Sin embargo, destacó que no hubo acuerdo entre las partes, que se volverán a encontrar en una nueva audiencia el próximo miércoles 14 de agosto. "La explicación que da la empresa puede ser una situación entendible pero no a base de que no se les pague a los trabajadores. La fábrica está parada hace dos meses y hemos estado cobrando un porcentaje del salario como suspendidos", señaló Urbano, representante gremial.