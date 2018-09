Infobae pudo confirmar que los tiempos de la negociación política para la aprobación del presupuesto 2019, que se puede extender durante semanas en el Congreso, no condicionará los plazos de la reunión del board del FMI. Esto no quiere decir que el Fondo no le asigne una importancia central a ese debate legislativo. La aprobación de un programa, cualquiera sea el país, depende del plan económico en su totalidad, y el presupuesto es un elemento clave en la definición de la política fiscal que el organismo multilateral observa con lupa.