— En la industria local de tarjetas hubo muchos cambios en los últimos meses. ¿Cómo ves el segmento de plásticos?



— Estamos con bastantes cambios. Tenemos una visión de largo plazo y en cada uno de los mercados donde operamos pasamos por temas de contexto o regulación. Nos vamos adaptando y lo que pasa en la Argentina no nos sorprende. Se abrió el mercado de adquirencias, en un sector cuya característica central es el costo de la tasa de interés. Eso sí nos complica. No tenemos ningún otro mercado en nuestra red mundial que opere a estos niveles de tasa en un negocio en el cual no somos banco, somos tarjeta no bancaria. La financiación la generamos internamente, con algún acceso a líneas de crédito de mercado, pero con bastante financiación del circuito propio del negocio. Lo más nos preocupa hoy es el nivel de tasa de interés.