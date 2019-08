Al Banco Central no le fue mal en la licitación de Letras de Liquidez (Leliq). No solo renovó todos los vencimientos al captar $272.685 millones a 74,94% anual –una tasa que es superior 0,08 puntos a la del día anterior– sino que absorbió $25 mil millones. Es decir que no tuvo salida de depósitos como el lunes cuando el déficit entre lo que captó y venció en Leliq llegó a $160 mil millones.