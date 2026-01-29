YPF alcanzó las 100 estaciones de servicio con autodespacho en todo el país

YPF llegó a las 100 estaciones de servicio con autodespacho. (Fuente: YPF)

Con la habilitación del sistema de autodespacho en la estación de servicio ubicada en Famaillá, Tucumán, YPF alcanzó las 100 estaciones que operan bajo esta modalidad en el territorio nacional, a excepción de tres provincias en particular.

“Este hito consolida la transformación de su red y eleva el estándar de la experiencia de sus clientes, a través de personal capacitado y procesos homogéneos que aseguran una operación consistente en toda la red”, ponderaron desde la petrolera.

Las 100 estaciones adheridas integran un despliegue de alcance federal que cubre casi todas las provincias, con excepción de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde la normativa vigente no permite la implementación del autodespacho.

YPF alcanzó las 100 estaciones con autodespacho

“Alcanzar 100 estaciones con autodespacho es un hito concreto dentro de nuestro Plan 4x4. Marca el rumbo de la YPF que queremos: una compañía moderna, competitiva y enfocada en la experiencia del cliente. Logramos escalar un sistema ágil y seguro, que convive con la atención tradicional”, expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

En Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, la normativa vigente no permite la implementación del autodespacho. (Fuente: YPF)

Según detallaron fuentes de la compañía, el sistema fue bien valorado por los clientes: el 86% manifestó su intención de volver a utilizarlo, el 74% otorgó la calificación más alta a la experiencia y el 73% concluyó la carga en menos de cinco minutos, resaltando la facilidad, rapidez y el control que brinda la App YPF.

La implementación del autodespacho en cada punto se realizó de manera escalonada y bajo estrictos estándares de seguridad. Cada estación fue equipada con señalización visible, demarcación en el suelo y un código QR a la altura de la ventanilla para agilizar la operación desde la aplicación. También se sumaron recursos de asistencia para los usuarios.

El autodespacho coexiste con la atención convencional, de modo que cada cliente puede elegir la modalidad de servicio. El personal de playa mantiene una función central como facilitador, ofreciendo ayuda cuando resulte necesario.

Desde la firma destacaron que este avance “forma parte de la estrategia de modernización de YPF y constituye un paso relevante en su objetivo de brindar una experiencia más ágil, cómoda y alineada con estándares internacionales de operación y servicio”.

La implementación del autodespacho en cada punto se realizó de manera escalonada. (Fuente: YPF)

YPF inauguró la primera estación móvil

A comienzos de enero, YPF puso en marcha en Pinamar su primera estación móvil, un sistema que puede trasladarse de acuerdo con la demanda de cada temporada y está orientado a usuarios que priorizan la rapidez y una experiencia completamente digital, con operación y asistencia en tiempo real desde el RTIC de Comercialización.

La adopción de este formato responde a lo dispuesto por la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, que reglamenta el Decreto N° 46 de enero de 2025 y establece un nuevo marco regulatorio para la provisión de combustibles. En este escenario, la petrolera se posiciona como la primera empresa en poner en funcionamiento una estación móvil bajo esta regulación.

La estación, ubicada sobre la Av. Libertador entre Selene y Poseidón, puede atender hasta dos vehículos a la vez y dispone de un módulo FULL totalmente autónomo. La oferta se limita a combustibles premium, con énfasis en una experiencia eficiente, digital y diferenciada para los clientes.

Durante la inauguración estuvieron presentes el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín; junto a otras autoridades municipales y de la compañía.

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, afirmó Marín.

La apertura refuerza la presencia estratégica de YPF en la Costa Atlántica y marca la continuidad del desarrollo de propuestas nuevas para acompañar a los clientes en los principales centros turísticos del país.