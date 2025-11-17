Networking

BoulderLam, la nueva alianza que impulsa la integración de Ethereum con el sector financiero tradicional

La asociación entre BoulderTech y Lambda Class busca facilitar el acceso de empresas e instituciones a soluciones blockchain avanzadas, promoviendo eficiencia, trazabilidad y cumplimiento normativo en operaciones financieras de la región

Ambas empresas buscan unir la robustez operativa y financiera del ámbito corporativo con la ingeniería avanzada que sustenta el ecosistema Ethereum (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La irrupción de BoulderLam marca un nuevo capítulo en la convergencia entre el sistema financiero tradicional y la tecnología blockchain en América Latina.

Esta iniciativa, resultado de la alianza entre BoulderTech y Lambda Class, se propone ofrecer a empresas e instituciones de la región una infraestructura moderna que facilite la integración con el ecosistema Ethereum, priorizando la eficiencia, la trazabilidad y la confianza en las operaciones.

La creación de BoulderLam revela la intención de ambas compañías de unir dos competencias poco habituales en una sola organización: la robustez operativa y financiera propia del ámbito corporativo, junto con la ingeniería avanzada que sustenta parte del ecosistema Ethereum actual.

“En América Latina, las personas ya adoptaron las criptomonedas; ahora es momento de que las instituciones puedan hacerlo con la misma agilidad" (Benzaquen)

Según la información difundida por BoulderTech y Lambda Class, el objetivo central es desarrollar una plataforma que permita a los actores institucionales latinoamericanos acceder a Ethereum de manera segura, escalable y en cumplimiento con los estándares regulatorios.

La alianza se apoya en la experiencia de BoulderTech, respaldada por el Grupo IRSA, que aporta su conocimiento en la gestión de activos complejos, el cumplimiento normativo y el desarrollo de soluciones empresariales orientadas a la tokenización de activos reales.

Por su parte, Lambda Class contribuye con su reconocida pericia técnica en sistemas distribuidos, criptografía y blockchain. Entre sus desarrollos destaca Ethrex, un stack tecnológico avanzado diseñado para desplegar infraestructuras financieras seguras y verificables, junto con otros componentes orientados a proyectos que exigen sistemas robustos, auditables y de alto rendimiento.

El objetivo es desarrollar una plataforma que permita a los actores institucionales latinos acceder a Ethereum de manera segura, escalable y cumpliendo las regulaciones

Rodrigo Benzaquen, CEO de BoulderLam, subrayó la importancia de cerrar la brecha entre la adopción individual de criptomonedas y la incorporación institucional: “En América Latina, las personas ya adoptaron las criptomonedas; ahora es momento de que las instituciones puedan hacerlo con la misma agilidad, pero con seguridad, cumplimiento y trazabilidad. BoulderLam nace para cerrar esa brecha”.

El proyecto utiliza Ethereum como pilar tecnológico para construir soluciones empresariales que integren el sector financiero tradicional con la economía digital. La arquitectura de Ethereum, concebida como una red global de verificación y liquidación, permite garantizar la trazabilidad, la auditoría en tiempo real y la interoperabilidad entre distintos actores e instituciones, todo ello respaldado por seguridad criptográfica y escalabilidad a través de soluciones Layer 2.

Entre las principales líneas de desarrollo de BoulderLam se encuentran la oferta de Wallet-as-a-Service (WaaS), que proporciona infraestructura de custodia institucional multiusuario con permisos y auditorías avanzadas; una red de pagos internacionales basada en stablecoins, que posibilita transferencias instantáneas y de bajo costo; un sistema On-/Off-ramp universal para conectar bancos y empresas con la red Ethereum y facilitar la conversión entre dinero fiat y activos digitales; la solución Levenue, que permite a compañías con ingresos recurrentes acceder a capital no dilutivo mediante financiamiento tokenizado; y una infraestructura de identidad digital on-chain orientada a procesos de KYC, reputación financiera y cumplimiento regulatorio.

Con sede en Argentina y presencia en el sur de América Latina y España, BoulderLam dirige su primera etapa a mercados donde la infraestructura financiera moderna basada en Ethereum puede resolver desafíos concretos de eficiencia, trazabilidad y cumplimiento.

“Queremos que las compañías latinoamericanas puedan aprovechar el potencial de Ethereum sin enfrentar su complejidad técnica. Así como la nube transformó la infraestructura tecnológica, BoulderLam busca hacer accesible la infraestructura financiera on-chain”, destacó Benzaquen.

