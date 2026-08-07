EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 7 de agosto: el SMN alerta por lluvias fuertes en gran parte del territorio

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En las próximas tres horas se pronostican chubascos acompañados de lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste de México.

Entre las 06:00 y 09:00 horas se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en la Costa Sur, Norte, Centro y Costa Norte de Nayarit, así como en la región Costa-Sierra Occidental de Jalisco.

También se prevén lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en las regiones Costa, Infiernillo y Tepalcatepec de Michoacán, así como en el sur y la Sierra de Nayarit. En Jalisco, se esperan lluvias aisladas en la Sierra de Amula, Costa Sur, Sur, Sureste, Norte, Lagunas, Centro, Ciénega y Valles. Los vientos oscilarán entre 10 y 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y zonas de tormenta.

Durante el mismo periodo, se pronostican chubascos con lluvias fuertes y descargas eléctricas en las regiones de Los Tuxtlas y Olmeca en Veracruz, así como en la región Papaloapan de Oaxaca. Además, se esperan lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Papaloapan y Sotavento, en Veracruz.

Lluvias aisladas se prevén en Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero, Valles Centrales y Sierra Norte de Oaxaca, Selva de Chiapas, y en Pantanos, Chontalpa, Centro y Sierra de Tabasco. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén vientos de componente norte con rachas de hasta 60 km/h, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en Chiapas y Oaxaca.