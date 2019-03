El dinero digital ofrece una perspectiva de largo plazo que no es la que reflejó su precio en los últimos 18 meses. En el fondo, lo que hay es una puja invisible entre los que apuestan por el dinero basado en código de programación, software, máquinas o por unos pocos humanos de bancos centrales que confían en Dios (en referencia al billete de 100 dólares que dice 'En Dios Confiamos -In God We Trust-').