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Santander lanzó un nuevo programa gratuito en formación digital junto al ITBA

La alianza entre la entidad bancaria y la institución educativa amplía el acceso a estudios en desarrollo web, adaptando los contenidos a la demanda laboral y fomentando opciones flexibles para quienes buscan empleo en tecnología

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa Full Stack Developer, estructurado por el ITBA, contempla el aprendizaje completo del desarrollo web, tanto desde el lado del cliente (front-end) como del servidor (back-end) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva edición del programa Full Stack Developer impulsada por Santander Argentina y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) busca capacitar gratuitamente a quienes aspiren a ingresar en el sector tecnológico, con una modalidad 100% online y atención marcada en formación práctica.

Esta propuesta, que responde al crecimiento sostenido de la demanda global de talento digital, aspira a consolidar la empleabilidad en un mercado laboral en transformación por la economía digital.

En la edición previa de esta iniciativa, miles de personas pudieron capacitarse en habilidades tecnológicas fundamentales, allanando el camino hacia el empleo calificado, según datos difundidos por Santander Open Academy. El sector digital continúa mostrando tasas de crecimiento superiores a las de otras áreas productivas, lo que convierte la formación en desarrollo web y programación en un recurso estratégico frente a la reconversión profesional y la reducción de brechas de acceso al empleo formal.

El sector digital continúa mostrando tasas de crecimiento superiores a las de otras áreas productivas

El programa Full Stack Developer, estructurado por el ITBA, contempla el aprendizaje completo del desarrollo web, tanto desde el lado del cliente (front-end) como del servidor (back-end). Los participantes acceden a contenidos teóricos y ejercicios prácticos orientados a resolver problemas reales y diseñar proyectos con aplicaciones concretas, alineados a los perfiles que actualmente demanda la industria tecnológica.

Los ejes de la currícula comprenden fundamentos de programación, desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript, manejo de frameworks y herramientas contemporáneas, bases de datos y lógica de backend, así como metodologías ágiles, con énfasis en la suite MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js). La modalidad virtual contempla clases sincrónicas y acompañamiento académico permanente, favoreciendo la participación desde cualquier punto del país.

Entre los principales contenidos se incluyen:

  • Fundamentos de programación
  • Desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript)
  • Frameworks y herramientas actuales
  • Bases de datos y lógica de backend
  • Metodologías de trabajo ágiles

La apuesta del banco por la educación digital forma parte de una estrategia mayor para acompañar la transformación tecnológica de la economía y la evolución de los perfiles laborales. Mediante la ampliación del acceso a programas de formación flexibles —y sin costos para los usuarios— el banco pretende fortalecer la empleabilidad, reconvertir trayectorias profesionales y afrontar la escasez de personal calificado en el sector tecnológico.

El ITBA, por su parte, aporta su experiencia en la actualización de contenidos y su reconocimiento académico en ingeniería y tecnología, adecuando la oferta formativa a las necesidades del sector productivo y del entramado empresarial argentino, de acuerdo a lo informado por la propia institución.

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