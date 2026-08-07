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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 7 de agosto: el SMN alerta por lluvias fuertes en gran parte del territorio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima más relevantes en los distintos estados del país

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13:34 hsHoy

Pronóstico para las condiciones meteorológicas para este viernes 07 de agosto.

Pronóstico para hoy 7 de agosto de 2026
12:32 hsHoy

En las próximas tres horas se pronostican chubascos acompañados de lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste de México.

Entre las 06:00 y 09:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la Costa Sur, Norte, Centro y Costa Norte de Nayarit, así como en la región Costa-Sierra Occidental de Jalisco.

También se prevén lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en las regiones Costa, Infiernillo y Tepalcatepec de Michoacán, así como en el sur y la Sierra de Nayarit. En Jalisco, se esperan lluvias aisladas en la Sierra de Amula, Costa Sur, Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Centro, Ciénega y Valles. Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y zonas de tormenta.

Durante el mismo periodo, se pronostican chubascos con lluvias fuertes y descargas eléctricas en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, así como en la región Papaloapan de Oaxaca. Además, se esperan lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Papaloapan y Sotavento, en Veracruz.

Lluvias aisladas se prevén en Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero, Valles Centrales y Sierra Norte de Oaxaca, Selva de Chiapas, y en Pantanos, Chontalpa, Centro y Sierra de Tabasco. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén vientos de componente norte con rachas de hasta 60 km/h, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Chiapas y Oaxaca.

Las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y estar atenta a los avisos de Protección Civil.

11:32 hsHoy

Pronóstico de lluvias para este viernes:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla (norte) y Guerrero (norte y oeste).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.
11:26 hsHoy

Pronóstico de temperaturas máximas para este viernes:

  • Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Michoacán (sur), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
06:56 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la zona Norte y Noreste:

  • Sonora (regiones): Norte, Costa, Centro, Este y Sur.
  • Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.
  • Sonora (regiones): Zona Norte, Zona Centro y Zona Centro Norte.
  • Durango (región): Santiago Papasquiaro.
  • Baja California (municipios): Mexicali, Tecate y Tijuana.

Así como lluvias aisladas en:

  • Chihuahua (regiones): Delicias y Chihuahua.
  • Baja California Sur (regiones): Norte, Centro y Sur.
  • Sonora (región): Zona Sur.
  • Durango (región): Durango.
  • Zacatecas (región): Sur.

Por otro lado, vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Zacatecas.

06:54 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Occidente:

  • Nayarit (regiones): Sur y Sierra (sur).
  • Jalisco (regiones): Norte, Valles y Centro.
  • Michoacán (región): Tierra Caliente.

Así como lluvias con intervalos de chubascos en:

  • Nayarit (regiones): Costa Sur, Costa Norte, Centro y Norte.
  • Jalisco (regiones): Altos Sur, Costa-Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, Lagunas, Ciénega, Sureste y Sur.
  • Colima (regiones): Oeste y Sur.
  • Michoacán (regiones): Infiernillo, Oriente, Pátzcuaro-Zirahuén, Cuitzeo, Purépecha y Tepalcatepec.

Además, vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

06:53 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el Sur y Sureste:

  • Guerrero (regiones): Zona Centro, Zona Norte y Tierra Caliente.
  • Veracruz (regiones): Papaloapan, Sotavento y Los Tuxtlas.
  • Oaxaca (regiones): Papaloapan y Sierra Norte.

Así como lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en:

  • Veracruz (región): Olmeca.
  • Oaxaca (regiones): Istmo, Sierra Sur (oeste), Costa (oeste) y Cañada.
  • Guerrero (regiones): Montaña, Costa Chica y Acapulco.
  • Chiapas (regiones): Norte, Selva, Altos, Centro, Fronteriza, Frailesca, Istmo-Costa, Sierra y Soconusco.
  • Tabasco (regiones): Pantanos, Chontalpa, Centro, Sierra y Ríos.

Además, vientos de componente norte con rachas de hasta 60 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y zonas de tormentas.

06:51 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en la Península de Yucatán:

  • Campeche (municipios): Calakmul, Escárcega, Campeche, Candelaria, Champotón, Tenabo, Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Palizada.
  • Quintana Roo (municipios): Othón P. Blanco y Bacalar.

Así como lluvias aisladas en:

  • Quintana Roo (municipio): José María Morelos.
  • Yucatán (región): Sur.
06:50 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican lluvias aisladas en Ciudad de México y Estado de México:

  • Estado de México (regiones): Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Tejupilco.

Así como ambiente fresco, presencia de bruma, cielo medio nublado a nublado y sin lluvia en:

  • Ciudad de México
06:48 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican lluvias aisladas en regiones de la zona Centro:

  • Puebla (región): Mixteca.
  • Morelos (regiones): Poniente y Sur.

Así como ambiente fresco, con cielo medio nublado a nublado y sin lluvia en:

  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Tlaxcala

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