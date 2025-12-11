Networking

Fundación Mediterránea renovó sus autoridades

El Comité Ejecutivo quedó encabezado por María Pía Astori como presidenta y Marcos Brito como vicepresidente

Fundación Mediterránea llevó adelante el proceso de renovación de autoridades, reafirmando la continuidad del esquema institucional y el carácter federal de su estructura.

“El nuevo Comité Ejecutivo, junto con los Vicepresidentes Regionales y la Comisión Fiscalizadora, acompañarán la estrategia de trabajo de la entidad durante los próximos años, profundizando su misión de articular conocimiento económico, análisis técnico y desarrollo territorial”, destacó la entidad.

El Comité Ejecutivo quedó encabezado por María Pía Astori como presidenta y Marcos Brito como vicepresidente.

Lo integran además los vocales titulares: Alejandro Asrin, Marcelo Bechara, Daniel Giacosa, Enrique Martín, Jorge Riba, Sergio Roggio (Tesorero), Rodrigo Sánchez, Adriana Urquia, Roberto Urquia y Piero Venturi.

El nuevo comité ejecutivo

  • Presidente: María Pía Astori
  • Vicepresidente: Marcos Brito
  • Vocales Titulares: Alejandro Asrin, Marcelo Bechara, Daniel Giacosa, Enrique Martin y Jorge Riba
  • Tesoreros: Sergio Roggio, Rodrigo Sánchez, Adriana Urquía Roberto Urquía y Piero Venturi
  • Vocales Suplentes: Juan Beltrán, Martín Bugliotti, Carlos Casto, Miguel De Biasi, Sebastián Pérez e Inés Porta
  • Vicepresidentes Regionales de Córdoba: Martín Amengual y Rosana Negrini
  • Vicepresidentes Regionales de Buenos Aires: Sebastián Bagó (h) y Juan Ignacio Abuchdid
  • Vicepresidente Regionales del Comahue: Guillermo Barzi
  • Vicepresidentes Regionales de Mendoza: Carlos Pulenta Gonzalo y Pérez Cuesta
  • Vicepresidentes Regionales del Litoral: Leandro Iraola
  • Vicepresidentes Regionales del NEA: Víctor Saguier y Pablo Ratti
  • Comisión Fiscalizadora: Ariel Brusadin, Luis Pavone, Norberto Petrelli y Andrés Scorza

