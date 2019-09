Pero no fue el único. Consultado por un grupo de periodistas acerca de qué pensaba de la vuelta del kirchnerismo, Coto señaló que a Fernández lo conoce desde hace muchos años, ya que le compró una empresa de seguros, y que "con el tiempo todo se aprende". "La política es el arte de lo posible. Yo ya no le tengo miedo a nada", enfatizó el dueño de la cadena de supermercados. Sobre las declaraciones del titular de la UIA, Miguel Acevedo, sobre que el gobierno de Macri había sido una desilusión, Coto enfatizó: "Es un problema de él. Yo no lo veo así".