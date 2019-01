"No hay nada definido aún. Lo que tenga sentido comercial y reduzca el costo de desarrollo se va a investigar a corazón abierto. La alianza no es para un sólo proyecto. Cada marca va a mantener su ADN, no habrá canibalización de ningún tipo", insistió Di Si ante Infobae y descartó que podría haber un vehículo con las dos marcas, o una nueva.