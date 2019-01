– ¿Las turbulencias quedaron atrás?



– No soy economista y no quisiera aventurarme a dar pronósticos difíciles, pero dependemos mucho también de lo que pase en el exterior. Las tasas y la cosecha. Hay muchos factores que están fuera del control de Argentina y eso influye en la velocidad de los cambios. También es un año electoral y se generan algunas tensiones. Tengo confianza: lo peor ya pasó y el ajuste ya se dio, de ahora en más partimos de una base más sólida y estamos más blindados para que cualquier tipo de evento disruptivo no sea tan grave como lo que pasó el año pasado. En definitiva, soy optimista.