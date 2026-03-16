Programa Women in Aviation, Travel & Tourism de Aeropuertos Argentina: abrió la inscripción en la Universidad Austral para 2026

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Abrió la inscripción para la sexta edición de la beca completa para carreras de Ingeniería de la Universidad Austral, impulsada por el programa WIATT (Women in Aviation, Travel & Tourism) de Aeropuertos Argentina, dirigido a estudiantes mujeres del último año de secundaria de todo el país.

La convocatoria, abierta desde el 16 de marzo hasta el 7 de junio de 2026, representa una de las pocas oportunidades en Argentina de acceder a una cobertura total de estudios en ingeniería industrial e informática con el objetivo explícito de fomentar la participación femenina en una industria tradicionalmente liderada por varones y con una creciente demanda de perfiles tecnológicos.

Según precisó Aeropuertos Argentina en la convocatoria, la beca cubre el 100 % de los estudios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral para una ganadora seleccionada entre las postulantes. Verónica Rodríguez Bargiela, directora de Recursos Humanos de la compañía, aseguró a Aeropuertos Argentina que en la edición anterior de 2025 hubo 600 inscripciones y que para 2026 esperan superar esa cifra con el propósito de “inspirar a más chicas a elegir ingeniería y acercarlas a la industria aeroportuaria”.

La beca se enmarca en el programa WIATT, una alianza entre Aeropuertos Argentina, la Universidad de San Andrés y la Universidad Austral, que desde 2019, bajo el impulso de Corporación América Airports, ya entregó, según datos de la organización, más de 500 becas a mujeres vinculadas a la industria en seis países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.

La inscripción se realiza únicamente a través de la plataforma digital oficial (https://wiatt.aeropuertosargentina.com/Austral/), detallaron desde Aeropuertos Argentina.

La edición 2026 del programa, que fue lanzado originalmente en marzo de 2019 con el auspicio del WEF (World Economic Forum) y de ACI World, contempla múltiples instancias de selección. La semana del 1.º de junio de 2026 es la fecha límite para que las postulantes envíen la resolución de un caso individual en el formato requerido.

Posteriormente, durante la semana del 6 de julio, se notificará a las seleccionadas que avanzarán a la evaluación final, que tendrá lugar en la semana del 3 de agosto de ese año.

Desde la primera edición de WIATT, las organizadoras han otorgado 132 becas de MBA y posgrado en la Universidad de San Andrés, más cinco becas completas para cursar la carrera de ingeniería en la Universidad Austral, y han impulsado iniciativas como el programa “Gerente General por un día” y la mesa aeronáutica de género y diversidad, detallaron en Aeropuertos Argentina.