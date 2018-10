El politólogo Andrés Malamud pateó el tablero temprano el jueves, en el panel "Pensando Argentina". Deslumbró a todos. De entrada, criticó la idea de "Cambio Cultural", la matriz del evento. "No estoy de acuerdo con promover el cambio cultural de los demás, sí con promover mi propio cambio. O sea, en todo caso, cambiarme", expresó. También dijo que el problema de la Argentina no es moral, sino político, y que "la cultura no es la causa de los problemas, sino la falta de incentivos". "El que ahorra en pesos en la Argentina no es patriota, es patético", disparó.