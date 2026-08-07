EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 7 de agosto: el SMN alerta por lluvias fuertes en gran parte del territorio

Pronóstico para las condiciones meteorológicas para este viernes 07 de agosto.
En las próximas tres horas se pronostican chubascos acompañados de lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste de México.
Entre las 06:00 y 09:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la Costa Sur, Norte, Centro y Costa Norte de Nayarit, así como en la región Costa-Sierra Occidental de Jalisco.
También se prevén lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en las regiones Costa, Infiernillo y Tepalcatepec de Michoacán, así como en el sur y la Sierra de Nayarit. En Jalisco, se esperan lluvias aisladas en la Sierra de Amula, Costa Sur, Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Centro, Ciénega y Valles. Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y zonas de tormenta.
Durante el mismo periodo, se pronostican chubascos con lluvias fuertes y descargas eléctricas en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, así como en la región Papaloapan de Oaxaca. Además, se esperan lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Papaloapan y Sotavento, en Veracruz.
Lluvias aisladas se prevén en Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero, Valles Centrales y Sierra Norte de Oaxaca, Selva de Chiapas, y en Pantanos, Chontalpa, Centro y Sierra de Tabasco. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén vientos de componente norte con rachas de hasta 60 km/h, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Chiapas y Oaxaca.
Las lluvias fuertes podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y estar atenta a los avisos de Protección Civil.
Pronóstico de lluvias para este viernes:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (centro y sur) y Jalisco (oeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (norte), Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Estado de México (centro y oeste), Morelos, Puebla (norte) y Guerrero (norte y oeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Ciudad de México, Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.
Pronóstico de temperaturas máximas para este viernes:
- Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (oeste y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este), Michoacán (sur), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (sur), Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit (norte), Jalisco (sur), Colima, Michoacán (sur), Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Chiapas, Tabasco y Campeche.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).
De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la zona Norte y Noreste:
- Sonora (regiones): Norte, Costa, Centro, Este y Sur.
- Chihuahua (regiones): Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.
- Sonora (regiones): Zona Norte, Zona Centro y Zona Centro Norte.
- Durango (región): Santiago Papasquiaro.
- Baja California (municipios): Mexicali, Tecate y Tijuana.
Así como lluvias aisladas en:
- Chihuahua (regiones): Delicias y Chihuahua.
- Baja California Sur (regiones): Norte, Centro y Sur.
- Sonora (región): Zona Sur.
- Durango (región): Durango.
- Zacatecas (región): Sur.
Por otro lado, vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Zacatecas.
De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en Occidente:
- Nayarit (regiones): Sur y Sierra (sur).
- Jalisco (regiones): Norte, Valles y Centro.
- Michoacán (región): Tierra Caliente.
Así como lluvias con intervalos de chubascos en:
- Nayarit (regiones): Costa Sur, Costa Norte, Centro y Norte.
- Jalisco (regiones): Altos Sur, Costa-Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, Lagunas, Ciénega, Sureste y Sur.
- Colima (regiones): Oeste y Sur.
- Michoacán (regiones): Infiernillo, Oriente, Pátzcuaro-Zirahuén, Cuitzeo, Purépecha y Tepalcatepec.
Además, vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el Sur y Sureste:
- Guerrero (regiones): Zona Centro, Zona Norte y Tierra Caliente.
- Veracruz (regiones): Papaloapan, Sotavento y Los Tuxtlas.
- Oaxaca (regiones): Papaloapan y Sierra Norte.
Así como lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en:
- Veracruz (región): Olmeca.
- Oaxaca (regiones): Istmo, Sierra Sur (oeste), Costa (oeste) y Cañada.
- Guerrero (regiones): Montaña, Costa Chica y Acapulco.
- Chiapas (regiones): Norte, Selva, Altos, Centro, Fronteriza, Frailesca, Istmo-Costa, Sierra y Soconusco.
- Tabasco (regiones): Pantanos, Chontalpa, Centro, Sierra y Ríos.
Además, vientos de componente norte con rachas de hasta 60 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y zonas de tormentas.
De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en la Península de Yucatán:
- Campeche (municipios): Calakmul, Escárcega, Campeche, Candelaria, Champotón, Tenabo, Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Carmen y Palizada.
- Quintana Roo (municipios): Othón P. Blanco y Bacalar.
Así como lluvias aisladas en:
- Quintana Roo (municipio): José María Morelos.
- Yucatán (región): Sur.
De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican lluvias aisladas en Ciudad de México y Estado de México:
- Estado de México (regiones): Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal y Tejupilco.
Así como ambiente fresco, presencia de bruma, cielo medio nublado a nublado y sin lluvia en:
- Ciudad de México
De las 00:00 a las 3:00 horas se pronostican lluvias aisladas en regiones de la zona Centro:
- Puebla (región): Mixteca.
- Morelos (regiones): Poniente y Sur.
Así como ambiente fresco, con cielo medio nublado a nublado y sin lluvia en:
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala