Arcor lanzó Cofler Dubái, un chocolate edición limitada inspirado en Oriente Medio

El nuevo chocolate de la marca Cofler

Grupo Arcor presentó el lanzamiento de Cofler Dubái, una edición limitada de chocolate con leche y relleno de pistacho, que incorpora texturas crocantes inspiradas en la tradición de Oriente Medio.

Según informó la compañía, este producto estará disponible en kioscos, almacenes y supermercados de todo el país, y próximamente podrá adquirirse a través del canal Arcor en Casa.

La inspiración para esta tableta surgió de una tendencia viral originada en Dubái, popularizada en redes sociales como TikTok. El concepto se remonta a Sarah Hamouda, británica-egipcia que, durante su embarazo, recreó los sabores del postre árabe knafeh, lo que derivó en una combinación replicada por influencers y consumidores en distintos mercados.

Arcor destacó que es la primera empresa de consumo masivo y alcance multinacional en acercar este concepto en tabletas de chocolate a los consumidores locales. El producto se distingue por su color verde combinado con dorado, su relleno Dubái de crema de pistachos y su textura crujiente.

Aquiles Quesada, gerente de Marketing del Negocio Chocolates de Grupo Arcor, explicó que el desarrollo de Cofler Dubái implicó la adaptación de tecnologías, la optimización de procesos productivos y la incorporación de nuevos proveedores para garantizar “la mejor experiencia de la tendencia Dubái”.

Quesada agregó que la marca busca “demostrar que somos una marca que escucha y que ofrece la máxima calidad en lo que nuestros consumidores desean”.