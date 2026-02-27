Ni gastar como si no hubiera mañana ni ahorrar como si fueras eterno: el equilibrio financiero que recomiendan los expertos

La inteligencia emocional se convierte en un factor clave para lograr el equilibrio financiero y evitar decisiones impulsivas con el dinero

La gestión de las emociones y el dinero representa un desafío constante para quienes buscan un equilibrio financiero sostenible. La inteligencia emocional resulta tan vital como el conocimiento técnico, ya que el control numérico puede quedar relegado si las emociones gobiernan las decisiones económicas. El especialista en finanzas personales Ezequiel Starobinsky habló con Infobae en Vivo A las Nueve y brindó datos claves para mantener el equilibrio.

El autor de Fluí con el dinero sostuvo que la inteligencia emocional y la técnica financiera se complementan. “He visto gente con mucha técnica que se manda macanas emocionales brutales con la plata”, afirmó. El experto considera que quienes desarrollan inteligencia emocional suelen administrar mejor sus recursos que quienes solo dominan aspectos técnicos.

Starobinsky sostuvo que el desafío más frecuente surge cuando la ambición, el miedo o el apego nublan la razón. “Alguien con mucho técnico y poca inteligencia emocional, tarde o temprano, mete los dedos en el enchufe”, advirtió.

El origen cultural y familiar de los hábitos financieros

Según Starobinsky, muchos hábitos financieros se transmiten de generación en generación. “Nuestros abuelos y bisabuelos venían escapando de las guerras europeas con una cultura de la falta”, explicó. Este legado condiciona el modo en que algunas personas ahorran de manera excesiva o viven con temor a perder lo que tienen.

Los hábitos financieros transmitidos por la familia y la cultura pueden condicionar la forma en que ahorramos o gastamos a lo largo de la vida (Canva)

El especialista señaló que existen dos extremos perjudiciales: quienes gastan como si fueran a morir mañana y quienes ahorran como si vivieran mil años. “La cosa está por el medio”, resumió. El autor sostuvo que la planificación y el autoconocimiento ayudan a establecer hábitos saludables. “Cambiar de hábitos es un trabajo individual, pero muy importante”, indicó.

Consumo, ahorro y la tensión constante

Starobinsky definió la relación entre consumo y ahorro como una tensión permanente. “El consumo y el ahorro siempre se van a llevar mal, por definición. Son antagónicos”, explicó. El especialista recomendó administrar el consumo con coherencia respecto al patrimonio y priorizar los gastos que aportan bienestar real.

El autor señaló que el estatus social puede derivar en gastos innecesarios y deudas difíciles de sostener. De acuerdo con el experto, la felicidad no proviene del consumo excesivo ni del ahorro desmedido, sino de encontrar un equilibrio que permita disfrutar del presente sin comprometer la libertad futura.

El dinero como medio y no como fin

Starobinsky consideró que “el dinero tiene que ser un medio, no un fin”. El especialista citó al gurú Ravi Shankar: “Tiene que estar en tu bolsillo y no en tu cabeza”. Según el autor, cuando el dinero se convierte en un objetivo en sí mismo, se pierde el sentido y aparece una insatisfacción constante. “El que tiene diez quiere cien, el que tiene cien quiere un millón y el que tiene un millón quiere cien millones. Nunca termina, siempre más”, aseguró.

Un equilibrio sano entre consumo y ahorro garantiza bienestar en el presente y mantiene la libertad financiera a futuro(Freepik)

El asesor financiero recomendó que cada persona defina un “para qué” en su relación con el dinero. “Tiene que haber un propósito, como ayudar a los demás o tener más tiempo libre”, sostuvo. Starobinsky afirmó que solo así se logra una relación sana y consciente con el dinero.

La búsqueda del equilibrio también implica ajustar los gastos a las posibilidades reales. “Cuando vos empezás a tener gastos mensuales muy grandes, tu patrimonio tiene que crecer a la par”, adviertió. El especialista destacó que el aumento del consumo puede atentar contra la libertad futura y generar dependencia financiera.

La pareja y la administración del dinero

Starobinsky analizó el desafío de las finanzas en pareja. “Tiene que haber un equilibrio: si uno genera mucho y el otro gasta todo, la pareja pasa a ser despareja”, sostuvo. El experto promovió la transparencia, la caja común y la cooperación en la administración de los recursos.

El autor señaló que la dependencia económica dentro de la pareja puede resultar problemática a largo plazo. Starobinsky sugirió que ambos integrantes deben mantener cierto grado de independencia y responsabilidad en el manejo del dinero.

El especialista destacó la importancia de evitar “infidelidades financieras”, es decir, ocultar ahorros o gastos a la pareja. “El manejo de la plata tiene que ser transparente”, afirmó.

Considerar el dinero solo como un medio y no como un fin ayuda a evitar la insatisfacción constante y las conductas riesgosas de acumulación (Pexels)

Herramientas para una economía consciente

Starobinsky recomendó realizar un presupuesto claro, conocer los ingresos y egresos mensuales y ajustar los gastos innecesarios. “Si te entran diez y gastás doce, fijate dónde podés recortar o dónde podés incrementar tus ingresos”, aconsejó.

El autor propuso revisar los gastos que no generan bienestar y soltar aquellos que no mejoran la calidad de vida. La regulación emocional, el autoconocimiento y la meditación aparecen como herramientas útiles para tomar mejores decisiones financieras.

“Las finanzas y la psicología son dos cosas que están de la mano”, resumió Starobinsky. El especialista afirmó que el equilibrio y la libertad financiera dependen de una administración consciente, de la transparencia en los vínculos y de la capacidad para reconocer las propias emociones y necesidades.

