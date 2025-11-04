Networking

“Valemos mucho”: la nueva campaña de Banco Macro junto a Lionel Scaloni

“El hallazgo emocional detrás de la campaña parte de una verdad muy argentina: tenemos la fuerza para seguir aún cuando nadie apuesta por nosotros”, destacó María José Daura, Gerente de Marketing de la entidad

La nueva campaña de Macro

“Valemos Mucho” es el nombre de la nueva campaña de Banco Macro junto Lionel Scaloni, director técnico de la Selección de Fútbol campeona del mundo.

Los avisos, destacó la entidad, celebran “lo que valen los argentinos, que van siempre para adelante ante cualquier adversidad”. Es la tercera campaña junto al DT mundialista bajo el lema “Pensar en Grande”, la frase que ya es parte de la identidad de banco argentino, que es la entidad privada con mayor red de sucursales a lo largo del país y 8.785 empleados.

“El hallazgo emocional detrás de la campaña parte de una verdad muy argentina: tenemos la fuerza para seguir aún cuando nadie apuesta por nosotros. Cuando hacemos lo que amamos, no nos rendimos. A veces no necesitamos que todos crean, sino que alguien vea lo que valemos. Sin grietas, sin excesos ni artificios, Scaloni representa ese espíritu de superación silenciosa, colectiva y comprometida con un propósito. Es una alianza que nos representa profundamente y que consolida la coherencia de nuestra marca”, afirmó María José Daura, Gerente de Marketing de Banco Macro.

Según agregaron desde la entidad que presiden Jorge Brito, la propuesta busca transmitir que el verdadero liderazgo no se mide en trofeos sino en la capacidad de transformar talento en resultados, inversión en oportunidades y sueños en futuro. Valores que encuentran su mejor expresión en un referente indiscutido del deporte nacional, como es Scaloni. “La argentinidad que nos enorgullece: con humildad y coherencia. La que transforma la adversidad en oportunidad", destacaron.

La pieza audiovisual fue desarrollada por la agencia Virgen Films, con producción a cargo de Diego Peskins. El relato celebra la fuerza de lo colectivo frente a la mirada escéptica: “por Scaloni al principio nadie daba dos pesos, como por tantos argentinos que, con esfuerzo, demostraron su valor”.

“Queríamos retratar esa fuerza silenciosa que construye grandeza con el esfuerzo en las cosas simples de cada día”, explicó Diego Peskins, productor ejecutivo de Virgen Films.

La dirección creativa, de la mano de Juan Taratuto, refuerza la continuidad del vínculo entre Banco Macro y Lionel Scaloni, mostrando una coherencia y evolución.

Valemos Mucho es un mensaje que inspira y refleja el espíritu de todos los argentinos que piensan en grande, busca reforzar el rol de Banco Macro como respaldo de todas las personas que trabajan por construir una Argentina con futuro”, expresó Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Banco Macro.

Ficha Técnica:

  • Agencia: Virgen Films.
  • Productora: Virgen Films.
  • Productor Ejecutivo: Diego Peskins.
  • Director: Juan Taratuto.
  • Director general creativo: Gustavo Dousdebes.
  • Equipo creativo: Luisina Llanos.
  • Productor: Juan Curcio.
  • Line producer: Agustina Ragno.
  • Jefe de Producción: Jazmin Contreras.
  • Asistente de Dirección: Felipe Hoya.
  • Director de Foto: Javier Juliá.
  • Director de Arte: Marcelo Chaves.
  • Ambientadora: Vale Gandini.
  • Vestuario: Ingrid Barvarich.
  • Maquillaje: Clau Penas.
  • Coordinación Post: Malena Minnoni y Alejandro Giorlando.
  • Editor: Santiago Saponi.
  • Color: Pentimento.
  • Estudio de música y sonido: ANIMAL Music
  • Sonido: ANIMAL Music.
  • VFX: Juan Hirak y Owl Studio (Esteban Ponce)

Responsable por Anunciante:

  • Gerente de Marketing: María José Daura.
  • Equipo de Branding y Producción: Silvia Costa y Rocío Goyanes.

