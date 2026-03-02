Pampa Energía cerró 2025 con crecimiento en generación eléctrica y mayores reservas en Vaca Muerta

La producción total de petróleo y gas de Pampa creció 32% interanual y la facturación anual superó los USD 2.000 millones

El incremento de 28% en las reservas probadas de Vaca Muerta, sumado a la extensión del horizonte de explotación a diez años, consolida a Pampa Energía como protagonista central del sector energético argentino al cierre de 2025. Los resultados presentados ante inversores reflejan un año marcado por la fortaleza de la generación eléctrica y el avance sostenido en exploración y desarrollo de hidrocarburos, en un escenario de reglas más previsibles para el mercado.

Según informó la propia compañía a través de su reporte financiero, la producción total de petróleo y gas creció 32% interanual y la facturación anual superó los USD 2.000 millones, impulsando su capacidad de inversión futura.

Durante el cuarto trimestre de 2025, Pampa Energía alcanzó 296 millones de barriles equivalentes en reservas probadas, cifra que representa un aumento de 28% respecto del cierre de 2024. La compañía repuso reservas por una cantidad equivalente a tres veces su producción anual, lo que permitió extender el horizonte de explotación de ocho a diez años. Este crecimiento en el segmento de petróleo y gas se apoya en el desarrollo continuo de proyectos en Vaca Muerta, especialmente la etapa inicial de Rincón de Aranda, que avanza según el plan de expansión anunciado.

El desempeño operativo de la empresa que preside Marcelo Mindlin también se tradujo en una producción total que creció 32% en comparación con el mismo período del año anterior, afianzando la posición de la empresa en el mercado argentino de hidrocarburos.

Optimización operativa

En el área de generación eléctrica, el EBITDA del segmento alcanzó USD 111 millones en el cuarto trimestre —un 28% más que en igual período de 2024—, resultado de la optimización operativa y del autoabastecimiento de gas en las centrales térmicas de Loma de la Lata y Genelba.

Esta mejora es parte de los efectos de los “nuevos lineamientos en generación”, que según Gustavo Mariani, CEO de la empresa, “representan un paso importante en la normalización del mercado eléctrico. Contar con reglas más claras mejora la previsibilidad del sector y crea un marco más adecuado para impulsar inversiones”, explicó el directivo, citado por el reporte difundido a inversores.

Las ventas trimestrales de la empresa alcanzaron USD 507 millones, lo que representa un aumento de 16% respecto al cuarto trimestre de 2024. En el acumulado anual, la facturación llegó a aproximadamente USD 2.000 millones, equivalente a un crecimiento del 7% en comparación con el año previo. A nivel consolidado, el EBITDA ajustado del período fue de USD 230 millones, con una suba interanual de 26%.

El reporte presentado ante el mercado destaca que en noviembre de 2025, Pampa Energía concretó la emisión de un bono internacional por USD 450 millones a una tasa de 7,75% y plazo de 12 años, el mayor plazo obtenido por una empresa privada argentina hasta esa fecha. Esta colocación permitió extender el perfil promedio de vencimiento de la deuda a casi ocho años y optimizar su estructura financiera, todo ello manteniendo lo que la compañía califica como “disciplina consistente con el plan de inversiones”.

El conjunto de resultados del cuarto trimestre y del año 2025 pone en evidencia el avance simultáneo en las áreas operativa, comercial y financiera, con crecimientos destacados en cada segmento clave del negocio.