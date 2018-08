"En 2017, Argentina fue, después de Mongolia, la bolsa que más subió. Había flujo favorable y ahora no, nadie compra Argentina. La FED saca dólares y quizás el país se acerque a un nivel que puede ser atractivo para algunos inversores profesionales, pero los riesgo son altos y puede haber aún más caída, sobre todo las empresa que van a perder el ajuste tarifario, agrega Miguel Ángel Boggiano, de Carta Financiera. "No creo que los cuadernos sean tan determinantes en la caída de los ADR, pero es difícil ser optimista con las acciones locales, al menos hasta que no cambie la tendencia", dice.