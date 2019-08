FIEL realizará el 26 de septiembre la Conferencia Anual en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires donde expondrán actores claves del sector público y privado, como el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el secretario de Modernización Andrés Ibarra, Andrew Powell y Eduardo Cavallo, economistas del BID; Ricardo Hausmann de Kennedy School of Goverment, Harvard; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris, y los economistas jefes, directors de FIEL Juan Luis Bour, Daniel Artana, Fernando Navajas y Santiago Urbiztondo

CAC por cuestiones de agenda de los principales candidatos nacionales a la presidencia y puestos legislativos, la jornada "Argentina: Perspectivas económicas y políticas" –organizada por Americas Society / Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios– se reprogramó para el 4 de diciembre.