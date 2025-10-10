El Grupo Techint entregó 1240 Becas Roberto Rocca a estudiantes destacados de escuelas secundarias y universidades

El acto inaugural tuvo lugar en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana

El impacto de las Becas Roberto Rocca se refleja en historias como la de Camila Martínez, quien, tras recibir este apoyo durante tres años consecutivos, logró adquirir herramientas esenciales para su formación en programación y, posteriormente, incorporarse al equipo de Tenaris en Campana. Su experiencia ilustra el alcance de un programa que, en su edición más reciente, benefició a 1.100 estudiantes de nivel secundario y 144 universitarios de ingenierías y ciencias aplicadas en todo el país, según informó el Grupo Techint.

La entrega de estas becas, que se realiza desde hace 49 años en las comunidades donde el grupo tiene presencia, busca acompañar a jóvenes destacados por su rendimiento académico y compromiso, especialmente a quienes requieren apoyo económico para continuar sus estudios. El acto inaugural tuvo lugar en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana y contó con la presencia de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, junto a directivos como Guillermo Hang, vicepresidente del grupo; Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur; Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad; y Oscar Vignart, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería.

Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint

Durante la ceremonia, Rocca subrayó la importancia de reconocer el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, afirmando: “Esto es reconocer el mérito, el estudio, el trabajo, el compromiso. Para un país el valor de la educación, el compromiso y el reconocimiento es extraordinario. Sobre estos valores se construye un país”, según expresó ante los becados. Rocca también destacó el papel de la educación técnica y el desarrollo industrial como motores de transformación social, alentando a los jóvenes a perseguir la excelencia y la pasión en sus trayectorias.

Por su parte, Andrea Previtali remarcó el significado especial que tiene este programa en Argentina, donde nació hace casi medio siglo, y su vínculo con el desarrollo social y económico a través de la industria. “Este programa nace de la innovación como parte fundamental del crecimiento de la industria y la comunidad, a partir de la educación”, señaló durante el evento.

El 74% de los becados secundarios asiste a escuelas técnicas y el 47% son mujeres

El programa de becas secundarias, una de las iniciativas más antiguas del Grupo Techint, se implementa actualmente en 18 países y comenzó en Argentina en 1976, inicialmente dirigido a hijos de empleados. Desde 2006, se extendió a todos los estudiantes de las comunidades donde operan las empresas del grupo. En la última década, se han otorgado más de 25.000 becas secundarias a nivel global.

El 74% de los becados secundarios asiste a escuelas técnicas y el 47% son mujeres. Las 1.100 becas de esta edición se distribuyeron en 14 comunidades donde operan Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción, abarcando localidades como Aguaragüe, Añelo, Campana, Catriel, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Cutral-Co-Plaza Huincul, Ensenada, Gral. Pacheco, Ramallo, Rincón de los Sauces, San Nicolás, Senillosa, Villa Constitución y Zárate.

En el ámbito universitario, 114 estudiantes de 19 universidades públicas y privadas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan, Santa Fe y Tucumán recibieron becas para carreras de Ingenierías y Geociencias. Estas becas, renovables anualmente según el desempeño académico, buscan fortalecer la formación de profesionales en sectores industriales con alta demanda. Las ingenierías mecánica, eléctrica y electrónica concentran el 65 % de los becados, aunque la iniciativa abarca un total de 10 carreras diferentes.

El testimonio de Camila Martínez ilustra el impacto concreto de este apoyo: “Empecé en la secundaria técnica porque me interesaba aprender a programar juegos y con la Beca Roberto Rocca me fui comprando distintas herramientas que fueron fundamentales para los cursos de programación que hice previos a arrancar la universidad y que luego me permitieron comenzar a trabajar en la planta de Tenaris en Campana”, relató Martínez, quien egresó de la Escuela Técnica Luciano Reyes y actualmente se desempeña en el sector de Procesos de la empresa Trend, parte de la cadena de valor de Tenaris. Su participación en proyectos como la provisión de tubos para el Gasoducto Perito Moreno y la instalación del nuevo Horno Consteel en Campana le permitió, además, capacitarse en Italia en nuevas tecnologías.