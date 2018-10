– ¿Confía más en este Gobierno sí está el FMI?



– Creo que siempre quisieron ir al camino correcto. Pero si están ellos es mejor porque no pueden desviarse. Cuando un ministro estaba contento porque teníamos el doble de salario que nuestros competidores, yo lo miraba y pensaba "¿en qué mundo vive este?". Ellos nos van a pedir ser competitivos y los salarios tienen que estar enmarcados porque sólo con duplicar el valor del dólar no alcanza para generar una competitividad para exportar a lo loco. Si no se ordena, después aparecen los impuestos distorsivos de vuelta, la reforma fiscal no avanza lo suficiente, y no bajan los ingreso brutos, retenciones e impuesto al cheque. El sistema se ordenó algo, pero hay que mantenerlo y dentro de tres años no hay que tener más impuestos distorsivos. La reforma laboral nunca se hizo, hay que hacerla. Hay que crear trabajo para un 30% de pobreza y eso se hace con empresas privadas y trabajo de calidad.