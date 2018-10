"Sí, hay algo de desencanto, claro. ¿Es en off the record, no?", reconfirma un CEO que es parte de la organización del Coloquio este año. "No se pierden las esperanzas en que vamos a salir. Muchos creemos en este Gobierno, pero hay una sensación de paraíso perdido… un paraíso que nunca tuvimos realmente, la verdad", agrega en una suerte de mea culpa, otro de los imperantes de este año. Es que con el lema "Cambio cultural: soy yo y es ahora", los organizadores y los más de 900 asistentes se propusieron discutir temas como la ética empresarial y la corrupción.