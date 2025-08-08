La edición 2025 del Argentina Internship Program batió récord de postulaciones y diversidad

Los participantes y algunos de los CEO de las empresas que impulsan el programa

Pan American Energy, Tenaris, Techint Ingeniería y Construcción, Tecpetrol, Honeywell Argentina, CGC, Aeropuertos Argentina, Franuí y Aconcagua Energía impulsan la novena edición del Argentina Internship Program.

Este año, el programa dio un salto cualitativo en su novena edición al incorporar, por primera vez, a un estudiante del Instituto Politécnico Nacional de México, resultado de un acuerdo con la Embajada de México en Argentina. Esta apertura marca un hito en la estrategia de internacionalización del programa, que hasta ahora se había enfocado exclusivamente en universidades de Estados Unidos.

La iniciativa se consolida como una plataforma de formación y vinculación internacional, con el objetivo de posicionar el potencial industrial argentino en el escenario global. En 2025, el programa recibió más de 715 postulaciones provenientes de 95 universidades estadounidenses y 66 instituciones internacionales. De este universo, 26 estudiantes de universidades de primera línea de Estados Unidos fueron seleccionados para realizar prácticas profesionales en compañías como las empresas líderes que impulsan la iniciativa.

Desde su lanzamiento en 2015, el Argentina Internship Program ha recibido más de 2.900 postulaciones y ha brindado experiencias profesionales a 125 estudiantes, según datos difundidos por las empresas organizadoras.

La estructura del programa contempla una duración de dos meses, en la que los participantes atraviesan una etapa de inducción y luego se integran al desarrollo de proyectos específicos dentro de cada compañía, bajo la supervisión de tutores designados por las organizaciones. Las prácticas se distribuyeron en diversas locaciones del país, entre ellas Chubut, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz, Campana y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El acto de cierre de la edición 2025 se realizó en el campus de la Universidad de San Andrés (UDESA) y contó con la presencia de figuras clave del sector empresarial y académico.

Entre los asistentes se destacaron Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy; Hugo Eurnekian, CEO y presidente de CGC; Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional del Grupo Techint; Gustavo Galambos, presidente de Honeywell Argentina; Andrea Previtali, presidente de Tenaris Cono Sur; Leonardo Deccechis, CEO de Aconcagua Energía Servicios; Nicolás Schlichter, director comercial de Franuí; Lucas Grosman, rector de UDESA; Andrés Agres, rector del ITBA; autoridades de la universidad UTDT y representantes de las embajadas de Estados Unidos, México, Reino Unido y Brasil, además de ejecutivos de cámaras empresarias y los propios pasantes.

La diversidad académica de los participantes se reflejó en la procedencia de los estudiantes, quienes llegaron de instituciones como Yale University, Columbia University, Colorado School of Mines, University of Texas at Austin, Stanford University, Rice University y University of Houston, entre otras. Esta amplitud de origen académico refuerza el carácter global del programa y su capacidad para atraer talento de alto nivel.

En paralelo a la recepción de estudiantes internacionales, las empresas impulsoras del programa promovieron en 2024 una experiencia de intercambio profesional para jóvenes argentinos. Siete egresados de carreras de Ingeniería de universidades nacionales participaron de una semana de inmersión en Houston, Texas, donde visitaron instalaciones de empresas como Amazon, bp, Honeywell, Tenaris y Rice University. Durante esta estadía, los participantes asistieron a charlas con líderes de la industria y colaboraron en un proyecto conjunto enfocado en los desafíos futuros de las organizaciones. El objetivo de esta segunda fase del Argentina Internship Program fue potenciar habilidades de liderazgo, ampliar la perspectiva global de los jóvenes y fomentar el aprendizaje sobre transformación digital y evolución industrial.