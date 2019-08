"La leyenda cuenta que el Volkswagen Golf de Marcos estaba impecable, al menos en la limpieza. También que en el viaje 'se equivocó' varias veces de salida de la autopista para estirar la charla. Otros dos estudiantes 'se colaron' en el auto de Marcos, pero no había competencia: ellos ya habían conseguido trabajo como banqueros. 'Recién había empezado a armar el business plan. Pero todavía estaba en mi cabeza, no tenía nada en papel para darle a John. Quería impresionarlo. Había practicado mi speech como setecientas veces. Él se entusiasmó mucho con lo que le contaba, pero nunca esperé que me dijera: Me encanta la idea. Estaba enloquecido, y después de eso no paré, lo ametrallé con mis ideas'. El Golf de Galperin fue directo a la pista, donde estaba el jet privado con el que Muse iba a volver a Londres: 'Bajamos del auto. Estábamos en el medio de la pista. John les da la mano a los otros dos, me saluda a mí último y se va. Nos lo quedamos mirando, estábamos como embobados por la situación: jet personal, la charla, la posibilidad de interactuar con el tipo. Iba caminando hacia el jet, cuando de pronto se da vuelta, se dirige unos pasos hacia mí y me dice: If you need money, let me know [si necesitás dinero, avisame]. Los otros dos pibes no lo podían creer. Yo estaba feliz, volví corriendo a agradecerle a mi profesor. Fue el 15 de mayo de 1999, no me olvido nunca más'".