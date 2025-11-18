Networking

Grupo Arcor lidera el ranking global de derechos de la infancia en la industria alimentaria, según Global Child Forum

La compañía alimenticia se posiciona como referente en la integración de la perspectiva de la niñez en la gestión empresarial, destacando su compromiso con la protección y promoción de los derechos infantiles en la región

Guardar
Desde 2012, Arcor acompaña a
Desde 2012, Arcor acompaña a Unicef en el lanzamiento global y regional de los “Derechos del Niño y Principios Empresariales”

El reconocimiento internacional a Grupo Arcor por su liderazgo en la promoción de los derechos de la infancia en América Latina se consolida tras su reciente posicionamiento en el primer lugar de la categoría Alimentos, Bebidas y Cuidado Personal, según el ranking elaborado por Global Child Forum. Esta distinción, que sitúa a la compañía entre las diez principales empresas alimenticias a nivel mundial, destaca la integración de la perspectiva de la niñez en la gestión empresarial y subraya la importancia de la corresponsabilidad social en la protección de los derechos infantiles.

El informe “World Early Childhood Care and Education Report” publicado por Unicef y Unesco en junio de 2024, advierte que el 37% de los niños y niñas del planeta —más de 300 millones— no alcanzarán los niveles mínimos de competencias lectoras para 2030. Este dato revela la urgencia de fortalecer políticas públicas y privadas orientadas a la primera infancia, etapa decisiva para el desarrollo humano. Según Unicef, el desarrollo infantil temprano exige no solo acceso a la educación, sino también entornos seguros, afectivos y estimulantes, oportunidades para el juego y la socialización, y espacios donde los niños puedan participar y ser escuchados.

“Promovemos abordar la niñez desde la perspectiva de sus derechos, mediante el apoyo a proyectos territoriales, la movilización de actores sociales y la formación de educadores y personas que trabajan con niños y niñas" (Pagani)

En este contexto, la responsabilidad de garantizar los derechos de la niñez recae principalmente en el Estado, pero el sector privado, la comunidad y las organizaciones sociales desempeñan un papel fundamental al complementar capacidades, generar alianzas y fortalecer entornos protectores y educativos. Global Child Forum, organización internacional fundada por la Casa Real de Suecia, promueve la evaluación y el reconocimiento de prácticas empresariales responsables a través de instrumentos como el Children’s Rights & Business Benchmark, desarrollado junto a Boston Consulting Group, que analiza de manera exhaustiva el desempeño corporativo en materia de derechos infantiles.

La edición 2025 de este benchmark ubicó a Grupo Arcor como referente en América Latina, reconociendo su trayectoria en la integración de los derechos de la niñez en su estrategia de sustentabilidad. Desde 2012, la compañía acompañó a Unicef en el lanzamiento global y regional de los “Derechos del Niño y Principios Empresariales”. Tres años después, se convirtió en la primera empresa latinoamericana en incorporar formalmente la perspectiva de infancia en su política corporativa, estableciendo su “Política Corporativa de Compromiso con los Derechos del Niño”.

Mónica Camisasso, Gerente de Impacto Social de Grupo Arcor, explicó que la protección de los derechos de la niñez en el ámbito empresarial implica situar a los niños y niñas en el centro de las decisiones corporativas, reconociendo que cada política, producto o acción puede incidir en su presente y futuro.

Camisasso afirmó: “Cuidar los derechos de la niñez en el ámbito empresarial significa poner a los niños y niñas en el centro de nuestras decisiones, entendiendo que cada política, producto o acción puede tener un impacto en su presente y su futuro. Implica garantizar entornos de trabajo donde se respete el rol de madres, padres y cuidadores; asegurar cadenas de valor libres de trabajo infantil; ofrecer productos y comunicaciones que promuevan valores positivos; y contribuir a comunidades donde todos los chicos y chicas puedan desarrollarse plenamente. En definitiva, se trata de asumir que una empresa verdaderamente sustentable es aquella que protege, respeta y promueve los derechos de la infancia en cada aspecto de su gestión”.

“Cuidar los derechos de la niñez en el ámbito empresarial significa poner a los niños y niñas en el centro de nuestras decisiones" (Camisasso)

El liderazgo de Arcor se apoya también en la labor de Fundación Arcor Argentina, Instituto Arcor Brasil y Fundación Arcor Chile, entidades que desde hace más de tres décadas impulsan proyectos para promover la igualdad de oportunidades educativas en la niñez latinoamericana. Estas instituciones han desarrollado iniciativas de apoyo a proyectos, formación de educadores y referentes comunitarios, y articulación de acciones con gobiernos locales y organizaciones sociales. El informe más reciente, correspondiente a 2024, reporta más de 160 iniciativas que beneficiaron a más de 680 mil niños y niñas.

Laura Pagani, Presidenta de Fundación Arcor, subrayó la importancia de abordar la niñez desde la perspectiva de sus derechos y de fomentar la responsabilidad compartida en la sociedad. Pagani expresó: “En Fundación Arcor promovemos abordar la niñez desde la perspectiva de sus derechos, mediante el apoyo a proyectos territoriales, la movilización de actores sociales y la formación de educadores y personas que trabajan con niños y niñas. Aspiramos a recrear el espacio de la niñez como responsabilidad compartida de toda la sociedad”.

Temas Relacionados

Derechos de la infancia Grupo Arcor Global Child Forum UNICEF Desarrollo infantil Fundación Arcor

Últimas Noticias

Ya se pagan más de 1 millón de viajes diarios en colectivo con el QR y las tarjetas del Banco Nación

Este año se registraron más de 60 millones de operaciones mediante el sistema de pagos abierto en más de 23.000 unidades, que actualmente circulan en 49 localidades de 18 provincias

Ya se pagan más de

BoulderLam, la nueva alianza que impulsa la integración de Ethereum con el sector financiero tradicional

La asociación entre BoulderTech y Lambda Class busca facilitar el acceso de empresas e instituciones a soluciones blockchain avanzadas, promoviendo eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo en operaciones financieras de la región

BoulderLam, la nueva alianza que

Más de 6.600 corredores participaron del JP Morgan Corporate Challenge

El evento de running corporativo reunió a empleados de 140 empresas en un circuito de 5,6 kilómetros, promoviendo integración, hábitos saludables y apoyo social a través de una donación a Casa Cuna

Más de 6.600 corredores participaron

TGS emitió un bono internacional por USD 500 millones a 10 años

“La operación recibió ofertas por hasta USD 1.300 millones, reflejando el alto interés de los inversores internacionales”, destacó la empresa

TGS emitió un bono internacional

Grupo Latin Securities acuerda adquisición de Capital Markets y compañías vinculadas

La compra de estas entidades permitirá al Grupo Latin Securities gestionar más de USD 15.000 millones en activos y fortalecer su presencia en los mercados de Argentina, Uruguay y EEUU

Grupo Latin Securities acuerda adquisición
DEPORTES
Tras la clasificación de España

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
La increíble propuesta que Mauro

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”