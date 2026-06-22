Grupo Peñaflor asumirá la distribución de Cinzano en la Argentina

La marca nació en Turín en 1757 y hoy está presente en más de 100 países

Grupo Peñaflor asumirá la distribución de Cinzano en Argentina desde el julio, en una alianza con Gruppo Caffo 1915 que redefine el futuro de la marca en su mayor mercado mundial, donde concentra cuotas cercanas al 70% y donde el consumo local llega a representar alrededor de un tercio o más de sus ventas globales.

El acuerdo se anunció después de que Gruppo Caffo comprara Cinzano al Grupo Campari en julio pasado. La operación abre una nueva etapa para una etiqueta nacida en Turín en 1757, hoy presente en más de 100 países y ubicada entre los vermuts más consumidos del mundo.

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Según la información difundida por las compañías, el cambio de distribución tendrá impacto directo sobre el principal mercado global de la marca. En la Argentina, Cinzano suma más de 100 años de historia y mantiene una inserción profunda en el ritual local del aperitivo.

Argentina concentra el mercado más importante de Cinzano

Lucas Pérez Averastegui, director general para el Cono Sur de Grupo Peñaflor, definió la centralidad del mercado argentino para la marca italiana: “Para la Argentina, Cinzano es mucho más que una marca”. Luego agregó: “Nuestro país representa su principal mercado a nivel mundial y es el vermut más elegido por los consumidores locales, con cuotas de mercado cercanas al 70%”.

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Peñaflor llega a esta nueva etapa como el mayor productor y distribuidor de vino del país

Ese peso explica por qué cualquier modificación en su estructura comercial tiene relevancia para toda la categoría. La transición, de acuerdo con lo informado por las empresas, será gradual y no tendrá impactos en el mercado, con continuidad en la oferta y en el servicio.

Peñaflor llega a esta nueva etapa como el mayor productor y distribuidor de vino del país. También es distribuidor oficial de los productos de Diageo y de la cerveza Antares en la Argentina.

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La compañía cuenta con una red comercial que alcanza más de 90 mercados y tiene presencia en todo el territorio nacional. Su portafolio incluye marcas como Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Navarro Correas y Frizzé.

En 2013, cerró una asociación con Diageo para la comercialización exclusiva de su portafolio de espirituosas y bebidas listas para tomar en el país. En 2022 sumó a su cartera de distribución a Antares.

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Gruppo Caffo busca expandir su presencia internacional con Cinzano

Para Gruppo Caffo 1915, la operación forma parte de un proceso más amplio de internacionalización. La empresa familiar con sede en Calabria busca aprovechar el alcance global de Cinzano para expandir un portafolio que incluye espumantes, bitter, licores y grappas.

Nuccio Caffo, director general del grupo italiano, sostuvo: “Estamos felices por este acuerdo de asociación con el Grupo Peñaflor, con el cual escribiremos juntos una nueva e importante página de la historia de Cinzano”. También señaló que la marca, aun como líder en la Argentina, “aún puede desarrollarse más tanto en los productos tradicionales como el vermut, como en futuras innovaciones en las que estamos trabajando”.

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El ejecutivo explicó además por qué eligieron a su nuevo socio local: “Comprendimos que el mejor socio para el futuro de Cinzano es Peñaflor, ya que cuenta con una estructura con grandes potencialidades distributivas y de marketing”.

La adquisición de Cinzano elevó la presencia internacional de Gruppo Caffo de 70 a más de 100 países. Según los datos informados, la marca suma alrededor de 2 millones de cajas comercializadas y pasó a ocupar un lugar central en el plan de expansión del grupo italiano.

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Pérez Averastegui planteó que la nueva etapa no se limita a conservar la posición ya alcanzada. “Cinzano es un ícono y queremos ponerlo en valor en una nueva fase de crecimiento en nuestro mercado”, afirmó. Luego precisó el objetivo: “El desafío no será solo mantener el liderazgo, sino también preservar la relevancia de la marca para las nuevas generaciones”.

La alianza se apoya en la escala regional y global de Peñaflor

El acuerdo también se inscribe en una expansión más amplia del holding internacional Terold Invest, controlante de Grupo Peñaflor. El mes pasado anunció la compra de la británica Off-Piste Wines, dueña de marcas como Most Wanted y The Wanderer.

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Ese movimiento se suma a la estadounidense WX Brands, propietaria de la línea Bread & Butter Wines. En conjunto, las compañías controladas por Terold Invest comercializan más de 21 millones de cajas al año en más de 90 países de todos los continentes.

Con esa estructura, la asociación entre Peñaflor y Gruppo Caffo apunta a sostener el crecimiento de Cinzano en el largo plazo. El objetivo de ambas empresas es invertir en el desarrollo de la categoría, en la innovación, en la expansión del mercado y en el fortalecimiento del liderazgo de la marca en su plaza más importante del mundo.

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