La incertidumbre es grande y hace que los bonos sean una gran apuesta porque rinden más de 14% anual en dólares. "Las encuestas hoy no mueven el amperímetro porque es como jugar al póquer sin apostar plata. Las elecciones están tan lejos que es imposible saber el destino de los títulos públicos. De todos los candidatos, al que se le teme es al kirchnerismo. A los demás no los ven como defaulteadores. El problema es que no hay siquiera seguridad de quienes irán al ballotage", aseguro un operador que siente que apostar en la Argentina es lo más parecido a un "cara o cruz" y sólo el dólar tiene algo de previsibilidad porque su techo en la banda de flotación está en $51,09, la cifra que estimaron para fin de año las consultoras que participaron de la encuesta mensual del Banco Central.