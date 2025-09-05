Networking

Arcor lanzó Cofler Dubái, un chocolate edición limitada inspirado en Oriente Medio

La compañía argentina presentó una nueva tableta con relleno de pistacho y texturas crocantes, disponible en todo el país, tras el éxito viral de la tendencia Dubái en redes sociales como TikTok

Guardar
El nuevo chocolate de la
El nuevo chocolate de la marca Cofler

Grupo Arcor presentó el lanzamiento de Cofler Dubái, una edición limitada de chocolate con leche y relleno de pistacho, que incorpora texturas crocantes inspiradas en la tradición de Oriente Medio.

Según informó la compañía, este producto estará disponible en kioscos, almacenes y supermercados de todo el país, y próximamente podrá adquirirse a través del canal Arcor en Casa.

La inspiración para esta tableta surgió de una tendencia viral originada en Dubái, popularizada en redes sociales como TikTok. El concepto se remonta a Sarah Hamouda, británica-egipcia que, durante su embarazo, recreó los sabores del postre árabe knafeh, lo que derivó en una combinación replicada por influencers y consumidores en distintos mercados.

Arcor destacó que es la primera empresa de consumo masivo y alcance multinacional en acercar este concepto en tabletas de chocolate a los consumidores locales. El producto se distingue por su color verde combinado con dorado, su relleno Dubái de crema de pistachos y su textura crujiente.

Aquiles Quesada, gerente de Marketing del Negocio Chocolates de Grupo Arcor, explicó que el desarrollo de Cofler Dubái implicó la adaptación de tecnologías, la optimización de procesos productivos y la incorporación de nuevos proveedores para garantizar “la mejor experiencia de la tendencia Dubái”.

Quesada agregó que la marca busca “demostrar que somos una marca que escucha y que ofrece la máxima calidad en lo que nuestros consumidores desean”.

Temas Relacionados

Grupo ArcorCofler DubáiArcor en Casa

Últimas Noticias

Coca Cola lideró por quinto año el ranking de marcas más elegidas en Argentina

La reconocida bebida se posicionó nuevamente en la cima del estudio Brand Footprint, consolidando su presencia en hogares argentinos y destacando su aporte económico y social a través de empleo y vínculos regionales

Coca Cola lideró por quinto

Metrogas regularizó su deuda comercial y financiera

La distribuidora tomó un préstamo en pesos a 26 meses que le permite saldar parcialmente sus compromisos con Enarsa e YPF

Metrogas regularizó su deuda comercial

El nuevo reporte de sustentabilidad de Mastellone destacó avances en gobernanza y educación alimentaria

El informe anual, elaborado bajo estándares internacionales, resalta la adhesión de la compañía al Pacto Global de Naciones Unidas y el impulso de campañas para fomentar la alimentación saludable en la comunidad

El nuevo reporte de sustentabilidad

Coto inauguró el primer Data Center privado con triple certificación internacional en Argentina

El proyecto requirió una inversión de más de 6,5 millones de dólares y es parte de un plan integral de modernización de la empresa

Coto inauguró el primer Data

Naldo fue finalista en los eCommerce Awards Argentina 2025

La cadena sumó una nueva nominación en el evento, consolidando su liderazgo en innovación y experiencia de usuario, según el eCommerce Institute y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico

Naldo fue finalista en los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día del Empleado de Comercio:

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y qué monto extra les corresponde cobrar en sus salarios

La medicina regenerativa en fertilidad desafía la visión tradicional sobre el envejecimiento y la maternidad tardía

Entre Ríos: un hombre atropelló a un caballo en la ruta y quedó atrapado en su auto

Randazzo y Schiaretti respaldaron a candidatos de Somos Buenos Aires en una fábrica de La Matanza

Temblor en Salta: se registró un sismo de magnitud 4,1 en el oeste de la provincia

INFOBAE AMÉRICA
Los tesoros ocultos de Wayne

Los tesoros ocultos de Wayne Shorter salen a la luz en la Biblioteca para las Artes Escénicas de Nueva York

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Donald Trump lamentó que India y Rusia hayan decidido aliarse a “una China más profunda y oscura”

Zelensky pidió avanzar más rápidamente en los trabajos sobre garantías de seguridad para Ucrania

Festejo multitudinario, incidentes y feriado en Paraguay tras la clasificación al Mundial 2026

TELESHOW
Los homenajes familiares a Romina

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental

Luisana Lopilato sorprendió a sus compañeros de filmación con una típica comida argentina: “La hizo mi mamá”

Juana Repetto mostró por primera vez su pancita de embarazada: “¿Acaso se hizo notar muy rápido?”