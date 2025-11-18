Networking

Ya se pagan más de 1 millón de viajes diarios en colectivo con el QR y las tarjetas del Banco Nación

Este año se registraron más de 60 millones de operaciones mediante el sistema de pagos abierto en más de 23.000 unidades, que actualmente circulan en 49 localidades de 18 provincias

El sistema está disponible en 1.687 líneas de colectivos

En el marco de un proceso de transformación digital e innovación tecnológica, para fomentar el desarrollo de soluciones financieras más ágiles, seguras y centradas en el cliente, el Banco Nación anunció que, desde el 15 de noviembre, ya se abonan más de 1 millón de viajes diarios en colectivo con el QR y las tarjetas de la entidad.

“En lo que va de 2025, las personas usuarias registraron más de 60 millones de operaciones mediante el sistema de pagos abierto en más de 23.000 unidades, que actualmente circulan en 49 localidades de las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Catamarca, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, San Juan, Chubut, Chaco, La Pampa, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy”, destacó la entidad pública.

El sistema está disponible en 1.687 líneas de colectivos, lo que representa el 99,5% del parque automotor del interior del país, el 79% de las unidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el 100% de los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

Según detalló BNA, el plan de modernización prevé que, hacia fin de año, la totalidad del transporte automotor cuente con validadores compatibles con los nuevos medios de pago, consolidando un proceso histórico que abarca más de 60 localidades en todo el territorio nacional.

“Este avance fue posible gracias a la adecuación de los dispositivos de cobro instalados en los colectivos y a la actualización de los sistemas informáticos realizada por Nación Servicios, con el respaldo del Banco Nación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina”, cerró el banco.

