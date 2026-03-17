Cambios en Unilever Argentina: desde junio, Daniel Cors será el nuevo Gerente General

Daniel Cors

Unilever anunció el nombramiento de Daniel Cors como nuevo Gerente General para su operación en Argentina, quien asumirá sus funciones el 1 de julio de 2026.

Este cambio de liderazgo acompaña la decisión de Laura Barnator de concluir una trayectoria de 35 años en la empresa, marcando el cierre de una etapa caracterizada por logros destacados tanto en Argentina como en América Latina, según comunicó la firma.

Durante su gestión, Barnator impulsó lanzamientos que transformaron el mercado, amplió el portafolio de productos de la compañía y se consolidó como una referente regional en materia de innovación. “Su legado deja una base muy sólida para esta próxima etapa”, valoraron desde la empresa.

Laura Barnator

El nuevo gerente general es argentino y se desempeñaba como General Manager en Chile. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de consumo masivo. Formó parte del board de Unilever Argentina, donde se destacó por su “capacidad de gestión, su experiencia en procesos de transformación de negocios y su aporte a la construcción de talento dentro de la organización”, dijeron en Unilever.

Antes había ocupado cargos comerciales y de marketing en Nestlé, Cirque do Soleil, Sancor y Reckitt. Ingresó a Unilever Argentina en 2020,como Head of Marketing.

Desde la empresa de productos de consumo masivo destacaron que con la llegada de Cors, se reafirma su estrategia “enfocada en la eficiencia operativa, el crecimiento sustentable, la innovación continua y el fortalecimiento de marcas superiores”.