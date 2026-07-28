¿Murió la mamá de Sol León? Esto es lo que se sabe

La influencer interrumpió un live tras recibir una llamada y no ha vuelto a aparecer en ninguna de sus plataformas. (Facebook Sol León)

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La noticia de la muerte de la mamá de Sol León comenzó a circular en redes sociales la noche del lunes 27 de julio, aunque hasta el cierre de esta nota ningún familiar confirmó el deceso.

La influencer y empresaria sinaloense Marisol López León, conocida como Sol León, había hablado abiertamente en La Mansión VIP en mayo de este año sobre el estado de salud de su madre. En ese espacio contó que trabajaba para costear la hospitalización y los cuidados médicos de su mamá, sin revelar el diagnóstico de manera pública.

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La versión que circula en redes señala que el fallecimiento habría ocurrido alrededor de las 19:00 horas del lunes. La información se difundió de forma simultánea en TikTok, Facebook e Instagram, impulsada principalmente por medios digitales y cuentas de entretenimiento.

Sol León interrumpe un live

De manera extraoficial también trascendió que las complicaciones derivadas de la diabetes habrían sido la causa del deceso. Ningún integrante de la familia ha salido a confirmar ni a desmentir este dato.

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Un video en el que Sol León recibe una llamada y termina abruptamente su transmisión en vivo desató la versión de que su madre habría fallecido la noche del 27 de julio en Culiacán. Hasta el cierre de esta nota, ni ella ni ningún familiar confirmaron la noticia. (@solleon7_)

Lo que sí comenzó a circular fue un video de una transmisión en vivo en la que Sol León recibe una llamada. En la grabación se escucha: “Espérate, Dayana, me está entrando una llamada importante”. Tras colgar, responde con semblante serio: “Ahorita te marco”. Segundos después, su pareja Alex entra a la habitación y le dice algo al oído. Ella reacciona visiblemente afectada y da por terminado el live.

Desde ese momento, Sol León no ha vuelto a aparecer en redes sociales ni ha emitido ningún comunicado.

En paralelo a la noticia del fallecimiento, comenzó a difundirse la versión de que Sol León presuntamente estaría viajando rumbo a Culiacán, ciudad sinaloense donde nació y donde reside parte de su familia. Tampoco existe confirmación oficial de este movimiento.

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Sus hijas Miranda y Luciana, que suelen tener presencia activa en redes sociales como TikTok, no se han pronunciado. Tampoco lo ha hecho Alex, su pareja.

La noticia generó una cadena de mensajes de condolencias en los comentarios de los perfiles de la influencer, aunque la ausencia de un pronunciamiento familiar mantiene la información en el terreno de lo extraoficial.

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Redes sociales reportan el presunto fallecimiento de la madre de Sol León en Culiacán la noche del lunes 27 de julio. La influencer interrumpió un live tras recibir una llamada y no ha vuelto a aparecer en ninguna de sus plataformas. (Captura de pantalla TikTok Sol León)

Quién es Sol León

Sol León, cuyo nombre real es Marisol López León, es una influencer y empresaria originaria de Culiacán, Sinaloa. Tiene 38 años y construyó su presencia digital a partir de su marca de fajas modeladoras, Sol Beauty and Care, que la hizo viral en el mercado hispano desde 2018.

Su contenido mezcla negocios, vida personal y momentos familiares. Sus hijas Miranda y Luciana aparecen con frecuencia en sus transmisiones. Miranda ha incursionado en la música; Luciana mantiene un perfil más discreto.

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En 2026 participó en La Mansión VIP, el reality show del influencer HotSpanish transmitido por YouTube, y se coronó ganadora de la primera temporada el pasado 10 de mayo. Su paso por el programa estuvo marcado por polémicas, entre ellas acusaciones de favoritismo y señalamientos por su cercana amistad con un participante casado.

Fuera del reality, Sol León atravesó un divorcio de Roberto López a finales de 2024 y enfrentó rumores de bancarrota que siempre negó. También reveló públicamente que su primera pareja, padre de Miranda, estuvo vinculado al narco en Sinaloa y fue asesinado poco después de que ella se separara de él.

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