Grupo Arcor lidera el ranking global de derechos de la infancia en la industria alimentaria, según Global Child Forum

El reconocimiento internacional a Grupo Arcor por su liderazgo en la promoción de los derechos de la infancia en América Latina se consolida tras su reciente posicionamiento en el primer lugar de la categoría Alimentos, Bebidas y Cuidado Personal, según el ranking elaborado por Global Child Forum. Esta distinción, que sitúa a la compañía entre las diez principales empresas alimenticias a nivel mundial, destaca la integración de la perspectiva de la niñez en la gestión empresarial y subraya la importancia de la corresponsabilidad social en la protección de los derechos infantiles.

El informe “World Early Childhood Care and Education Report” publicado por Unicef y Unesco en junio de 2024, advierte que el 37% de los niños y niñas del planeta —más de 300 millones— no alcanzarán los niveles mínimos de competencias lectoras para 2030. Este dato revela la urgencia de fortalecer políticas públicas y privadas orientadas a la primera infancia, etapa decisiva para el desarrollo humano. Según Unicef, el desarrollo infantil temprano exige no solo acceso a la educación, sino también entornos seguros, afectivos y estimulantes, oportunidades para el juego y la socialización, y espacios donde los niños puedan participar y ser escuchados.

En este contexto, la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez recae principalmente en el Estado, pero el sector privado, la comunidad y las organizaciones sociales desempeñan un papel fundamental al complementar capacidades, generar alianzas y fortalecer entornos protectores y educativos. Global Child Forum, organización internacional fundada por la Casa Real de Suecia, promueve la evaluación y el reconocimiento de prácticas empresariales responsables a través de instrumentos como el Children’s Rights & Business Benchmark, desarrollado junto a Boston Consulting Group, que analiza de manera exhaustiva el desempeño corporativo en materia de derechos infantiles.

La edición 2025 de este benchmark ubicó a Grupo Arcor como referente en América Latina, reconociendo su trayectoria en la integración de los derechos de la niñez en su estrategia de sustentabilidad. Desde 2012, la compañía acompañó a Unicef en el lanzamiento global y regional de los “Derechos del Niño y Principios Empresariales”. Tres años después, se convirtió en la primera empresa latinoamericana en incorporar formalmente la perspectiva de infancia en su política corporativa, estableciendo su “Política Corporativa de Compromiso con los Derechos del Niño”.

Mónica Camisasso, Gerente de Impacto Social de Grupo Arcor, explicó que la protección de los derechos de la niñez en el ámbito empresarial implica situar a los niños y niñas en el centro de las decisiones corporativas, reconociendo que cada política, producto o acción puede incidir en su presente y futuro.

Camisasso afirmó: “Cuidar los derechos de la niñez en el ámbito empresarial significa poner a los niños y niñas en el centro de nuestras decisiones, entendiendo que cada política, producto o acción puede tener un impacto en su presente y su futuro. Implica garantizar entornos de trabajo donde se respete el rol de madres, padres y cuidadores; asegurar cadenas de valor libres de trabajo infantil; ofrecer productos y comunicaciones que promuevan valores positivos; y contribuir a comunidades donde todos los chicos y chicas puedan desarrollarse plenamente. En definitiva, se trata de asumir que una empresa verdaderamente sustentable es aquella que protege, respeta y promueve los derechos de la infancia en cada aspecto de su gestión”.

El liderazgo de Arcor se apoya también en la labor de Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, entidades que desde hace más de tres décadas impulsan proyectos para promover la igualdad de oportunidades educativas en la niñez latinoamericana. Estas instituciones han desarrollado iniciativas de apoyo a proyectos, formación de educadores y referentes comunitarios, y articulación de acciones con gobiernos locales y organizaciones sociales. El informe más reciente, correspondiente a 2024, reporta más de 160 iniciativas que beneficiaron a más de 680 mil niños y niñas.

Laura Pagani, Presidenta de Fundación Arcor, subrayó la importancia de abordar la niñez desde la perspectiva de sus derechos y de fomentar la responsabilidad compartida en la sociedad. Pagani expresó: “En Fundación Arcor promovemos abordar la niñez desde la perspectiva de sus derechos, mediante el apoyo a proyectos territoriales, la movilización de actores sociales y la formación de educadores y personas que trabajan con niños y niñas. Aspiramos a recrear el espacio de la niñez como responsabilidad compartida de toda la sociedad”.