y no tener esa sensación de no tener lugar para caminar por el departamento.

Todo integrado

Hay maneras de evitar que un monoambiente parezca atestado de cosas y obtener la impresión de mayor espacio. La presencia de los espejos puede simular un espacio más grande al replicar la imagen reflejada, generando un efecto visual. Otra recomendación sería distanciar los sillones de los laterales, como una manera de simular un espacio amplio. Incluso se puede ubicar en el medio del living, subdividiendo el departamento para que aparente ser más amplio. Sin embargo, esta técnica debería usarse siempre y cuando no impida o entorpezca la circulación de quien o quienes lo habiten.

La cocina y muebles vanguardistas en el diseño

Esta unidad también la comercializa Toribio Achával, “el living con balcón y el área del dormitorio poseen una ventana. La cocina esta integrada con una barra desayunadora. Tiene toilette de recepción y un baño completo . Con cochera fija y cubierta”, describió Nahuel Achával.

Con vistas muy abiertas

Allí por expensas se pagan $17.675, y está en un edificio de 14 pisos con algunos amenities como gimnasio, lavadero central, piscina y SUM.

El toilette con mesada y revestimientos en mármol

6-Thames al 2300-USD 120.000

Está en Palermo SoHo, en un punto con rápidas vías de acceso y múltiples medios de transporte. A pocas cuadras de la avenida Santa Fe y estación del subte de la línea D. En 33 m2 con balcón, en un edificio de 5 años de antigüedad.

De diseño moderno

“Los monoambientes de alta gama son propiedades muy especiales, y tienen básicamente dos tipos de demanda. Por un lado, el inversor, que lo busca para destinarlo a renta, y considera que estas unidades podrán ser alquiladas -con un retorno favorable- por una o dos personas que a su vez lo destinan para vivir o trabajar. Por otro lado, el consumidor final que lo busca como vivienda individual, con sus hijos si es una familia del interior”, destacó a Infobae Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades.

Gimnasio, entre los amenities

El segmento de unidades chicas siempre se caracterizó por tener una demanda sostenida. En general, es la tipología de unidad preferida por los inversores tanto por ticket como por el nivel de demanda potencial.

“Asimismo, los monoambientes son el departamento clásico requerido por los jóvenes, muchas veces los buscan para vivir cerca de las facultades a las que concurren para hacer sus carreras una vez que concluyen la secundaria”, amplió.

Está en un inmueble ubicado a varias áreas de servicios

La unidad posee baño completo, cocina integrada y balcón (un lugar muy elegido cuando el calor es sofocante). Para realizar los revestimientos se emplearon materiales nobles y grifería plateada que aportan un punto focal a quien lo recorra.

Azulejos blancos otorgan calidez al baño

Otros consejos que se podrían aplicar para que se logre aprovechar la superficie de un monoambientes es utilizar muebles multifuncionales, por ejemplo, sillones con compartimentos que permitan guardar cosas adentro o que cuenten con espacio debajo para almacenar objetos en cajas que se ocultan.

Muy luminoso el dormitorio

Entre las áreas comunes, quien lo compre, podrá utilizar la piscina con solárium, el SUM con parrilla, gimnasio y laundry.

