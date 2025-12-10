Networking

El estudio Marval O’Farrell Mairal nombró a su nuevo presidente del Consejo de Administración

Se trata de Gustavo Giay, quien fue miembro de su Comité Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración

En la Asamblea Anual realizada el día 9 de diciembre de 2025, los socios de Marval O’Farrell Mairal designaron a Gustavo Giay como nuevo presidente de su Consejo de Administración.

Giay es abogado, egresado de la UBA, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Northwestern, Chicago, Estados Unidos. Es socio desde el año 2003 y actualmente co-lidera los departamentos de Marcas, Tecnología y Propiedad Intelectual y de Telecoms, Media and Technology (TMT).

“De perfil innovador y espíritu emprendedor, reconocido tanto en el país como en el exterior, Gustavo posee una sólida experiencia en la conducción de equipos y lideró las iniciativas de innovación de la firma en los últimos años, posicionando a Marval como un estudio líder en la prestación de servicios jurídicos relacionados con la tecnología”, detallaron desde el bufete. Previamente, fue miembro de su Comité Ejecutivo y miembro del Consejo de Administración.

Giay sucederá a Santiago Carregal, cuyo liderazgo marcó una etapa clave para la firma. Durante su gestión, Marval celebró su centenario, impulsó el crecimiento sostenido de las áreas de práctica, fortaleció su posicionamiento internacional, impulsó la diversidad, y llevó adelante una profunda transformación tecnológica y organizacional.

Al respecto, Carregal sostuvo: “Ha sido un verdadero privilegio liderar el Estudio durante los últimos ocho años. Dejo el cargo en las mejores manos. Gustavo es la persona indicada para liderar a Marval en este tiempo de profundas transformaciones. Su formación, visión y pensamiento estratégico, calidez humana, conocimiento de la tecnología, y reconocimiento interno y externo serán fundamentales para seguir construyendo el Marval del futuro y asegurar su liderazgo tanto en el país como en la región”.

Giay, en tanto, afirmó: “Es un honor asumir el cargo de presidente del Estudio, y suceder a Santiago, a quien agradezco por su extraordinario liderazgo. Agradezco también a mis socios por la confianza depositada. Asumo este desafío con muchísima energía y con la convicción de que, junto a ellos, vamos a construir el Marval del futuro: un estudio que evoluciona, se adapta y sigue liderando, siempre fiel a los valores que nos distinguen”.

Esta será la sexta transición en el liderazgo de Marval O’Farrell Mairal, una firma fundada en 1923 que hoy cuenta con 68 socios, 313 abogados y más de 600 empleados.

