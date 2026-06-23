La Registraduría respondió a Gustavo Petro y negó alteración en la seguridad de los formularios E-14 de la segunda vuelta presidencial

Hernán Penagos, registrador nacional, salió en defensa del proceso electoral, ante los señalamientos del presidente Gustavo Petro - crédito Registraduría - Luisa González/REUTERS

La Registraduría Nacional del Estado Civil le salió al paso a las denuncias del presidente de la República, Gustavo Petro, y negó que hubiera eliminado el candado hash, la estampilla de tiempo y el consecutivo en la consulta de los formularios E-14, como lo ha insinuado el jefe de Estado en sus mensajes en sus redes sociales, al insistir en la narrativa de un aparente fraude electoral en la jornada del 21 de junio.

A través del boletín 126, emitido el martes 23 de junio, el organismo electoral sostuvo que esos mecanismos siguen activos y que los requisitos de seguridad, trazabilidad y confiabilidad de la información electoral están “absolutamente garantizados”. Lo anterior, contrario a lo que expresó el primer mandatario en su perfil de X, que siguen más de 8 millones de usuarios, en relación con la vulneración que habría sufrido este sistema.

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En su respuesta, la Registraduría destacó que las campañas políticas, los órganos de control, las misiones de observación y las auditorías cuentan con archivos para descarga masiva, y la información de horas de digitalización y descarga queda registrada en la metadata y en las bitácoras internas. Por lo que afirmó, además, que ese rastro puede verificarse en los archivos de las contiendas del 31 de mayo y 21 de junio.

La Registraduría, en un pronunciamiento anterior, había confirmado cómo el escrutinio alcanzó un 99,997% de coincidencia con los datos del preconteo - crédito @Registraduria/X

Con ello, el ente -cuyo titular es Hernán Penagos Giraldo- respondió a los señalamientos del gobernante, que desde el sábado 20 de junio, un día antes de la segunda vuelta, aseguró que la Registraduría habría suprimido esos elementos de control de la plataforma de consulta de los E-14; y, de hecho, precisó que en vez de eliminación, lo que hubo en el caso del candado hash fue un reforzamiento.

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Registraduría desmintió, una vez más, a Gustavo Petro: “El candado hash no fue suprimido”

En su pronunciamiento, de cuatro páginas y que incluyó evidencias, el organismo indicó que existen dos vías de acceso a los E-14: un visor ciudadano para consulta y descarga individual, y un mecanismo de descarga masiva para las campañas mediante usuario y contraseña. Ese acceso, según la entidad, también está habilitado para observadores, entes de control y auditoría internacional, sin que se registraran anomalías.

En sus afirmaciones, el organismo sostuvo que el hash sigue activo y cambió según el canal de descarga. “En consecuencia, el candado hash no fue suprimido; por el contrario, se implementó como una medida de fortalecimiento de la seguridad de la plataforma”, reiteró la Registraduría, que reiteró que el mecanismo no desapareció, sino que opera de manera distinta según la forma en que se descargan las imágenes.

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Y para los auditores de partidos, la Registraduría explicó que las imágenes E-14 se entregan de forma masiva en PDF a través de canal Sftp y conservan su estructura de nomenclatura original basada en el código Divipole (División Política Electoral). En ese esquema, afirmó la Registraduría, “la seguridad e integridad de los archivos se mantiene íntegramente”, con lo que dejó sin sustento lo afirmado por el presidente en la red X.

En su pronunciamiento oficial, la Registraduría habló del código hash de los E-14 - crédito suministrado a Infobae Colombia

Asimismo, la entidad precisó que la descripción cambia en el visor ciudadano. Allí señaló que, cuando una persona descarga una imagen, “el sistema genera un código hash” con dos funciones: verificar que el archivo no fue modificado frente al E-14 digitalizado y proteger la plataforma frente a ataques automatizados o bots que afecten la disponibilidad del servicio. Y dio plenas garantías de legalidad.

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En su explicación, la Registraduría hizo énfasis en que el código queda incorporado en el nombre del archivo al momento de la descarga de cada imagen correspondiente a las más de 122.000 mesas. En la opción de descarga por filtro de mesas, la Registraduría indicó que se aplica una ofuscación parcial con la letra X para mitigar descargas masivas automatizadas; así desestimó que existieran irregularidades en ese sentido.

La Registraduría Nacional del Estado Civil compartió un jemplo de cómo están nombrados los archivos de las E-14 - crédito suministrado a Infobae Colombia

¿Qué pasa con la estampilla del tiempo? Registraduría explicó cómo funciona y también habló del consecutivo

Sobre la estampilla de tiempo, la respuesta oficial del ente rector de los comicios negó que este registro hubiera sido eliminado, como lo afirmó el presidente Petro. La entidad afirmó que los registros de hora de digitalización y de descarga “se encuentran debidamente consignados en la metadata de los archivos para descarga masiva”, con lo que añadió que esta misma información queda asentada en bitácoras internas.

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Lo anterior, de acuerdo con sus procedimientos de trazabilidad institucional. Así pues, el organismo buscó demostrar que la marca temporal no desapareció del sistema, aunque no necesariamente sea visible bajo el mismo formato cuestionado por el mandatario. En su extenso pronunciamiento, la Registraduría indicó que existe prueba de ese registro en los archivos puestos a disposición durante la primera y la segunda vuelta.

Por su parte, la tercera aclaración se enfocó en el “consecutivo”, otro de los puntos mencionados por Petro. La Registraduría sostuvo que la diferencia en la presentación o estructura del nombre de los archivos responde a la naturaleza de la elección actual. “Para la elección actual únicamente se está escrutando una (1) corporación”, por lo que todas las actas corresponden a la categoría de presidente de la República.

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Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro habló sobre un supuesto fraude en los comicios del 21 de junio y apuntó a los dueños de Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

Esa condición, añadió, explica las diferencias frente a elecciones anteriores en las que se elegían múltiples corporaciones. De esta manera, la Registraduría quiso desligar la modificación en la estructura visible de los archivos de cualquier alteración en los mecanismos de control, pues se trata de un cambio asociado al tipo de elección y no a la supresión de información como lo insinuó el primer mandatario en sus mensajes.

Las campañas tienen acceso masivo y pueden contrastar actas en Comitium

En su pronunciamiento, la Registraduría precisó que las dos campañas disponen de un mecanismo de descarga masiva “de todas y cada una de las actas de mesa E-14” mediante credenciales: un acceso que también se extiende a misiones de observación, entes de control y auditoría internacional. Al igual que un canal adicional administrado por el Consejo Nacional Electoral: la plataforma digital Comitium.

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Allí, explicó la entidad, las campañas tienen acceso inmediato a las imágenes de las fotos de las actas E-14 tomadas por sus propios testigos en las 122.020 mesas de votación. Esas imágenes pueden descargarse y compararse con las actas publicadas por la Registraduría en su página web, identificadas como E-14D y E-14T, y con las actas E-14 de claveros en las casi 3.000 comisiones escrutadoras.

Con esa cadena de contraste, el organismo sostuvo que los actores políticos cuentan con herramientas para verificar la información electoral por varias vías. “Las medidas técnicas implementadas tienen como único propósito garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información electoral para toda la ciudadanía colombiana”, remarcó la Registraduría, que está dispuesta a aclarar cualquier interrogante.

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