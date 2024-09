El Programa Jóvenes Profesionales de Techint cumple 40 años y el grupo incorporará 400 graduados de todo el país

El programa tiene más de 4 décadas y por él pasaron unos 6.000 jóvenes

El Grupo Techint inició la gira nacional para incorporar a 400 estudiantes y recién graduados para su Programa de Jóvenes Profesionales (JP) y sus Prácticas Educativas de Verano (PEV). La empresa, que actualmente emplea a más de 19.000 personas en el país, visitará 10 provincias entre los meses de septiembre y octubre con el lema “40 años escribiendo historias” para incorporar nuevos colaboradores.

Las PEV cumplirán 40 años, en los que más de 7.000 jóvenes de todo el país han pasado por la experiencia. En el 2023 el 44% de los ingresos en este programa fueron mujeres y el 56% hombres, con un porcentaje de mujeres que viene creciendo año a año.

El Programa de Jóvenes Profesionales del Grupo Techint también fue pionero en la Argentina, en los 41 años desde su creación pasaron más de 6.000 personas. Actualmente, hay 589 jóvenes profesionales activos, y el 51% de los altos directivos de la compañía empezaron su carrera como JP.

La búsqueda está orientada a estudiantes universitarios que hayan aprobado por lo menos el 50% de la carrera o graduados de las siguientes carreras: Ingeniería Industrial, Mecánica, Eléctrica, Electricista, Electrónica, Electromecánica, Química, Materiales, Petróleo o Sistemas, Contaduría, Recursos Humanos, Comunicación, y Administración.

La convocatoria durará hasta el 30 de noviembre, tiempo en el cual la compañía recorrerá localidades de Salta, Tucumán, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA, Chubut y Neuquén para incorporar al menos 400 jóvenes a Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción, empresas del Grupo. Las iniciativas JP y PEV forman parte del Plan de Carrera para los equipos del Grupo Techint.

Los jóvenes profesionales pasarán a ser parte de empresas del grupo, como Tenaris, Ternium, Tecpetrol y Techint Ingeniería y Construcción

Oscar Scarpari, quien ingresó al programa de Prácticas de Verano en 1997 y se desarrolló en distintos puestos de la compañía hasta llegar a su cargo actual de CEO de Techint Ingeniería y Construcción, señaló que: “al iniciar este recorrido, no imaginé lo que podía llegar a lograr. A lo largo de 27 años, tuve la oportunidad de participar en proyectos complejos en Argentina, México, Brasil, Canadá, Chile y Perú. Es un camino lleno de aprendizajes y crecimiento, y a todos lo que van a comenzar las PEV les deseo que estas sean el punto de inicio de una carrera llena de desafíos y aventuras”.

“El pasaje de la universidad a la empresa implicó un cambio muy grande, ya que en la facultad uno ve la teoría, pero la práctica suele ser mucho más desafiante. Uno entra al mundo “verdadero” en donde nos encontramos constantemente con nuevos desafíos que afrontar. Mientras que en la facultad solo dependemos de nosotros y cuánto tiempo de estudio le dedicamos a cada materia, en el trabajo es un equipo en donde todos apuntamos hacia un mismo objetivo. Desde el punto de vista profesional, el haber escuchado la experiencia de mis superiores y de mis pares me ayudó a desempeñar mis tareas. También a no tener miedo o vergüenza de proponer cosas nuevas, ni frustrarme cuando algo no sale”, remarcó Camila Belén Lucero, estudiante de Recursos Humanos (UADE) que realizó su PEV en el Grupo Techint.

Cómo postularse

Los estudiantes deben ingresar en careers.techint.com, filtrar por la palabra clave “PEV” o “JP”, y seleccionar la localidad en la que les gustaría aplicar. Una vez postulado, y si el perfil coincide con los requisitos, la empresa se pondrá en contacto para iniciar el proceso de selección.

Las fechas de la gira

25/09 en Salta

03/10 en Tucumán

3/10 en Bahía Blanca

10/10 en Mar del Plata

15/10 en Córdoba

17/10 en Comodoro Rivadavia

18/10 en San Juan

17/10 en Mendoza

24/10 en Santa Fe

31/10 en Neuquén

31/10 en Rosario

31/10 en San Nicolás

7/11 en La Plata

14/11 en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires