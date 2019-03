"La mayor parte de las reservas del Central no son propias, es prestado y no es de libre disponibilidad. Más allá de tener más de USD 68.000 millones de reservas, no son funcionales y aún las que son propias que son alrededor de USD 20.000 millones tampoco son de libre disponibilidad mientras estés en un acuerdo con el FMI. No hay mucho margen para utilización de uso de reservas ante una corrida cambiaria, salvo que el organismo se lo habilite. Lo que el Fondo nos presta está destinado para pagar la deuda externa", explica Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF.