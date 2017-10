Fabián Parolari, representante de Ventas Internacionales de Emaar en la Argentina (+1 786 202 1231) destaca que el precio de los metros cuadrados en esta zona es de alrededor de U$S 4.500 de base y hay unidades que pueden adquirirse por adelantado desde U$S 270.000.



Además, el anuncio de estos titánicos proyectos generó una nueva lluvia de inversiones en Dubai, que cuenta con uno de los crecimientos inmobiliarios más vertiginosos del planeta, además de una economía totalmente diversificada y ya no centrada en la extracción de recursos, en donde los servicios constituyen el 70% del PIB total del Emirato.