Networking

YPF alcanzó las 100 estaciones de servicio con autodespacho en todo el país

Con excepción de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, la petrolera cuenta con un centenar de puntos de venta que ofrecen esta modalidad

Guardar
YPF llegó a las 100
YPF llegó a las 100 estaciones de servicio con autodespacho. (Fuente: YPF)

Con la habilitación del sistema de autodespacho en la estación de servicio ubicada en Famaillá, Tucumán, YPF alcanzó las 100 estaciones que operan bajo esta modalidad en el territorio nacional, a excepción de tres provincias en particular.

“Este hito consolida la transformación de su red y eleva el estándar de la experiencia de sus clientes, a través de personal capacitado y procesos homogéneos que aseguran una operación consistente en toda la red”, ponderaron desde la petrolera.

Las 100 estaciones adheridas integran un despliegue de alcance federal que cubre casi todas las provincias, con excepción de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, donde la normativa vigente no permite la implementación del autodespacho.

YPF alcanzó las 100 estaciones con autodespacho

“Alcanzar 100 estaciones con autodespacho es un hito concreto dentro de nuestro Plan 4x4. Marca el rumbo de la YPF que queremos: una compañía moderna, competitiva y enfocada en la experiencia del cliente. Logramos escalar un sistema ágil y seguro, que convive con la atención tradicional”, expresó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

En Buenos Aires, La Pampa
En Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, la normativa vigente no permite la implementación del autodespacho. (Fuente: YPF)

Según detallaron fuentes de la compañía, el sistema fue bien valorado por los clientes: el 86% manifestó su intención de volver a utilizarlo, el 74% otorgó la calificación más alta a la experiencia y el 73% concluyó la carga en menos de cinco minutos, resaltando la facilidad, rapidez y el control que brinda la App YPF.

La implementación del autodespacho en cada punto se realizó de manera escalonada y bajo estrictos estándares de seguridad. Cada estación fue equipada con señalización visible, demarcación en el suelo y un código QR a la altura de la ventanilla para agilizar la operación desde la aplicación. También se sumaron recursos de asistencia para los usuarios.

El autodespacho coexiste con la atención convencional, de modo que cada cliente puede elegir la modalidad de servicio. El personal de playa mantiene una función central como facilitador, ofreciendo ayuda cuando resulte necesario.

Desde la firma destacaron que este avance “forma parte de la estrategia de modernización de YPF y constituye un paso relevante en su objetivo de brindar una experiencia más ágil, cómoda y alineada con estándares internacionales de operación y servicio”.

La implementación del autodespacho en
La implementación del autodespacho en cada punto se realizó de manera escalonada. (Fuente: YPF)

YPF inauguró la primera estación móvil

A comienzos de enero, YPF puso en marcha en Pinamar su primera estación móvil, un sistema que puede trasladarse de acuerdo con la demanda de cada temporada y está orientado a usuarios que priorizan la rapidez y una experiencia completamente digital, con operación y asistencia en tiempo real desde el RTIC de Comercialización.

La adopción de este formato responde a lo dispuesto por la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, que reglamenta el Decreto N° 46 de enero de 2025 y establece un nuevo marco regulatorio para la provisión de combustibles. En este escenario, la petrolera se posiciona como la primera empresa en poner en funcionamiento una estación móvil bajo esta regulación.

La estación, ubicada sobre la Av. Libertador entre Selene y Poseidón, puede atender hasta dos vehículos a la vez y dispone de un módulo FULL totalmente autónomo. La oferta se limita a combustibles premium, con énfasis en una experiencia eficiente, digital y diferenciada para los clientes.

Durante la inauguración estuvieron presentes el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el vicepresidente Ejecutivo Midstream y Downstream, Mauricio Martín; junto a otras autoridades municipales y de la compañía.

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”, afirmó Marín.

La apertura refuerza la presencia estratégica de YPF en la Costa Atlántica y marca la continuidad del desarrollo de propuestas nuevas para acompañar a los clientes en los principales centros turísticos del país.

Temas Relacionados

YPFAutodespachoEstaciones de servicioPetroleraHoracio Marín

Últimas Noticias

Metrogas y Capital Humano firmaron un convenio para impulsar la formación de nuevos gasistas matriculados

La ministra Sandra Pettovello y el director general de la firma, Sebastián Mazzucchelli, rubricaron un acuerdo para la realización del curso “Instalando Calor Seguro”

Metrogas y Capital Humano firmaron

El programa Jóvenes Profesionales de YPF batió récord de inscripciones en su lanzamiento

La convocatoria de la petrolera para recién graduados alcanzó una cifra histórica de interesados, quienes buscan desarrollarse en proyectos estratégicos de la compañía y acceder a experiencias formativas junto a especialistas del sector energético argentino

El programa Jóvenes Profesionales de

Supervielle es el nuevo main sponsor de Estudiantes de La Plata

La entidad financiera amplía su presencia institucional junto al club, impulsando proyectos educativos, beneficios para afiliados y acciones destinadas a fortalecer el desarrollo social e inclusivo en la región

Supervielle es el nuevo main

La Fundación Empujar lanzó becas para jóvenes que buscan su primer trabajo formal

El programa “Tu empleo” entre 500 becas gratis y ofrece una formación de cinco meses con acceso exclusivo a ofertas laborales para personas de entre 18 y 24 años

La Fundación Empujar lanzó becas

Pluspetrol se sumó como socio al Instituto Vaca Muerta

La inyección de fondos de la empresa al instituto especializado permitirá implementar nuevas metodologías formativas orientadas al trabajo práctico, en respuesta a la demanda creciente de profesionales para el desarrollo de la industria energética nacional

Pluspetrol se sumó como socio
DEPORTES
Morgan Riddle, la influencer y

Morgan Riddle, la influencer y pareja de un tenista top ten del mundo que ganó más dinero que él durante el Abierto de Australia

El emotivo minuto de silencio y los conmovedores homenajes por el fatal accidente en el que murieron 7 fanáticos del PAOK de Grecia

Riestra recibe a Defensa y Justicia en el cierre de la segunda fecha del Torneo Apertura: la agenda completa

La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Una travesía de casi dos días: los detalles del extenso viaje del equipo argentino de Copa Davis rumbo a Corea del Sur

TELESHOW
Todo listo para Kidzapalooza 2026:

Todo listo para Kidzapalooza 2026: Topa, Panam y Piñón Fijo en el gran escenario infantil

Desde sus vacaciones en Brasil, Iliana Calabró compartió la primera foto de su nieto Bento

La Justicia ya investiga la amenaza a Karina Mazzocco: “Te voy a matar, ya sé donde vive tu hijo”

El ex de Lourdes Fernández va a juicio por violencia de género: podría enfrentar una pena de 28 años de cárcel

En medio de rumores, la China Suárez se mostró junto a Icardi y dejó un mensaje silencioso

INFOBAE AMÉRICA

Dave Mustaine reveló por qué

Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Guns N’ Roses prepara un nuevo álbum con canciones inéditas y deja atrás las reversiones

Ministro ecuatoriano descartó una emergencia tras el retorno de Daniel Noboa al país y anunció nuevas operaciones de seguridad

La Policía de Brasil detuvo a un sospechoso vinculado al Estado Islámico que preparaba un atentado suicida cerca de San Pablo

Moscú sufrió la mayor nevada en más de dos siglos y acumula nieve de hasta 65 centímetros