YPF inauguró la primera estación móvil del país en Pinamar

Un nuevo concepto de abastecimiento se estrena en el principal corredor de la Costa Atlántica, permitiendo atender la demanda de temporada alta y usuarios interesados en combustibles diferenciados y atención tecnológica eficiente

La nueva estación
La nueva estación

YPF puso en funcionamiento su primera estación móvil de la Argentina en Pinamar, un concepto pensado para responder a la demanda estacional y mejorar la experiencia tecnológica de los conductores. La propuesta, que se ubica sobre Av. Libertador, permite abastecer dos vehículos en simultáneo y opera con un módulo Full autónomo, atendido y monitoreado en tiempo real desde el RTIC de Comercialización. El servicio está enfocado exclusivamente en combustibles premium y apunta a optimizar la atención y la cercanía con los usuarios.

La iniciativa surge tras la entrada en vigor de la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía, que reglamenta el Decreto N 46 y establece un marco regulatorio actualizado para el suministro de combustibles.

YPF es la primera compañía que inaugura una estación bajo esta normativa, consolidando así su liderazgo en el desarrollo de infraestructuras móviles y soluciones innovadoras en la Costa Atlántica.

Juan Manuel Ibarguren, intendente de Pinamar; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli; y el diputado Cristian Ritondo

Durante la inauguración estuvieron presentes Juan Manuel Ibarguren, intendente de Pinamar; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Mauricio Martín, vicepresidente ejecutivo Midstream y Downstream, junto a otras autoridades locales y representantes de la firma.

Marín subrayó: “Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio, y esta estación viene a dar respuesta a eso. Queremos que las familias que viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad. Es parte del camino que estamos recorriendo para estar cada vez más cerca de nuestros clientes”.

Beneficios de verano para socios ServiClub

Como parte de la temporada de verano 2026, YPF ofrece beneficios exclusivos para los socios ServiClub en paradores turísticos de la Costa Atlántica, Villa Carlos Paz y Bariloche.

Los usuarios pueden canjear 500 puntos ServiClub y acceder a $20.000 de descuento en servicios de gastronomía, playa, estacionamiento y actividades recreativas en destinos como Cariló, Costa Esmeralda, Mar del Plata y Chapadmalal. Además, la compañía realizará activaciones especiales, incluidas experiencias con simuladores y presencia en balnearios destacados. Toda la información sobre paradores y condiciones está disponible en la APP YPF.

