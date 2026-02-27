Finanzas y Negocios

Ni gastar como si no hubiera mañana ni ahorrar como si fueras eterno: el equilibrio financiero que recomiendan los expertos

Encontrar el punto justo entre el disfrute del presente y la planificación del futuro es uno de los mayores desafíos financieros. Especialistas explican por qué la inteligencia emocional es clave para evitar extremos, tomar decisiones más conscientes y construir una relación sana y sostenible con el dinero

Guardar
La inteligencia emocional se convierte en un factor clave para lograr el equilibrio financiero y evitar decisiones impulsivas con el dinero

La gestión de las emociones y el dinero representa un desafío constante para quienes buscan un equilibrio financiero sostenible. La inteligencia emocional resulta tan vital como el conocimiento técnico, ya que el control numérico puede quedar relegado si las emociones gobiernan las decisiones económicas. El especialista en finanzas personales Ezequiel Starobinsky habló con Infobae en Vivo A las Nueve y brindó datos claves para mantener el equilibrio.

El autor de Fluí con el dinero sostuvo que la inteligencia emocional y la técnica financiera se complementan. “He visto gente con mucha técnica que se manda macanas emocionales brutales con la plata”, afirmó. El experto considera que quienes desarrollan inteligencia emocional suelen administrar mejor sus recursos que quienes solo dominan aspectos técnicos.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Starobinsky sostuvo que el desafío más frecuente surge cuando la ambición, el miedo o el apego nublan la razón. “Alguien con mucho técnico y poca inteligencia emocional, tarde o temprano, mete los dedos en el enchufe”, advirtió.

El origen cultural y familiar de los hábitos financieros

Según Starobinsky, muchos hábitos financieros se transmiten de generación en generación. “Nuestros abuelos y bisabuelos venían escapando de las guerras europeas con una cultura de la falta”, explicó. Este legado condiciona el modo en que algunas personas ahorran de manera excesiva o viven con temor a perder lo que tienen.

Los hábitos financieros transmitidos por
Los hábitos financieros transmitidos por la familia y la cultura pueden condicionar la forma en que ahorramos o gastamos a lo largo de la vida (Canva)

El especialista señaló que existen dos extremos perjudiciales: quienes gastan como si fueran a morir mañana y quienes ahorran como si vivieran mil años. “La cosa está por el medio”, resumió. El autor sostuvo que la planificación y el autoconocimiento ayudan a establecer hábitos saludables. “Cambiar de hábitos es un trabajo individual, pero muy importante”, indicó.

Consumo, ahorro y la tensión constante

Starobinsky definió la relación entre consumo y ahorro como una tensión permanente. “El consumo y el ahorro siempre se van a llevar mal, por definición. Son antagónicos”, explicó. El especialista recomendó administrar el consumo con coherencia respecto al patrimonio y priorizar los gastos que aportan bienestar real.

El autor señaló que el estatus social puede derivar en gastos innecesarios y deudas difíciles de sostener. De acuerdo con el experto, la felicidad no proviene del consumo excesivo ni del ahorro desmedido, sino de encontrar un equilibrio que permita disfrutar del presente sin comprometer la libertad futura.

El dinero como medio y no como fin

Starobinsky consideró que “el dinero tiene que ser un medio, no un fin”. El especialista citó al gurú Ravi Shankar: “Tiene que estar en tu bolsillo y no en tu cabeza”. Según el autor, cuando el dinero se convierte en un objetivo en sí mismo, se pierde el sentido y aparece una insatisfacción constante. “El que tiene diez quiere cien, el que tiene cien quiere un millón y el que tiene un millón quiere cien millones. Nunca termina, siempre más”, aseguró.

Un equilibrio sano entre consumo
Un equilibrio sano entre consumo y ahorro garantiza bienestar en el presente y mantiene la libertad financiera a futuro(Freepik)

El asesor financiero recomendó que cada persona defina un “para qué” en su relación con el dinero. “Tiene que haber un propósito, como ayudar a los demás o tener más tiempo libre”, sostuvo. Starobinsky afirmó que solo así se logra una relación sana y consciente con el dinero.

La búsqueda del equilibrio también implica ajustar los gastos a las posibilidades reales. “Cuando vos empezás a tener gastos mensuales muy grandes, tu patrimonio tiene que crecer a la par”, adviertió. El especialista destacó que el aumento del consumo puede atentar contra la libertad futura y generar dependencia financiera.

La pareja y la administración del dinero

Starobinsky analizó el desafío de las finanzas en pareja. “Tiene que haber un equilibrio: si uno genera mucho y el otro gasta todo, la pareja pasa a ser despareja”, sostuvo. El experto promovió la transparencia, la caja común y la cooperación en la administración de los recursos.

El autor señaló que la dependencia económica dentro de la pareja puede resultar problemática a largo plazo. Starobinsky sugirió que ambos integrantes deben mantener cierto grado de independencia y responsabilidad en el manejo del dinero.

El especialista destacó la importancia de evitar “infidelidades financieras”, es decir, ocultar ahorros o gastos a la pareja. “El manejo de la plata tiene que ser transparente”, afirmó.

Considerar el dinero solo como
Considerar el dinero solo como un medio y no como un fin ayuda a evitar la insatisfacción constante y las conductas riesgosas de acumulación (Pexels)

Herramientas para una economía consciente

Starobinsky recomendó realizar un presupuesto claro, conocer los ingresos y egresos mensuales y ajustar los gastos innecesarios. “Si te entran diez y gastás doce, fijate dónde podés recortar o dónde podés incrementar tus ingresos”, aconsejó.

El autor propuso revisar los gastos que no generan bienestar y soltar aquellos que no mejoran la calidad de vida. La regulación emocional, el autoconocimiento y la meditación aparecen como herramientas útiles para tomar mejores decisiones financieras.

“Las finanzas y la psicología son dos cosas que están de la mano”, resumió Starobinsky. El especialista afirmó que el equilibrio y la libertad financiera dependen de una administración consciente, de la transparencia en los vínculos y de la capacidad para reconocer las propias emociones y necesidades.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Ezequiel StarobinskyArgentinaFinanzas PersonalesInteligencia EmocionalEquilibrio FinancieroBienestar IndividualInfobae en VivoInfobae A las Nueve

Últimas Noticias

El gobierno de El Salvador lanza proyecto de vivienda social en La Paz Oeste con inversión de USD 80 millones

La iniciativa, desarrollada junto a empresas del sector y organismos multilaterales, prevé la construcción de casas y apartamentos orientados a resolver la necesidad habitacional y generar puestos de trabajo

El gobierno de El Salvador

Las empresas y hogares acceden a más financiamiento bancario en El Salvador

La mayor demanda de recursos por parte del sector productivo y las familias se reflejó en un aumento anual de los préstamos otorgados, según el informe publicado por Abansa, la principal organización de bancos del país

Las empresas y hogares acceden

Los fondos de pensiones dominicanos destinan la mayor parte de sus inversiones al turismo

La asignación significativa de capitales provenientes del ahorro previsional tiene como principal receptor al sector turístico, situación que favorece tanto los rendimientos para los cotizantes como el fortalecimiento de proyectos distribuidos en distintas regiones del país

Los fondos de pensiones dominicanos

Reforma de pensiones en El Salvador: Financiera prevé que la propuesta del gobierno será gradual y con ajustes diferidos

Un análisis técnico de la agencia inglesa EMFI resalta que la proporción de adultos mayores aumentará considerablemente en las próximas décadas, elevando la carga sobre los fondos de jubilación y comprometiendo el equilibrio financiero del esquema actual

Reforma de pensiones en El

Las acciones de Six Flags caen 65 % en un año tras resultados decepcionantes

El operador estadounidense reportó descensos en ingresos y visitantes en 2025, sin ofrecer proyección oficial para 2026, lo que acrecienta la preocupación de inversores y del sector de parques temáticos

Las acciones de Six Flags
DEPORTES
La presentación cinematográfica de Alpine

La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico del Sol contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 8 del Torneo Apertura con cuatro partidos: la agenda del domingo

Newell’s y Rosario Central animarán una nueva edición del clásico por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El gesto antideportivo entre dos luchadores que desató una batalla campal en medio de una pelea

TELESHOW
Aníbal Pachano habló de su

Aníbal Pachano habló de su flamante experiencia como abuelo: “No podía creer que Sofía, mi nenita, tenga un bebé”

Susana Roccasalvo se emocionó en vivo al hablar de su paso por Masterchef: “Los chicos me reconocen por la calle”

Tomás Holder mostró el resultado del retoque estético que se hizo: “Quería cambiar”

Benjamín Vicuña celebró los 18 años de su hijo Bautista con un emotivo posteo: “Me enseñas cómo luchar, reír y vivir”

Arturo Puig contó cómo es su vida tras la muerte de Selva Alemán: “Me angustia pensar que no la voy a ver más”

INFOBAE AMÉRICA

Murió Eugènia Balcells, pionera del

Murió Eugènia Balcells, pionera del arte visual y el cine experimental español

El inesperado hallazgo de acuarelas originales de “El libro de la selva” tras un siglo

Israel prometió una “cadena de ataques” incesantes contra el régimen de Irán mientras la guerra se extiende por la región

Tensión en el Estrecho de Ormuz: dos buques fueron atacados y las compañías navieras empiezan a suspender sus operaciones

Irán desafía a EEUU: el régimen lanzó nuevas oleadas de ataques mientras jura venganza por la muerte de Khamenei